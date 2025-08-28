फैंस के लिए बुरी खबर! और करना होगा प्रभास की 'द राजा साहब' का इंतजार, दिसंबर नहीं अगले साल आएगी फिल्म

Prabhas Raja Saab Postposed: प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साहब' का अगर आप इस साल रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे तो ये इंतजार और बढ़ गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रभास की 'राजा साहब' फिल्म की रिलीज की डेट और आगे खिसक गई है. ये मूवी अब अगले साल जनवरी में रिलीज होगी.

9 जनवरी, 2026 को होगी रिलीज

128 तेलुगु के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म के प्रोड्यूसर विश्वा प्रसाद ने कंफर्म किया कि ये फिल्म अब अगले साल 9 जनवरी, 2026 को आएगी. यानी कि संक्राति स्पेशल रिलीज. ये संक्राति फैंस के लिए और ज्यादा एक्साइटिंग होगी. इस फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त भी एक अहम किरदार में नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आगे बढ़ गई तारीख

कुछ दिन पहले ही फिल्म के मेकर्स ने फिल्म रिलीज के प्लान को लेकर कहा था कि इसे अगले साल 9 जनवरी को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हमे संक्राति का फायदा मिल सके. हांलाकि फिल्म इंडस्ट्री के बायर्स का कहना है कि हम इस फिल्म को 5 दिसंबर, 2025 को ही रिलीज करेंग. लेकिन, कुछ पैच वर्क का काम किया जाना अभी तक बाकी है.

34 साल पुरानी वो फिल्म, जिसमें बाप-बेटी की जोड़ी ने मचाया था तहलका, बजट 2.70 करोड़ कमाई 10 करोड़, 12 गानों ने भी तोड़ा था रिकॉर्ड

कई बार रुकी शूटिंग

इस फिल्म की शूटिंग बीच में कई बार रुकी जिसकी वजह यूनियन स्ट्राइक का होना है. हालांकि, अब परिस्थिति अंडर कंट्रोल है. प्रोडक्शन ने काम करना शुरू कर दिया है. केवल कुछ सीन्स, तीन गानों को काम दो महीने में पूरा करना है. कहा जा रहा है कि ये प्रभास का अभी तक का सबसे टाइट वर्क शिड्यूल है. फिल्म ने अक्टूबर को छोड़कर बाकी सभी दिन मैप किए हैं. ताकि किसी तरह की डिले और ना हो. जिसकी पीछे की मेन वजह फिल्म की मेन शूटिंग पूरी करना और साथ ही वीएफएक्स काम को साथ-साथ पूरा करना है. 'द राजा साहब' फिल्म के पोस्टर और टीजर को फैंस का काफी प्यार मिला है. ऐसे में वो बेसब्री से इस मूवी को देखने का इंतजार कर रहे है.