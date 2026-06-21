Main Vaapas Aaunga Anjana Sukhani: बंटवारे के दर्द पर बनी इम्तियाज अली की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में मेहर का किरदार निभाने वाली अंजना सुखानी ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक काफी इमोशनल किस्सा साझा किया है. दरअसल, अंजना सुखानी भी बंटवारे की दुखद घटना से ताल्लुक रखती हैं और ये फिल्म भी बंटवारे के दर्द को दिखाने वाली कहानी पर आधारित है. अपने एक हालिया इंटरव्यू में अंजना ने बंटवारे से जुड़ा अपने परिवार का दिलचस्प किस्सा बताया. अंजना ने बताया कि इस दौर की कहानियों ने इस फिल्म को उनके लिए पर्सनल बना दिया था.
क्योंकि उनका परिवार भी पार्टीशन का दर्द झेल चुका है. फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कई सारी बातों पर बात की. अंजना सुखानी का कहना है कि फिल्म को मिले अच्छे रिस्पांस से वो काफी खुश हैं. फिल्म में उनके किरदार मेहर को मिलने वाले प्यार के लिए भी उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद किया. एक्ट्रेस ने इस बात को कबूला कि उन्हें अपने किरदार के लिए इम्तियाज अली पर यकीन था कि लोगों को वो पसंद आएगा. एक्ट्रेस ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बंटवारे के दर्द को साझा किया. उनका कहना है कि वो दर्द उन्होंने काफी करीब से देखा है.
पार्टीशन के दौर को समझने के सवाल पर अंजना ने बताया कि ये कहानी उनके दिल के बेहद करीब है. उनके दादा-दादी और नाना-नानी दोनों ही परिवार बंटवारे के वक्त भारत आए थे. अंजना की नानी कराची की रहने वाली थीं और उन्होंने बचपन से ही अपनी नानी से उस दौर के कई दर्दभरे किस्से सुने थे. एक्ट्रेस ने यादों को ताजा करते हुए आगे बताया, ‘कुछ साल पहले मैंने गूगल मैप्स पर अपनी नानी को कराची में बना उनका पुराना घर और वो पूरा इलाका दिखाया था’. नानी के लिए अपनी पुरानी यादों को डिजिटल स्क्रीन पर दोबारा देखना बेहद इमोशनल कर देने वाला पल था.
इंटरव्यू के दौरान अंजना ने उन पुरानी यादों को याद करते हुए बताया कि उस पल को देखकर वे बहुत इमोशनल हो गई थीं. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जगह को वे सालों पहले छोड़ चुकी थीं, उसे कभी दोबारा देख पाएंगी. वो पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा. एक्ट्रेस ने कहा कि जरा सोचिए, अगर अचानक आपसे कहा जाए कि ये शहर अब आपका नहीं है और आपको अपना घर-बार छोड़कर जाना होगा, तो वो कितना दर्दनाक होगा. अंजना ने आगे कहा कि जब उन्होंने फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ देखी, तो उन्हें अपनी नानी की कही इमोशनल बातें याद आने लगीं.
तब उन्हें एहसास हुआ कि बंटवारे का दर्द झेलने वाले लोगों ने कितनी बड़ी ट्रजेडी और तकलीफों का सामना किया होगा. बता दें कि फिल्म की कहानी काफी इंटेंस है, उसमें मेहर का किरदार काफी हल्कापन और ह्यूमर लेकर आता है. मेहर एक मुंहफट लड़की है, जिसके मन में जो आता है वो कह देती है. लोगों को उनका रोल पसंद आया ये उनके लिए बड़ी बात है. इम्तियाज की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ जैसे शानदार कलाकारों की टोली दमदार अभिनय करती नजर आ रही है.
ऑडियंस को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है और लोग इसकी कहानी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ये कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौर की एक बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है, जिसमें एक ऐसे इंसान का दर्द दिखाया गया है, जिसने 80 साल पहले बंटवारे के उस मुश्किल वक्त में अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया था. फिल्म में जाने-माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है. क्रिटिक्स से लेकर आम जनता तक, हर कोई उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहा है. वहीं, अंजना भी मेकर्स और ऑडियंस की पूरी उम्मीद खरी उतरीं.