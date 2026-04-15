पहले पार्ट में नहीं होगा ‘राम-रावण’ का आमना-सामना! कन्नड़ सुपरस्टार ने खोल दिया राज, रणबीर संग युद्ध के लिए करना होगा इंतजार

Yash on Ramayana Film: कन्नड़ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजी फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए बैं. वे निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ सिनेमा कॉन में फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे. इसी दौरान यश ने एक बड़ा खुलासा किया कि इस फिल्म के पहले पार्ट में उनका और रणबीर कपूर का कोई सीन साथ में नहीं होगा. यानी दर्शकों को राम और रावण की टक्कर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि, दोनों कलाकारों ने फिल्म को लेकर अपनी सोच एक जैसी बताई है.

यही वजह है कि फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है. यश ने इंटरव्यू में बताया, ‘दिलचस्प बात ये है कि हम दोनों इस फिल्म में साथ नजर नहीं आएंगे. जैसा कि सभी जानते हैं, ये दो पार्ट में बनने वाली फिल्म है. पहले पार्ट में रावण का अपना राज्य होगा और राम का अपना’. उन्होंने कहा कि कहानी को इस तरह से दिखाया जा रहा है ताकि हर किरदार को सही तरीके से दिखाया जा सके. इससे दर्शकों को कहानी को समझने में भी आसानी होगी. यश के इस खुलासे के बाद अप फैंस को दूसरे पार्ट का इंतजार होगा.

Yash talks crafting the dynamic between him and Ranbir Kapoor on the set of #Ramayana. pic.twitter.com/umCtuTiHUr Add Zee News as a Preferred Source — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 14, 2026

‘राम-रावण’ की टक्कर के लिए करना होगा इंतजार

जहां दोनों का आमना-सामना देखने को मिलेगा. रणबीर कपूर के साथ अपने कनेक्शन पर बात करते हुए यश ने कहा, ‘हम कुछ बार मिले हैं और वो कमाल के एक्टर हैं’. उन्होंने आगे कहा कि दोनों के बीच आपसी सम्मान ही सबसे बड़ी बात है. यश बोले, ‘जब आप कोई बड़ा और शानदार काम करने निकलते हैं, जैसे कि ‘रामायण’, तो सभी का एक ही मकसद होता है कि हम अपना बेस्ट दें’. उनका मानना है कि जब सोच मिलती है तो केमिस्ट्री अपने आप बन जाती है. दोनों कलाकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश हैं.

28 दिनों में ‘धुरंधर 2’ ने लगाई नए रिकॉर्ड्स की लाइन! 3000 करोड़ कमाकर बनी बॉलीवुड की सबसे अमीर फिल्म, दर्ज की ऐतिहासिक जीत

रणवा का ऐसा किरदार दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर

फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने भी रावण के किरदार को लेकर दिलचस्प बात कही. उन्होंने बताया कि इस फिल्म में रावण को सिर्फ एक खलनायक के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा. उनके मुताबिक, ‘रावण के जीवन के कई पहलू थे. वो एक महान योद्धा था, अच्छा संगीतकार था, विद्वान था और एक दयालु राजा भी था’. साथ ही वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था. फिल्म में इन सभी पहलुओं को दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि किरदार और गहराई के साथ सामने आए.

रणवा के किरदार को ग्रे शेड्स में दिखाया जाएगा

नितेश तिवारी ने आगे कहा, ‘ये दिखाना जरूरी है कि इंसान में कितनी भी खूबियां क्यों न हों, अगर वो अहंकार और बदले की भावना में फंस जाए, तो उसका अंत क्या होता है’. उनका मानना है कि रावण की कहानी में एक बड़ा सबक छिपा हुआ है. यही वजह है कि फिल्म में उसके किरदार को ग्रे शेड्स में दिखाया जाएगा. दर्शकों को सिर्फ अच्छाई या बुराई नहीं, बल्कि एक पूरा इंसान देखने को मिलेगा, जिससे कहानी और ज्यादा असरदार बन जाएगी.

रणबीर कपूर ने भी की यश की तारीफ

वहीं, रणबीर कपूर ने भी यश के रावण की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘यश के पास जो स्टारडम और स्क्रीन प्रेजेंस है, वो रावण के किरदार के लिए बिल्कुल सही है’. रणबीर का मानना है कि यश इस किरदार को एक नए अंदाज में पेश करेंगे, जो पहले कभी नहीं देखा गया. उन्होंने कहा कि दर्शकों को बड़े पर्दे पर कुछ अलग देखने को मिलेगा. इस बयान से साफ है कि फिल्म में दोनों कलाकारों का काम काफी दमदार होने वाला है और दर्शकों को एक नया अनुभव मिलने वाला है.

2026 दिवाली पर होगी रिलीज

फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी शानदार है. इसमें साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं, जबकि सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे. वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. ‘रामायण पार्ट 1’ को दिवाली 2026 पर रिलीज करने की तैयारी है, जबकि इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा. फिल्म को लेकर दर्शकों में अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसे बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा, जिसको लेकर हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है.