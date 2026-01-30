The Kerala Story 2: 2 मिनट 6 सेकेंड का दिल दहला देने वाला टीजर आउट, लव जिहाद के नाम पर 3 हिंदू लड़कियों का जाल में फंसाकर बदला गया धर्म

The Kerala Story 2 का धमाकेदार टीजर आउट हो गया है. इस टीजर में एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया गया है जो इसके पहले पार्ट में उठाया गया था. इस बार तीन और लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिसमें लड़कियों को मुस्लिम लड़के इश्क के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाकर उन पर जुल्म करते है.
The Kerala Story 2 Teaser: साल 2023 में सुदिप्तो सेन की 'द केरला स्टोरी' बॉक्स ऑफिस पर बवाल और विवाद की ऐसी आंधी लेकर आई थी कि फिल्म का विरोध कई लोगों ने किया था. बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई और ऐसा धमाका किया कि इसकी गूंज सिनेमाघरों में लंबे वक्त तक सुनाई दी. 3 साल बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'द केरला स्टोरी 2' रिलीज हो रहा है.जिसके टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में केरला की ऐसी स्टोरी दिखाई गई है जिसने एक बार फिर से लोगों को सच का वो आइना दिखाया गया है जिसका कई लोग विरोध कर सकते हैं,ये टीजर आते ही सोशल मीडिया पर अपने साथ एक ऐसी आंधी लेकर आया है जिससे इस बार भी बवाल होना तय है.
तीन लड़कियों की दर्दनाक कहानी
2 मिनट 6 सेकेंड के टीजर में सुरेखा नायर, नेहा संत और दिव्या पालिवाल की कहानी दिखाई गई है. ये तीनों लड़कियों टीजर में आपबीती बताते दिखीं. ये तीनों हिंदू लड़कियां है. टीजर में दिखाया गया है कि ये तीनों लड़कियां हाई एजुकेशन लेकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थीं. लेकिन मुस्लिम लड़के के इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुईं कि धर्म परिवर्तन कर लिया और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. इन तीनों लड़कियों के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं. इनका कहना है कि ये लोग भारत की बाकी बेटियों का भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं.
27 फरवरी को होगी रिलीज
इस टीजर में एक बार फिर से वही आवाज उठाई गई है जो इस फिल्म के पहले पार्ट में उठाई गई थी. इस टीजर में एक बार फिर से मुस्लिमों को मनसूबों को दिखाया गया है कि कैसे वो मासूम हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं. इस फिल्म को प्रोड्यूस विपुल अमृतलाल शाह ने किया है. जबकि निर्देशन कामाख्या नारायम सिंह ने किया है. ये मूवी थिएटर में 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.
