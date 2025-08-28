फैंस के लिए बुरी खबर! और करना होगा प्रभास की 'द राजा साहब' का इंतजार, दिसंबर नहीं अगले साल आएगी फिल्म
Advertisement
trendingNow12900243
Hindi Newsबॉलीवुड

फैंस के लिए बुरी खबर! और करना होगा प्रभास की 'द राजा साहब' का इंतजार, दिसंबर नहीं अगले साल आएगी फिल्म

प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' को लेकर फैंस को लेकर एक और झटका है. ये फिल्म इस दिसंबर में नहीं बल्कि अब अगले साल की शुरुआत में रिलीज होगी. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द राजा साहब फिल्म पोस्टर
द राजा साहब फिल्म पोस्टर

Prabhas Raja Saab Postposed: प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साहब' का अगर आप इस साल रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे तो ये इंतजार और बढ़ गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रभास की 'राजा साहब' फिल्म की रिलीज की डेट और आगे खिसक गई है. ये मूवी अब अगले साल जनवरी में रिलीज होगी.

 9 जनवरी, 2026 को होगी रिलीज

128 तेलुगु के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म के प्रोड्यूसर विश्वा प्रसाद ने कंफर्म किया कि ये फिल्म अब अगले साल 9 जनवरी, 2026 को आएगी. यानी कि संक्राति स्पेशल रिलीज. ये संक्राति फैंस के लिए और ज्यादा एक्साइटिंग होगी. इस फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त भी एक अहम किरदार में नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

आगे बढ़ गई तारीख

कुछ दिन पहले ही फिल्म के मेकर्स ने फिल्म रिलीज के प्लान को लेकर कहा था कि इसे अगले साल 9 जनवरी को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हमे संक्राति का फायदा मिल सके. हांलाकि फिल्म इंडस्ट्री के बायर्स का कहना है कि हम इस फिल्म को 5 दिसंबर, 2025 को ही रिलीज करेंग. लेकिन, कुछ पैच वर्क का काम किया जाना अभी तक बाकी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

34 साल पुरानी वो फिल्म, जिसमें बाप-बेटी की जोड़ी ने मचाया था तहलका, बजट 2.70 करोड़ कमाई 10 करोड़, 12 गानों ने भी तोड़ा था रिकॉर्ड

कई बार रुकी शूटिंग

इस फिल्म की शूटिंग बीच में कई बार रुकी जिसकी वजह यूनियन स्ट्राइक का होना है. हालांकि, अब परिस्थिति अंडर कंट्रोल है. प्रोडक्शन ने काम करना शुरू कर दिया है. केवल कुछ सीन्स, तीन गानों को काम दो महीने में पूरा करना है. कहा जा रहा है कि ये प्रभास का अभी तक का सबसे टाइट वर्क शिड्यूल है. फिल्म ने अक्टूबर को छोड़कर बाकी सभी दिन मैप किए हैं. ताकि किसी तरह की डिले और ना हो. जिसकी पीछे की मेन वजह फिल्म की मेन शूटिंग पूरी करना और साथ ही वीएफएक्स काम को साथ-साथ पूरा करना है. 'द राजा साहब' फिल्म के पोस्टर और टीजर को फैंस का काफी प्यार मिला है. ऐसे में वो बेसब्री से इस मूवी को देखने का इंतजार कर रहे है. 

 

 

  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

PrabhasThe Raja Saab Film

Trending news

'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
अगर RSS ने भाजपा अध्यक्ष चुना होता, तो क्या इतना समय लगता? संघ प्रमुख ने पूछा सवाल
Pakistan
अगर RSS ने भाजपा अध्यक्ष चुना होता, तो क्या इतना समय लगता? संघ प्रमुख ने पूछा सवाल
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
;