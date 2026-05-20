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Hindi Newsबॉलीवुड‘जेलर 2’ की रिलीज डेट में छिपा करोड़ों का गेम! रजनीकांत का मास्टरस्ट्रोक उड़ाएगा होश; रिलीज होते ही टूट सकते हैं बड़े रिकॉर्ड

‘जेलर 2’ की रिलीज डेट में छिपा करोड़ों का गेम! रजनीकांत का मास्टरस्ट्रोक उड़ाएगा होश; रिलीज होते ही टूट सकते हैं बड़े रिकॉर्ड

Jailer 2 Release Date: रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जेलर 2’ 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मेकर्स ने ये तारीख खास प्लानिंग के तहत चुनी है ताकि गणेश चतुर्थी की छुट्टियों का पूरा फायदा मिल सके. फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 20, 2026, 07:11 AM IST
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Rajinikanth Jailer 2 Release Date
Rajinikanth Jailer 2 Release Date

Rajinikanth Jailer 2 Release Date: मेगास्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और लंबे समय से रिलीज का वेट कर रहे हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर ये फिल्म बड़े पर्दे पर कब आएगी? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली है. पहले कहा जा रहा था कि फिल्म अगस्त में आ सकती है, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई. अब मेकर्स ने सितंबर की एक खास तारीख को फाइनल किया है, जिसके पीछे मेकर्स की बड़ी रणनीति माना जा रहा है. 

मेकर्स का मानना है कि सिंतबर में फिल्म को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाएगा. ‘जेलर’ के पहले पार्ट को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और रजनीकांत के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया था. यही वजह है कि दूसरे पार्ट का इंतजार भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है. फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक रजनीकांत ने अप्रैल में ही अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी. अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है. मेकर्स चाहते हैं कि रिलीज से पहले फिल्म का हर हिस्सा बड़े लेवल पर तैयार हो. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्यों चुनी गई सितंबर की तारीख?

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मेकर्स काफी समय से सही रिलीज डेट की तलाश में थे. पहले 4 सितंबर पर भी विचार किया गया था, लेकिन बाद में 11 सितंबर को फाइनल किया गया. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह गणेश चतुर्थी का त्योहार माना जा रहा है. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, जिससे फिल्म को लंबा वीकेंड मिलने वाला है. छुट्टियों के दौरान ज्यादा लोग सिनेमाघरों का रुख करते हैं और यही वजह है कि मेकर्स इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं. खास बात ये है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस त्योहार का बड़ा असर रहता है.

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पैन इंडिया लेवल पर होगी बड़ी रिलीज

फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स चाहते थे कि फिल्म को ऐसी डेट मिले जो पैन इंडिया रिलीज के हिसाब से मजबूत साबित हो. रजनीकांत की फिल्मों का क्रेज सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी उतना ही है. ऐसे में मेकर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज करने की तैयारी है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो ये साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो सकती है. पहले पार्ट की सक्सेस ने भी दूसरे भाग के लिए उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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स्टारकास्ट को लेकर भी बढ़ा उत्साह

‘जेलर 2’ को लेकर एक और बड़ी चर्चा इसकी स्टारकास्ट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में कमल हासन, शिव राजकुमार, मोहनलाल और नंदमुरी बालाकृष्ण जैसे बड़े सितारों की झलक देखने को मिल सकती है. वहीं, मिथुन चक्रवर्ती के कैमियो की भी चर्चा हो रही है. कुछ समय पहले शाहरुख खान के कैमियो को लेकर भी खबरें सामने आई थीं. हालांकि, बाद में कहा गया कि ये खबर सही नहीं थी. बावजूद इसके फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ. इतने बड़े कलाकारों के नाम जुड़ने से फिल्म का स्केल और भी विशाल नजर आ रहा है.

म्यूजिक और एक्शन पर रहेगा खास फोकस

फिल्म में एक बार फिर अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूजिक सुनने को मिलेगा. पहले पार्ट में भी उनके गानों और बैकग्राउंड स्कोर को खूब पसंद किया गया था. इस बार भी मेकर्स फिल्म को हाई एनर्जी म्यूजिक और दमदार एक्शन के साथ पेश करना चाहते हैं. रजनीकांत फिर से ‘टाइगर मुथुवेल पांडियन’ के किरदार में नजर आएंगे. इस किरदार को दर्शकों ने पहले पार्ट में काफी पसंद किया था. सोशल मीडिया पर भी फैंस लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं. यही वजह है कि रिलीज से कई महीने पहले ही फिल्म चर्चा में बनी हुई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है फिल्म

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ‘जेलर 2’ रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है. रजनीकांत की फिल्मों का क्रेज हमेशा अलग लेवल पर देखने को मिलता है. ऊपर से त्योहारों का समय फिल्म के लिए और फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर फिल्म की कहानी और एक्शन दर्शकों को पसंद आया तो ये कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. मेकर्स को भी फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. फिलहाल फैंस अब 11 सितंबर 2026 का इंतजार कर रहे हैं, जब रजनीकांत एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने दमदार अंदाज में दिखाई देंगे.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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