भारत की उम्मीदें फिर से टूटीं… ऑस्कर की दौड़ से बाहर हुई ‘होमबाउंड’, ईशान खट्टर-विशाल जेठवा की फिल्म को झटका

Homebound out of oscar race : हॉलीवुड ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन में भारत की उम्मीदें टूट गई हैं. क्योंकि नीरज घायवान की फिल्म ‘होमबाउंड' इस साल नॉमिनेशन की रेस से बाहर हो गई है. आमिर खान की फिल्म ‘लगान’ के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो इस प्लेटफार्म तक पहुंच पाई थी.
फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर अवॉर्ड ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन की लिस्ट आज 22 जनवरी शाम 7 बजे जारी कर दी गई है. इस नॉमिनेशन अनाउंसमेंट में इंडिया के साथ-साथ कई देशों की नजरें टिकी हुई थीं. इस नॉमिनेशन में इंडिया की तरफ से नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' शामिल हुई था. लेकिन इंडिया को इस बार भी बड़ी निराशा हाथ लगी है. क्योंकि 'होमबाउंड' को ऑस्कर में नॉमिनेशन में जगह नहीं मिली है. वहीं दूसरी ओर ‘फ्रेंकस्टीन’, ‘सिनर्स’ और ‘वन बैटल ऑफ्टर’ अनदर को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं.
इन फिल्मों को भी नहीं मिली सफलता
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘होमबाउंड’ को लेकर पूरे देश को उम्मीद थी कि ये ऑस्कर की नॉमिनेशन में जगह बनाने में सफल होगी. ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये फिल्म ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर’ फिल्म की कैटेगरी में चुनी गई थी. लेकिन फाइनल नॉमिनेशन में ‘होमबाउंड’ को सफलता हासिल नहीं हुई. वहीं इस फिल्म के साथ भारत से ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’, अनुपम खेर की फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’, 'महावतार नरसिम्हा' और 'टूरिस्ट फैमिली' का नाम भी बेस्ट पिक्चर की रिमाइंडर लिस्ट में शामिल किया गया था. लेकिन इन फिल्मों में से एक को भी ऑस्कर की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जिसमें इंडिया को फिर से एक बड़ा झटका लगा है.
सच्ची घटना पर बनी है फिल्म
फिल्म ‘होमबाउंड’ साल 2025 को रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य किरदार ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने निभाया था. वहीं इस फिल्म की हिस्सा जाह्नवी कपूर भी थीं. इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है, जो कि दो ऐसे दोस्तों की थी, जो सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे. लेकिन महामारी कोरोना के कारण एक दोस्त को जान गंवानी पड़ी. ये फिल्म इस समय नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
