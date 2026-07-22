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चंबल के बीहड़ों से सीधे कनाडा... टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ‘फूलन’ मचाएगी भौकाल, 48 घंटे के वो खौफनाक मंजर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Phoolan Movie Selected For TIFF 2026: टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का डंका बजाने आ रही है फिल्म ‘फूलन’. रिची मेहता के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म चंबल की असली फूलन देवी की जिंदगी के सबसे खौफनाक 48 घंटों की कहानी बयां करती है. TIFF 2026 के बाद ये सीधे अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 22, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:08 AM IST
चंबल के बीहड़ों से सीधे कनाडा... टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ‘फूलन’ मचाएगी भौकाल, 48 घंटे के वो खौफनाक मंजर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
Image Credit: Phoolan Movie Selected For TIFF 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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