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लीक हुआ ‘रामायण’ का आइकॉनिक सीन! भगवान राम बन रणबीर कपूर कर रहे राक्षस का संहार; वायरल VIDEO देख भड़का फैंस का गुस्सा

Ramayana Scene Leaked: रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है. दावा किया जा रहा है कि लीक वीडियो में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर एक राक्षस का वध करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस लीक वीडियो ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाने की जगह उनका गुस्सा भड़का दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:31 AM IST
लीक हुआ ‘रामायण’ का आइकॉनिक सीन! भगवान राम बन रणबीर कपूर कर रहे राक्षस का संहार; वायरल VIDEO देख भड़का फैंस का गुस्सा
Image Credit: Ramayana Scene LeakedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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