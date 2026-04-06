'बहन डर गई...' अक्षय कुमार का ये डायलॉग सुनते ही हंस-हंसकर लोटपोट हुए फैंस, 3 मिनट के ट्रेलर में लूटी महफिल, देखें VIDEO

Bhooth Bangla Trailer Fans Reactions: लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर आज 6 अप्रैल को रिलीज हो गया है. इस फिल्म के ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर देखने के बाद फैंस काफी उतावले हो गए हैं. ट्रेलर में फैंस हर किसी की एक्टिंग को काफी पसंद कर रहे हैं. इस 3 मिनट 2 सेकंड के वीडियो में फैंस को सबसे ज्यादा अक्षय कुमार का एक डायलॉग पसंद आ रहा है. जिसे सुनने के बाद फैंस हंस-हंस कर लोट-पोट हो गए हैं.

ट्रेलर पर आया फैंस का दिल

अक्षय कुमार के इस ट्रेलर में कॉमेडी, खौफ, रोमांच सब कुछ देखने को मिलता है. इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की क्लासिक कल्ट जोड़ी एक बार फिर हर किसी को गुदगुदाने में सफल साबित होती दिख रही है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजपाल यादव और परेश रावल भी अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत रहे हैं.

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इस डायलॉग पर अटके फैंस

इस 3 मिनट 3 सेकंड के ट्रेलर में जहां हर किसी की सुई अटकी है, वह है अक्षय कुमार का डायलॉग. दरअसल, एक डरावने सीन के बाद अक्षय कुमार कहते नजर आते हैं, 'बहन डर गई, बहन डर गई...'. लोगों को अक्षय के इस अंदाज ने दिल जीत लिया. एक यूजर ने कहा, 'लंबे समय से असली हॉरर कॉमेडी फिल्म का इंतजार था, अब आखिरकार आ रही है, जिसे देखकर काफी हंसी आ रही है.' दूसरे यूजर ने कहा, 'कहीं-कहीं तो ये फिल्म हेरा फेरी और स्त्री जैसी लग रही है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म तो ब्लॉकबस्टर निकलेगी. इसमें कॉमेडी और हॉरर दोनों का जबरदस्त बैलेंस है.'

आखिर क्या है 'भूत बंगला' की कहानी?

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' में भूत-प्रेत और काला जादू की कहानी को दिखाया गया है. तब्बू एक ऐसे किरदार में हैं, जहां उनका किरदार पूरी कहानी से उलझा हुआ दिखता है. इस ट्रेलर में एक मंगलपुर की भूतिया हवेली दिखाई गई है, जो दिखने में बेहद आलीशान महल जैसा है, लेकिन इसके पीछे एक शैतानी कहानी है. ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों को फिल्म से काफी उम्मीद है.

बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर अहम किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. सिनेमाघरों में फिल्म 16 अप्रैल को दस्तक देगी.