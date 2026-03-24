IMDb पर ‘धुरंधर’ का जलवा, आदित्य धर बने सबसे पॉपुलर सेलेब; रणवीर-अक्षय को कहां मिली जगह?

रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर कहर मचा रही है. फिल्म के किरदार तो फैंस का दिल जीत ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कर्मिशयली भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. फिल्म ने चार दिनों में 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 'जवान', 'पठान', और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के कलेक्शन से कई अधिक है.

आदित्य धर बने सबसे पॉपुलर सेलेब

आईएमडीबी के पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटी लिस्ट के मुताबिक, आदित्य धर मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेलेब बन चुके हैं. उन्होंने सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को टक्कर देते हुए इस लिस्ट में पहला स्पॉट हासिल किया है. आदित्य के बाद दूसरे नंबर पर जो नाम है उसने सभी को हैरान कर दिया है. सारा अर्जुन ने सभी दिग्गजों को टक्कर देते हुए मोस्ट पॉपुलर सेलेब की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है. उन्होंने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया है. सारा अर्जुन को बेशुमार लोकप्रियता और प्यार मिल रहा है जिससे वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं.

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रणवीर सिंह अपनी को-एक्ट्रेस सारा अर्जुन के पीछे हैं. वो आईएमडीबी की इस लिस्ट में तीसरे स्पॉट पर हैं. उदयबीर संधू सातवें, अर्जुन रामपाल नौवें और सौम्या टंडन दसवें स्थान पर हैं. इस बार की लिस्ट में धुरंधर की स्टारकास्ट और डायरेक्टर का दबदबा साफ नजर आ रहा है. इस लिस्ट में गौरव गेरा और डेनिश इकबाल का नाम भी शामिल है. गौरव 12वें, डेनिश 13वें स्पॉट पर हैं. वहीं राकेश बेदी 20वें स्थान पर हैं. अक्षय खन्ना जो पिछले पार्ट का हिस्सा थे वो भी टॉप 20 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. अक्षय खन्ना 16वें स्थान पर हैं.

आईएमडीबी का पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज फीचर, जो इसके मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, यूजर एंगेजमेंट और ट्रैफिक के आधार पर साप्ताहिक ट्रेंड्स को ट्रैक करता है. ये रैंकिंग प्लेटफॉर्म पर हर महीने आने वाले 20 करोड़ से ज्यादा विजिट्स से तैयार की जाती है, जिससे पता चलता है कि फिलहाल कौन सा सेलेब्रिटी दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है.

'धुरंधर: द रिवेंज' ने तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर 2 ने मंगलवार को करीब 55 करोड़ का कारोबार कर लिया है. इसी के साथ 'धुरंधर द रिवेंज' के 6 दिन के नेट कलेक्शन की तरफ तो इंडिया में ये स्पाई थ्रिलर अब तक 574 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. अब तक मूवी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 850 करोड़ के पार पहुंच चुका है. रिलीज के छठे दिन की कमाई के मिलाने के बाद ग्लोबली ये आंकड़ा 920 करोड़ के पार जाता हुआ दिख रहा है.

बता दें कि बी62 स्टूडियो के द्वारा पेश किए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन प्रेड- प्रीव्यू को मिलाकर 145 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि दूसरे दिन 83 करोड़, तीसरे दिन 117 करोड़ और चौथे दिन 121 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने मात्र 4 दिनों में ही बाहुबली की कुल कमाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 650 करोड़ रुपए की थी. यह कलेक्शन फिल्म के ग्लोबल कलेक्शन को मिलाकर बताया गया था लेकिन 'धुरंधर: द रिवेंज' ने मात्र 4 दिन में बाहुबली के आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया.

टूट जाएगा पुष्पा का रिकॉर्ड?

अगर फिल्म की रफ्तार ऐसे ही आगे बढ़ती रहती तो जल्द ही फिल्म अल्लू-अर्जुन की 'पुष्पा' का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी. बता दें कि फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी और रिलीज से पहले 18 मार्च को फिल्म का पेड- प्रीव्यू भी रखा गया. फिल्म की अवधि लंबी होने के बाद भी दर्शक फिल्म पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं. रणवीर सिंह के अभिनय की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है क्योंकि फिल्म के पहले भाग की तुलना में अभिनेता के किरदार का दूसरे पार्ट में जलवा देखने को मिल रहा है.