अक्षय कुमार का ‘हॉरर’ अवतार पड़ा सब पर भारी! 6 दिनों में ‘भूत बंगला’ ने 3000 करोड़ी ‘धुरंधर 2’ को किया ओवरटेक, जमकर छाप रही नोट

Bhooth Bangla Box Office Day 6: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. हर बार की तरह इस बार भी अक्षय ने अपनी दमदार कॉमेडी टाइमिंग और अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया. इस फिल्म में वे डबल रोल में नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि उन्होंने करीब 16 साल बाद इस तरह की कॉमेडी जॉनर में वापसी की है. पहले भी वो ‘हेरा फेरी’, ‘गरम मसाला’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों से लोगों को खूब हंसा चुके हैं. अब ‘भूत बंगला’ के जरिए वे लोगों को खूब हंसा रहे हैं.

ये फिल्म 17 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से ही लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने शानदार कमाई करके सबको चौंका दिया है. पहले वीकेंड में ही फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था. वहीं, सिर्फ 4 दिनों में दुनियाभर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी बात होती है. इससे साफ है कि दर्शकों को ये फिल्म पसंद आ रही है. खासकर फैमिली ऑडियंस और कॉमेडी पसंद करने वाले लोग इसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़

कमाई के आंकड़े भी काफी शानदार हैं. पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, जो ठीक-ठाक मानी गई. दूसरे दिन फिल्म की रफ्तार बढ़ी और कमाई 19 करोड़ तक पहुंच गई. तीसरे दिन तो फिल्म ने 23 करोड़ कमा कर शानदार उछाल दिखाया. हालांकि, चौथे दिन कलेक्शन गिरकर 6.75 करोड़ रह गया, लेकिन पांचवें दिन फिर से फिल्म ने 8 करोड़ का बिजनेस कर वापसी की. इन आंकड़ों से साफ है कि ‘भूत बंगला’ लगातार दर्शकों को थिएटर तक खींच रही है. खास बात ये है कि वीकडे में भी फिल्म की पकड़ बनी हुई है.

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छठे दिन का कलेक्शन

छठे दिन के शुरुआती आंकड़े अब सामने आ चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने करीब 6.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वीकडे को देखते हुए ये कलेक्शन बैलेंसड माना जा रहा है और इसे गिरावट नहीं कहा जा सकता. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वीकेंड तक कमाई में थोड़ा और इजाफा हो सकता है. अगर इसी तरह फिल्म की रफ्तार बनी रही तो ये जल्द ही 80 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है. फिलहाल फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन लगभग 78.90 करोड़ रुपये हो चुका है और इसकी पकड़ अभी भी मजबूत नजर आ रही है.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी शानदार

सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ‘भूत बंगला’ शानदार कमाई कर रही है. मंगलवार तक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 118.12 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इतनी जल्दी 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है. इससे साफ पता चलता है कि अक्षय की फैन फॉलोइंग आज भी काफी मजबूत बनी हुई है. फिल्म की कहानी और कॉमेडी-हॉरर अंदाज हर उम्र के दर्शकों को पसंद आ रहा है. यही वजह है कि फिल्म को ग्लोबल लेवल पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कमाई लगातार बढ़ती जा रही है.

दूसरी फिल्मों पर पड़ा असर

इस फिल्म की जबरदस्त सक्सेस का असर बाकी फिल्मों के कलेक्शन पर साफ दिख रहा है. खासकर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ की कमाई अब थोड़ी धीमी हो गई है, जिससे ‘भूत बंगला’ को सीधा फायदा मिल रहा है. इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ भी इस रेस में पीछे छूटती नजर आ रही है. पांचवें दिन जहां ‘भूत बंगला’ ने 8 करोड़ की कमाई की, वहीं ‘जॉली एलएलबी 3’ सिर्फ 6.50 करोड़ ही कमा पाई. हालांकि, ‘हाउसफुल 5’ अभी भी आगे है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड देखकर लग रहा है कि ‘भूत बंगला’ लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिक सकती है.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

‘भूत बंगला’ इस साल की पहली मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी एक पुरानी और मिस्टीरियस हवेली के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन तभी अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर नजर आते हैं. सभी कलाकारों ने अपने किरदार को मजेदार अंदाज में निभाया है. फिल्म में डर और कॉमेडी का अच्छा मेल है, जो इसे एंटरटेनिंग बनाता है.