वामिका संग अक्षय कुमार ने झरने के नीचे किया जमकर रोमांस, 'भूत बंगला' का दूसरा गाना 'तू ही हिस्दा' टीजर

Akshay Kumar की मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' जल्द ही थिएटर में आने वाली है. फिल्म को हिट कराने के लिए मेकर्स सारी कोशिशें कर रहे हैं. इस दौरान फिल्म का दूसरा गाना ‘तू ही दिस्दा’ का टीजर रिलीज हो गया है.
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Bhoot Bangla Tu Hi Disda Teaser: अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' के गाने ‘तू ही दिस्दा’ का टीजर रिलीज हो गया है. जिसमें वामिका गब्बी और अक्षय कुमार ड्रीमी और रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस गाने में गाना दिल जीतने वाले रोमांस और वामिका-अक्षय की शानदार केमिस्ट्री की झलक दिखाता है. इससे पहले इस मूवी का पहला गाना 'राम जी आके भला करेंगे' इंटरनेट पर आते ही छा गया था.
24 मार्च को रिलीज होगा पूरा गाना
गाने के विजुअल्स में झरनों,घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों के नजारों को दिखाया गया है. जो इस गाने को एक फ्रेशनेस दे रहा है. इस गाने को अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने दी है. इस गाने का टीजर 23 मार्च को रिलीज हुआ है और पूरा गाना 24 मार्च को स्ट्रीम होगा.
फैंस को बेसब्री से इंतजार
'भूत बंगला' 2026 की मोस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है. इस मूवी से अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल के लंबे समय के बाद वापस ला रही है. इस जोड़ी के फिर से साथ आने की खबर ने अभी से काफी हलचल पैदा कर दी है, खासकर उन कल्ट कॉमेडी फिल्मों को देखते हुए जो इन्होंने पहले साथ मिलकर दी हैं. ये दोनों अपने खास स्टाइल के ह्यूमर, अफरा-तफरी और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं, और फैंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर वही सब देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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प्रमोशन में बिजी सितारे
फिलहाल, अक्षय कुमार अपनी इस मूवी के प्रमोशन में राजपाल यादव और प्रियदर्शन के साथ बिजी हैं. आए दिन इन तीनों सितारों की प्रमोशन के दौरान के फोटोज और वीडियो आते रहते हैं.प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार,शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं. यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.इस मूवी से खिलाड़ी कुमार को भी काफी उम्मीदें हैं. अब देखना होगा कि अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर पहले वाला कमाल दिखा पाती है या फिर नहीं.
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