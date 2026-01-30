Advertisement
trendingNow13091557
Hindi NewsबॉलीवुडThe Kerala Story 2: 2 मिनट 6 सेकेंड का दिल दहला देने वाला टीजर आउट, लव जिहाद के नाम पर 3 हिंदू लड़कियों का जाल में फंसाकर बदला गया धर्म

The Kerala Story 2: 2 मिनट 6 सेकेंड का दिल दहला देने वाला टीजर आउट, लव जिहाद के नाम पर 3 हिंदू लड़कियों का जाल में फंसाकर बदला गया धर्म

The Kerala Story 2 का धमाकेदार टीजर आउट हो गया है. इस टीजर में एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया गया है जो इसके पहले पार्ट में उठाया गया था. इस बार तीन और लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिसमें लड़कियों को मुस्लिम लड़के इश्क के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाकर उन पर जुल्म करते है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द केरला स्टोरी 2
द केरला स्टोरी 2

The Kerala Story 2 Teaser: साल 2023 में सुदिप्तो सेन की 'द केरला स्टोरी' बॉक्स ऑफिस पर बवाल और विवाद की ऐसी आंधी लेकर आई थी कि फिल्म का विरोध कई लोगों ने किया था. बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई और ऐसा धमाका किया कि इसकी गूंज सिनेमाघरों में लंबे वक्त तक सुनाई दी. 3 साल बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'द केरला स्टोरी 2' रिलीज हो रहा है.जिसके टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में केरला की ऐसी स्टोरी दिखाई गई है जिसने एक बार फिर से लोगों को सच का वो आइना दिखाया गया है जिसका कई लोग विरोध कर सकते हैं,ये टीजर आते ही सोशल मीडिया पर अपने साथ एक ऐसी आंधी लेकर आया है जिससे इस बार भी बवाल होना तय है.

तीन लड़कियों की दर्दनाक कहानी

2 मिनट 6 सेकेंड के टीजर में सुरेखा नायर, नेहा संत और दिव्या पालिवाल की कहानी दिखाई गई है. ये तीनों लड़कियों टीजर में आपबीती बताते दिखीं. ये तीनों हिंदू लड़कियां है. टीजर में दिखाया गया है कि ये तीनों लड़कियां हाई एजुकेशन लेकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थीं. लेकिन मुस्लिम लड़के के इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुईं कि धर्म परिवर्तन कर लिया और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. इन तीनों लड़कियों के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं. इनका कहना है कि ये लोग भारत की बाकी बेटियों का भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मिमी चक्रवर्ती हैरेसमेंट केस में बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन आरोपी गिरफ्तार, तीसरे ने सभी आरोपों से किया इनकार

27 फरवरी को होगी रिलीज

इस टीजर में एक बार फिर से वही आवाज उठाई गई है जो इस फिल्म के पहले पार्ट में उठाई गई थी. इस टीजर में एक बार फिर से मुस्लिमों को मनसूबों को दिखाया गया है कि कैसे वो मासूम हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं. इस फिल्म को प्रोड्यूस विपुल अमृतलाल शाह ने किया है. जबकि निर्देशन कामाख्या नारायम सिंह ने किया है. ये मूवी थिएटर में 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

The Kerala Story 2

Trending news

तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
ajit pawar death
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
karnataka
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड