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Hindi Newsबॉलीवुडछत्रपति शिवाजी के इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरी राजा शिवाजी, रितेश देशमुख ने बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब

छत्रपति शिवाजी के इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरी 'राजा शिवाजी', रितेश देशमुख ने बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब

Raja Shivaji Controversy: एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म पर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को तोड़-मरोड़कर दिखाने और उनका अपमान करने का आरोप लगा है. अब एक्टर-डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 22, 2026, 05:14 PM IST
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इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरी 'राजा शिवाजी'
इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरी 'राजा शिवाजी'

Riteish Deshmukh Raja Shivaji Controversy: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. फिल्म में रितेश देशमुख लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से एक सीन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज (रितेश) एक किरदार को खुलेआम वाघ नख दिखा रहे हैं. इस सीन को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि असलियत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के हमले से पहले तक वाघ नख अपने पास छिपाकर रखा था.

फिल्म पर लगा इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप

जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने रितेश देशमुख पर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने और उनका अपमान करने का आरोप लगाया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'रितेश देशमुख की फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमले से पहले अफजल खान को खुलेआम वाघ (टाइगर) का नाखून दिखा रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वाघ नख छिपाकर रखा जाता था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल के हमले के बाद ही इसका इस्तेमाल किया था. रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र के इतिहास, विरासत और गौरव को क्यों तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं?'

रितेश देशमुख ने दिया करारा जवाब

नखुआ के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए रितेश देशमुख ने लिखा, 'आदरणीय महोदय, कृपया 1 मई को फिल्म जरूर देखें... आपके सवाल का जवाब फिल्म में है. मुझे आशा है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ फिल्म देखने जाएंगे और इसका आनंद लेंगे. जय शिवराय.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया है और इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. ट्रेलर में म्यूजिक ने सभी का ध्यान खींचा है. दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया है. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख भी हैं. 'राजा शिवाजी' में सलमान खान भी एक महत्वपूर्ण कैमियो में नजर आने वाले हैं. 'राजा शिवाजी' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को रिलीज होने वाली है. इसे मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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