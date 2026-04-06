Advertisement
trendingNow13168190
Hindi Newsबॉलीवुडबहन डर गई... अक्षय कुमार का ये डायलॉग सुनते ही हंस-हंसकर लोटपोट हुए फैंस, 3 मिनट के ट्रेलर में लूटी महफिल, देखें VIDEO

'बहन डर गई...' अक्षय कुमार का ये डायलॉग सुनते ही हंस-हंसकर लोटपोट हुए फैंस, 3 मिनट के ट्रेलर में लूटी महफिल, देखें VIDEO

Bhooth Bangla Trailer Fans Reactions: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी को 'भूत बंगला' के ट्रेलर में फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर को देख किसी ने 'हेरा फेरी' और 'स्त्री' को याद किया तो कुछ का कहना है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 06, 2026, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार के डायलॉग ने लूटी महफिल
अक्षय कुमार के डायलॉग ने लूटी महफिल

Bhooth Bangla Trailer Fans Reactions: लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर आज 6 अप्रैल को रिलीज हो गया है. इस फिल्म के ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर देखने के बाद फैंस काफी उतावले हो गए हैं. ट्रेलर में फैंस हर किसी की एक्टिंग को काफी पसंद कर रहे हैं. इस 3 मिनट 2 सेकंड के वीडियो में फैंस को सबसे ज्यादा अक्षय कुमार का एक डायलॉग पसंद आ रहा है. जिसे सुनने के बाद फैंस हंस-हंस कर लोट-पोट हो गए हैं.

ट्रेलर पर आया फैंस का दिल

अक्षय कुमार के इस ट्रेलर में कॉमेडी, खौफ, रोमांच सब कुछ देखने को मिलता है. इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की क्लासिक कल्ट जोड़ी एक बार फिर हर किसी को गुदगुदाने में सफल साबित होती दिख रही है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजपाल यादव और परेश रावल भी अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस डायलॉग पर अटके फैंस

इस 3 मिनट 3 सेकंड के ट्रेलर में जहां हर किसी की सुई अटकी है, वह है अक्षय कुमार का डायलॉग. दरअसल, एक डरावने सीन के बाद अक्षय कुमार कहते नजर आते हैं, 'बहन डर गई, बहन डर गई...'. लोगों को अक्षय के इस अंदाज ने दिल जीत लिया. एक यूजर ने कहा, 'लंबे समय से असली हॉरर कॉमेडी फिल्म का इंतजार था, अब आखिरकार आ रही है, जिसे देखकर काफी हंसी आ रही है.' दूसरे यूजर ने कहा, 'कहीं-कहीं तो ये फिल्म हेरा फेरी और स्त्री जैसी लग रही है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म तो ब्लॉकबस्टर निकलेगी. इसमें कॉमेडी और हॉरर दोनों का जबरदस्त बैलेंस है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आखिर क्या है 'भूत बंगला' की कहानी?

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' में भूत-प्रेत और काला जादू की कहानी को दिखाया गया है. तब्बू एक ऐसे किरदार में हैं, जहां उनका किरदार पूरी कहानी से उलझा हुआ दिखता है. इस ट्रेलर में एक मंगलपुर की भूतिया हवेली दिखाई गई है, जो दिखने में बेहद आलीशान महल जैसा है, लेकिन इसके पीछे एक शैतानी कहानी है. ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों को फिल्म से काफी उम्मीद है.

बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर अहम किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. सिनेमाघरों में फिल्म 16 अप्रैल को दस्तक देगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Bhooth BanglaAkshay Kumar

Trending news

केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कंफ्यूज
Kerala Assembly Election 2026
केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कंफ्यूज
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
Kerala Techie
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
Maharashtra
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
Omar Abdullah
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
Viral News
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
West Bengal Election 2026
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!