Hindi Newsबॉलीवुड2026 शुरू होते ही छा जाएगा खौफ का साया, आ रही है सबसे खतरनाक हॉरर-कॉमेडी फिल्म

2026 शुरू होते ही छा जाएगा खौफ का साया, आ रही है सबसे खतरनाक हॉरर-कॉमेडी फिल्म

The Raja Saab फिल्म का प्री-इवेंट हुआ. जिसमें प्रभास ने फिल्म को लेकर बात की. एक्टर ने इस दौरान अपने सभी को-एक्टर्स की तारीफ कही.साथ ही ये भी कहा कि फिल्म का असली हीरो वो नहीं कोई और है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:13 PM IST
द राजा साब
द राजा साब

Prabhas The Raja Saab: 2026 की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर प्रभास धमाका करने वाले हैं. इनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' थिएटर में 9 जनवरी को रिलीज होगी. ऐसे में एक्टर अपनी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ मूवी के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में प्रभास ने फिल्म से जुड़े कई खुलासे किए. प्री-रिलीज इवेंट के दौरान प्रभास ने बताया कि फिल्म के असली हीरो वो नहीं बल्कि कोई और है.

असली हीरो जरीना

प्रभास ने कहा- 'जरीना वहाब ने मेरे किरदार की दादी का रोल निभाया है और उनकी एक्टिंग वाकई देखने लायक है. कई बार तो मैं खुद अपने सीन भूल जाता था, जरीना की अदाकारी इतनी दमदार और असरदार थी कि मेरा उन पर ध्यान बना रहता है और मैं उनकी एक्टिंग में पूरी तरह खो जाता था.उनके अभिनय में जो गहराई और सच्चाई है, वह किसी भी कलाकार में आसानी से मिलना मुश्किल है.'

क्या है फिल्म की कहानी?
एक्टर ने आगे कहा कि 'फिल्म की कहानी दादी और पोते के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है.इस मूवी में जरीना वहाब का किरदार फिल्म की आत्मा की तरह है. इस फिल्म की असल हीरो तो जरीना वहाब ही हैं. उनके अभिनय की ताकत ने फिल्म के हर सीन को यादगार बना दिया.मैं अब उनका फैन हो गया हूं.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कॉमेडी और हॉरर का तड़का एक साथ

इसके साथ ही प्रभास ने कहा कि मूवी में हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस अच्छे तरीके से रखा गया है. फिल्म को देखकर डरेंगे भी और कई जगह आपको हंसी भी आएगी. जब मैंने पहली बार निर्देशक मारुति से इस फिल्म को लेकर बातचीत की थी. तब कहा था कि वह दर्शकों को एक अच्छा और सच्चा एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं. आजकल ज्यादातर फिल्में सिर्फ एक्शन पर टिकी होती हैं, लेकिन वह कुछ हल्का, मजेदार और अलग करना चाहते हैं.इसी सोच से 'राजा साब'की शुरुआत हुई.'

 

इनपुट-एजेंसी

