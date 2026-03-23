Advertisement
trendingNow13150888
Hindi Newsबॉलीवुडवामिका संग अक्षय कुमार ने झरने के नीचे किया जमकर रोमांस, भूत बंगला का दूसरा गाना तू ही हिस्दा टीजर

वामिका संग अक्षय कुमार ने झरने के नीचे किया जमकर रोमांस, 'भूत बंगला' का दूसरा गाना 'तू ही हिस्दा' टीजर

Akshay Kumar की मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' जल्द ही थिएटर में आने वाली है. फिल्म को हिट कराने के लिए मेकर्स सारी कोशिशें कर रहे हैं. इस दौरान फिल्म का दूसरा गाना ‘तू ही दिस्दा’ का टीजर रिलीज हो गया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूत बंगला के दूसरे गाने का टीजर आउट
भूत बंगला के दूसरे गाने का टीजर आउट

Bhoot Bangla Tu Hi Disda Teaser: अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' के गाने ‘तू ही दिस्दा’ का टीजर रिलीज हो गया है. जिसमें वामिका गब्बी और अक्षय कुमार ड्रीमी और रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस गाने में गाना दिल जीतने वाले रोमांस और वामिका-अक्षय की शानदार केमिस्ट्री की झलक दिखाता है. इससे पहले इस मूवी का पहला गाना 'राम जी आके भला करेंगे' इंटरनेट पर आते ही छा गया था.

24 मार्च को रिलीज होगा पूरा गाना

​गाने के विजुअल्स में झरनों,घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों के नजारों को दिखाया गया है. जो इस गाने को एक फ्रेशनेस दे रहा है. इस गाने को अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने दी है. इस गाने का टीजर 23 मार्च को रिलीज हुआ है और पूरा गाना 24 मार्च को स्ट्रीम होगा.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

फैंस को बेसब्री से इंतजार

'भूत बंगला' 2026 की मोस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है. इस मूवी से अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल के लंबे समय के बाद वापस ला रही है. इस जोड़ी के फिर से साथ आने की खबर ने अभी से काफी हलचल पैदा कर दी है, खासकर उन कल्ट कॉमेडी फिल्मों को देखते हुए जो इन्होंने पहले साथ मिलकर दी हैं. ये दोनों अपने खास स्टाइल के ह्यूमर, अफरा-तफरी और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं, और फैंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर वही सब देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के बदले को देख शॉक्ड रह गईं जया प्रदा, बुराई करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- जिस तरह से उन लोगों ने...

प्रमोशन में बिजी सितारे
फिलहाल, अक्षय कुमार अपनी इस मूवी के प्रमोशन में राजपाल यादव और प्रियदर्शन के साथ बिजी हैं. आए दिन इन तीनों सितारों की प्रमोशन के दौरान के फोटोज और वीडियो आते रहते हैं.प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार,शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं. यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.इस मूवी से खिलाड़ी कुमार को भी काफी उम्मीदें हैं. अब देखना होगा कि अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर पहले वाला कमाल दिखा पाती है या फिर नहीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

bhoot banglaAkshay Kumar

Trending news

गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर लंबा... पश्चिम एशिया संकट पर PM ने बताया
West Asia crisis
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर लंबा... पश्चिम एशिया संकट पर PM ने बताया
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
NIA
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
Dhurandhar 2
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
bhagat singh
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
india
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
Transgender Persons Amendment Bill 2026
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा