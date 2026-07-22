/चंबल के बीहड़ों से सीधे कनाडा... टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ‘फूलन’ मचाएगी भौकाल, 48 घंटे के वो खौफनाक मंजर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

हिंदी सिनेमा की एक नई फिल्म ‘फूलन’ अब विदेश में भारत का नाम रोशन करने की पूरी तैयारी में है. इस फिल्म को दुनिया के बहुत बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी ‘टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल’ (TIFF 2026) में दिखाया जाएगा. इसे वहां के खास ‘स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन’ के लिए चुना गया है. टोरंटो फिल्म फेस्टिवल को दुनिया भर में सिनेमा का बहुत बड़ा मंच माना जाता है. ऐसे में किसी हिंदी फिल्म का वहां चुना जाना बेहद गर्व की बात है. इससे साफ पता चलता है कि फिल्म की कहानी और क्वालिटी कितनी शानदार होगी.
अब दुनिया भर के सिनेमा प्रेमी इसके पहले शो यानी वर्ल्ड प्रीमियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन एमी अवॉर्ड विनर रिची मेहता ने किया है, जो अपनी रियलिस्टिक और डीर स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं. रिची मेहता ने भारत की सबसे फेमस और कॉन्ट्रोवर्शियल हस्तियों में से एक रहीं फूलन देवी की कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया है. ये कोई आम बायोपिक नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी पूरी लाइफ दिखाने की जगह उन 48 घंटों की कहानी दिखाई जाएंगी, जो रोंगटे खड़े कर देगी.
इस फिल्म की कहानी मशहूर राइटर माला सेन की लिखी किताब ‘I, Phoolan – The Autobiography of India’s Bandit Queen’ से ली गई है. ये फिल्म फूलन देवी की पूरी जिंदगी नहीं दिखाती, बल्कि उन 48 घंटों के खौफनाक मंजर पर बनी है, जब हजारों हथियारबंद लोगों ने उन्हें मारने के लिए गांव को घेर लिया था. सिर्फ दो दिनों के अंदर घटने वाली इन घटनाओं को फिल्म में बेहद एक्साइटिंग और इमोशनल अंदाज में बुना गया है. ये सीमित समय की कहानी ऑडियंस को शुरुआत से आखिर तक सस्पेंस से बांधे रखेगी.
फिल्म में स्नेहा कुमारी लीड रोल (फूलन देवी के किरदार) में नजर आएंगी और वे पर्दे पर फूलन देवी का दमदार किरदार निभा रही हैं. स्नेहा के करियर के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा और चैलेंजिंग रोल माना जा रहा है, क्योंकि फूलन जैसी मजबूत शख्सियत को जीना आसान नहीं होता. स्नेहा के साथ फिल्म में अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देव दत्त बुधोलिया जैसे बेहतरीन कलाकार भी लीड रोल में नजर आएंगे. इन सभी कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को और भी ज्यादा असरदार बनाती है.
‘फूलन’ कोई नॉर्मल सी मारधाड़ वाली फिल्म नहीं है. ये हमारे समाज में फैली असमानता, जुल्म और सत्ता के गलत इस्तेमाल की कड़वी सच्चाई दिखाती है. कहानी एक सीधी-सादी गांव की लड़की की है, जो हालात से मजबूर होकर चंबल की डकैत बन जाती है. उसका ये सफर भारतीय समाज की उस सोच को नंगा करता है, जहां कमजोरों को दबाया जाता है. फिल्म में सिर्फ गोलियों का शोर नहीं है, बल्कि हक और वजूद की एक दर्दभरी जंग भी है. ये फिल्म इंसान के दर्द और उसके आत्मसम्मान की लड़ाई को इमोशनली देखीती है.
कनाडा के मशहूर प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में 16 सितंबर को इस फिल्म का पहला शो दिखाया जाएगा. ये वही खास जगह है जहां दुनिया के बड़े-बड़े डायरेक्टर अपनी सबसे बेहतरीन फिल्में दुनिया के सामने लाते हैं. इस फिल्म को ‘स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन’ में जगह मिली है. इसका मतलब ये है कि फेस्टिवल की टीम को लगता है कि ये कहानी बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी और उन्हें एक साथ जोड़ेगी. ‘फूलन’ की ये स्क्रीनिंग भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा और यादगार पल बनने वाली है, जो एक गर्व की बात भी है.
इस खास चुनाव से ये भी साबित होता है कि अब विदेशी ऑडियंस के बीच भारतीय कहानियों को लेकर दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है. बीते कुछ सालों में भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज ने ग्लोबल लेवल पर बेहतरीन परफॉर्म किया है. अब ‘फूलन’ भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है. ग्रामीण भारत, चंबल के बीहड़ और फूलन देवी जैसी निडर शख्सियत विदेशी ऑडियंस के लिए हमेशा से अट्रैक्शन का सेंटर रहे हैं. इसलिए इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में शानदार रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल (TIFF 2026) में अपने प्रीमियर के बाद ये फिल्म सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी. इससे दुनिया भर की ऑडियंस इसे अपने घरों में आसानी से देख सकेंगे. आमतौर पर ऐसी फिल्मों को पहले सिनेमाघरों में सीमित रिलीज दी जाती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने से इसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक बेहद आसान हो जाएगी. कुल मिलाकर ‘फूलन’ एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो इतिहास, एक्शन और मानवीय संवेदनाओं को एक साथ जोड़ती है. अब देखना ये होगा कि टोरंटो में इसका जादू कैसा चलता है.