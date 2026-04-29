‘राजा शिवाजी’ का डबल ट्विस्ट! हिंदी वर्जन छोटा, मराठी में लंबी होगी कहानी, रितेश देशमुख ने क्यों किया ऐसा?

Riteish Deshmukh Raja Shivaji: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म मराठी के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज होगी. हालांकि, दोनों भाषाओं की फिल्म के रन टाइम में 8 मिनट का अंतर है.
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Riteish Deshmukh Raja Shivaji: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख पिछले कुछ समय से अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. रितेश इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को हिंदी और मराठी भाषा में रिलीज होगी. हालांकि, खास बात ये है कि दोनों भाषाओं में इस फिल्म की लंबाई अलग-अलग होगी. मराठी की तुलना में 'राजा शिवाजी' का हिंदी वर्जन 8 मिनट छोटा होगा.
रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को हिंदी वर्जन में CBFC से 28 अप्रैल को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया है. बॉलीवुड हंगामा की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदी वर्जन का रनटाइम 187.05 मिनट है. यानी हिंदी में फिल्म 3 घंटे 7 मिनट और 5 सेकंड लंबी है. CBFC ने मेकर्स को चैप्टर्स, तारीख, इवेंट और लोकेशन को हिंदी में मेंशन करने का सुझाव दिया है. इसके अलावा हिंदी वर्जन में कोई और बदलाव नहीं करवाया गया है.
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वहीं, इससे पहले खबर आई थी कि 24 अप्रैल को 'राजा शिवाजी' का मराठी वर्जन CBFC से पास हुआ था और उसका रनटाइम 195.05 मिनट (यानी 3 घंटे 15 मिनट 5 सेकंड) था. इस तरह हिंदी वर्जन मराठी वर्जन की तुलना में 8 मिनट छोटा है. रिपोर्ट में सूत्र ने बताया कि रितेश देशमुख ने एक नया प्रयोग किया है और हिंदी ऑडियंस के लिए कहानी को क्रिस्प रखा है. वहीं मराठी ऑडियंस के लिए फिल्म को थोड़ा लंबा बनाया है, क्योंकि मराठी दर्शक फिल्म में लोकल फ्लेवर होने की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे.
बता दें कि 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख लीड रोल में हैं और इसके साथ ही उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है. उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. रितेश के अलावा फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर जैसे सितारे भी लीड रोल में नजर आएंगे. इतना ही नहीं फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते नजर आएंगे.
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