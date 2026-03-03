होली के रंगों में डूबा बॉलीवुड, पार्टी में जमकर नाचीं शबाना आजमी-उर्मिला मातोंडकर, सेलेब्स ने रंगों में डूबकर मनाया जश्न

Celebs Holi Celebration: दुनियाभर में होली का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है. सेलेब्स भी एक-दूसरे को जमकर रंग लगा रहे हैं. 3 मार्च को मुंबई में होली पार्टी में शबाना आजमी से लेकर उर्मिला मातोंडकर तक ने जमकर डांस किया और खूब धूम मचाई.
Trending Photos
Holi Celebration: बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर और एक्ट्रेस शबाना आजमी अपनी होली पार्टी के लिए काफी फेमस हैं. हाल ही में शबाना आजमी और उर्मिला मातोंडकर को होली मनाते हुए देखा गया. इस रंगीन उत्सव के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. दोनों एक्ट्रेसेस फिल्म जगत के अपने करीबी दोस्तों के साथ होली के उत्सव में डूबी नजर आईं.
इस होली पार्टी में तन्वी आजमी, बाबा आजमी, दिव्या दत्ता, उर्मिला मातोंडकर, राहुल बोस, अली फजल, मन्नारा चोपड़ा, शालिनी पांडे, मधु चोपड़ा, मौनी रॉय, जारा खान और मनीष मल्होत्रा जैसे सितारे नजर आए. सितारों को पनवाड़ी गाने पर डांस करते देखा जा सकता है. सभी सितारों ने जमकर डांस किया और होली पार्टी में समा बांध दिया.
जावेद अख्तर ने सफेद व्हाइट-कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और वे खूब रंगों में रंगे नजर आ रहे थे. उन्होंने जमकर डांस भी किया. वहीं शबाना आजमी भी होली पार्टी में डांस करती नजर आईं.
सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में सोहा अली खान, नेहा धूपिया और उनके बच्चे भी होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं. महाराष्ट्र में होली 3 मार्च को मनाई गई. फैंस भी इन तस्वीरों और वीडियो पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं. कई सेलिब्रिटीज ने भी फैंस को होली की शुभकामनाएं दीं.
बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस पार्टी के कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. इन तस्वीरें के कैप्शन में मनीष ने लिखा 'हैप्पी होली सभी को. कई सालों बाद ऐसी होली खेली. मेरे सबसे प्यारे, मेरे फेवरेट शबाना आजमी के प्यार और होस्टिंग के लिए ढेर सारा प्यार. मेरी खूबसूरत उर्मिला मातोंडकर के साथ, मुझे लगता है 90 के दशक के बाद हम होली पर साथ हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.