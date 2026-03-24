Advertisement
trendingNow13152774
Hindi NewsबॉलीवुडIMDb पर ‘धुरंधर’ का जलवा, आदित्य धर बने सबसे पॉपुलर सेलेब; रणवीर-अक्षय को कहां मिली जगह?

IMDb पर ‘धुरंधर’ का जलवा, आदित्य धर बने सबसे पॉपुलर सेलेब; रणवीर-अक्षय को कहां मिली जगह?

निर्देशक आदित्य धर और अभिनेता रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर द रिवेंज इस वक्त सिनेमाघरों में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है. कमाई के मामले में धुरंधर 2 इतिहास रचती हुई नजर आ रही है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IMDb पर ‘धुरंधर’ का जलवा, आदित्य धर बने सबसे पॉपुलर सेलेब; रणवीर-अक्षय को कहां मिली जगह?

रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर कहर मचा रही है. फिल्म के किरदार तो फैंस का दिल जीत ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कर्मिशयली भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. फिल्म ने चार दिनों में 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 'जवान', 'पठान', और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के कलेक्शन से कई अधिक है.

आदित्य धर बने सबसे पॉपुलर सेलेब

आईएमडीबी के पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटी लिस्ट के मुताबिक, आदित्य धर मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेलेब बन चुके हैं. उन्होंने सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को टक्कर देते हुए इस लिस्ट में पहला स्पॉट हासिल किया है. आदित्य के बाद दूसरे नंबर पर जो नाम है उसने सभी को हैरान कर दिया है. सारा अर्जुन ने सभी दिग्गजों को टक्कर देते हुए मोस्ट पॉपुलर सेलेब की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है. उन्होंने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया है. सारा अर्जुन को बेशुमार लोकप्रियता और प्यार मिल रहा है जिससे वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. 

50s की वो टॉप एक्ट्रेस...जिसने बिना शादी विधवा बनकर काटी जिंदगी, हिट हीरोज के दौर में लेती थीं तगड़ी फीस

Add Zee News as a Preferred Source

 

रणवीर सिंह अपनी को-एक्ट्रेस सारा अर्जुन के पीछे हैं. वो आईएमडीबी की इस लिस्ट में तीसरे स्पॉट पर हैं. उदयबीर संधू सातवें, अर्जुन रामपाल नौवें और सौम्या टंडन दसवें स्थान पर हैं. इस बार की लिस्ट में धुरंधर की स्टारकास्ट और डायरेक्टर का दबदबा साफ नजर आ रहा है. इस लिस्ट में गौरव गेरा और डेनिश इकबाल का नाम भी शामिल है. गौरव 12वें, डेनिश 13वें स्पॉट पर हैं. वहीं राकेश बेदी 20वें स्थान पर हैं. अक्षय खन्ना जो पिछले पार्ट का हिस्सा थे वो भी टॉप 20 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. अक्षय खन्ना 16वें स्थान पर हैं.

fallback

आईएमडीबी का पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज फीचर, जो इसके मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, यूजर एंगेजमेंट और ट्रैफिक के आधार पर साप्ताहिक ट्रेंड्स को ट्रैक करता है. ये रैंकिंग प्लेटफॉर्म पर हर महीने आने वाले 20 करोड़ से ज्यादा विजिट्स से तैयार की जाती है, जिससे पता चलता है कि फिलहाल कौन सा सेलेब्रिटी दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है.

'धुरंधर: द रिवेंज' ने तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर 2 ने मंगलवार को करीब 55 करोड़ का कारोबार कर लिया है. इसी के साथ 'धुरंधर द रिवेंज' के 6 दिन के नेट कलेक्शन की तरफ तो इंडिया में ये स्पाई थ्रिलर अब तक 574 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. अब तक मूवी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 850 करोड़ के पार पहुंच चुका है. रिलीज के छठे दिन की कमाई के मिलाने के बाद ग्लोबली ये आंकड़ा 920 करोड़ के पार जाता हुआ दिख रहा है.

fallback

बता दें कि बी62 स्टूडियो के द्वारा पेश किए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन प्रेड- प्रीव्यू को मिलाकर 145 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि दूसरे दिन 83 करोड़, तीसरे दिन 117 करोड़ और चौथे दिन 121 करोड़ का कलेक्शन किया है.  फिल्म ने मात्र 4 दिनों में ही बाहुबली की कुल कमाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 650 करोड़ रुपए की थी. यह कलेक्शन फिल्म के ग्लोबल कलेक्शन को मिलाकर बताया गया था लेकिन 'धुरंधर: द रिवेंज' ने मात्र 4 दिन में बाहुबली के आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया.

टूट जाएगा पुष्पा का रिकॉर्ड?

अगर फिल्म की रफ्तार ऐसे ही आगे बढ़ती रहती तो जल्द ही फिल्म अल्लू-अर्जुन की 'पुष्पा' का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी. बता दें कि फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी और रिलीज से पहले 18 मार्च को फिल्म का पेड- प्रीव्यू भी रखा गया. फिल्म की अवधि लंबी होने के बाद भी दर्शक फिल्म पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं. रणवीर सिंह के अभिनय की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है क्योंकि फिल्म के पहले भाग की तुलना में अभिनेता के किरदार का दूसरे पार्ट में जलवा देखने को मिल रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Aaditya Dhar

Trending news

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती
sonia gandhi
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती
अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
Uniform Civil Code
अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
Tamil Nadu assembly elections 2026
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
Jammu-Kashmir News
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
ajit pawar plane crash
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
sierra leone school
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
Kerala Assembly Election 2026
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
West Bengal Election 2026
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
lpg supply updates
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा