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Hindi Newsबॉलीवुडरितेश देशमुख की राजा शिवाजी पर अजय देवगन का पोस्ट वायरल, तान्हाजी अंदाज में एक्टर ने किया सलाम, फैंस एक्साइटेड

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' पर अजय देवगन का पोस्ट वायरल, तान्हाजी अंदाज में एक्टर ने किया सलाम, फैंस एक्साइटेड

Ajay Devgn Post: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. रितेश की ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 19, 2026, 03:39 PM IST
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रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' पर अजय देवगन का पोस्ट वायरल, तान्हाजी अंदाज में एक्टर ने किया सलाम, फैंस एक्साइटेड

Ajay Devgn Post: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट सामने आ रही है, वैसे ही लोगों में फिल्म का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इस फिल्म को रितेश विलासराव देशमुख ने डायरेक्ट किया है, इसमें उन्होंने अभिनय भी किया है. इसके साथ ही इसे लिखा और प्रोड्यूस भी किया है. 'राजा शिवाजी' को जियो स्टूडियो और मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया है. इस फिल्म की कहानी भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर आधारित है. 

अजय देवगन ने शेयर किया पोस्ट

एक्टर अजय देवगन ने भी फिल्म और रितेश देशमुख को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है, जिससे फिल्म को लेकर और उत्साह बढ़ गया है. अजय देवगन ने साल 2020 में 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' में लीड रोल निभाया था. रितेश की फिल्म को अजय ने उसी अंदाज में अपना सलाम दिया है. अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अजय देवगन ने राजा शिवाजी की हिंदी गाना 'छत्रपति' को शेयर करते हुए लिखा, 'तान्ह्या च्या नमन, राजे! यह शानदार लग रहा है! #राजा शिवाजी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. जय शिवराय.'

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मल्टीस्टारर कास्ट से सजी है ये फिल्म

वहीं, इस ऐतिहासिक फिल्म का ट्रेलर 20 अप्रैल को बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा, जिसमें दर्शकों को भारत के महान और सम्मानित नेता और हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक की झलक देखने को मिलेगी. इस फिल्म में हिंदी और मराठी सिनेमा के कई सितारे देखने को मिलेंगे, जिनमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनेलिया देशमुख और रितेश विलासराव देशमुख शामिल हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए एक बेहद खास दिन चुना है. छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये फिल्म 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी भाषा और तेलुगु में दुनियाभर में रिलीज की जाएगी. यह फिल्म भारत के इतिहास को बड़े स्तर और भावनाओं के साथ दर्शाने का वादा करती है. इस फिल्म को फैंस को बेसब्री से इंतजार है. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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