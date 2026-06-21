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नानी को गूगल मैप पर दिखाया पाकिस्तान वाला पुराना घर... इम्तियाज अली की ‘मैं वापस आऊंगा’ एक्ट्रेस के परिवार ने झेला बंटवारे का दर्द

Main Vaapas Aaunga Anjana Sukhani: बंटवारे के दर्द पर बनी इम्तियाज अली की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में मेहर का रोल निभाने वाली अंजना सुखानी ने अपने परिवार का एक बेहद इमोशनल किस्सा शेयर किया. साथ ही कैस उन्होंने गूगल मैप्स के जरिए अपनी नानी को बरसों पुराना घर दिखाकर रोने पर मजबूर कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 21, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:37 AM IST
नानी को गूगल मैप पर दिखाया पाकिस्तान वाला पुराना घर... इम्तियाज अली की ‘मैं वापस आऊंगा’ एक्ट्रेस के परिवार ने झेला बंटवारे का दर्द
Image Credit: Main Vaapas Aaunga Anjana Sukhani

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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