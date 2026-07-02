/लीक हुआ ‘रामायण’ का आइकॉनिक सीन! भगवान राम बन रणबीर कपूर कर रहे राक्षस का संहार; वायरल VIDEO देख भड़का फैंस का गुस्सा

Ramayana Scene Leaked: रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म ‘रामायण’ का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर कोई रणबीर को भगवान राम के किरदार में देखने के लिए एक्साइटेड है. लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे इस फिल्म का लीक वीडियो बताया जा रहा है. इस क्लिप में दावा किया जा रहा है कि भगवान राम के किरदार में रणबीर एक राक्षस का वध करते नजर आ रहे हैं.
एक्स (ट्विटर) पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि ये वीडियो फिल्म के असली ट्रेलर का हिस्सा है. बताया जा रहा है कि हाल ही में ‘सिनेमाकॉन’ नाम के एक इवेंट में ये ट्रेलर दिखाया गया था, जहां से किसी ने इसे चुपके से लीक कर दिया. वीडियो के इंटरनेट पर आते ही फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है. लोग इस तरह की वीडियो चोरी की जमकर आलोचना कर रहे हैं और लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, नितेश तिवारी या दूसरे मेकर्स की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया.
इससे पहले हनुमान जयंती पर 2 अप्रैल को फिल्म ‘रामायण’ का पहला टीजर जारी किया गया था, जिसमें रणबीर कपूर का पहला लुक दुनिया के सामने आया. हालांकि, सोशल मीडिया पर इस टीजर को लेकर लोगों का मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिली. कुछ लोगों को इसका वीएफएक्स (VFX) बिल्कुल भी रास नहीं आया. उन्होंने इसे काफी कमजोर और फीका बताया. टीजर देखने के बाद कई फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और निराशा जाहिर की. लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी फिल्म के हिसाब से इसका काम थोड़ा हल्का था.
फिल्म के टीजर पर जब लोगों ने खराब कमेंट्स किए, तो इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ‘हम ऑडियंस की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. हमारी पूरी टीम दिन-रात काम में जुटी है, ताकि इस पवित्र और पावन कहानी के साथ पूरा न्याय किया जा सके. ये रामायण हम सभी की है, इसलिए हर एक भारतीय को इस पर गर्व महसूस कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. अभी आपने जो कुछ भी देखा है, वो तो बस एक छोटी-सी शुरुआत है’. उन्होंने साफ किया कि लोगों की पसंद उनके लिए सबसे ऊपर है.
इस नई फिल्म में बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. उनके साथ साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. ‘केजीएफ’ से तहलका मचाने वाले एक्टर यश इस बार रावण के दमदार रोल में दिखाई देंगे. इनके अलावा, बजरंगबली के रोल में सनी देओल और लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे नजर आने वाले हैं. वहीं, मंदोदरी के रोल के लिए काजल अग्रवाल और शूर्पणखा के लिए रकुल प्रीत सिंह को चुना गया है.
साथ ही फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी नजर आएंगे. अगर फिल्म की रिलीज को लेकर बात करें, तो मेकर्स इसे दो हिस्सों में ऑडियंस के बीच लाने की प्लानिंग कर रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट ‘रामायण: पार्ट 1’ इसी साल दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं, जो ऑडियंस इसके अगले हिस्से का इंतजार करेंगे, उनके लिए फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा.