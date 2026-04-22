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LIVE कॉन्सर्ट में सरेआम स्टेज पर ‘धुरंधर’ की सिंगर ने की ऐसी हरकत... भड़के उठे लोग, खुद पर डाला पानी और...

Jasmine Sandlas: हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर’ की सिंगर के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं. जो उनके अहमदाबाद में हुए लाइव कॉन्सर्ट के हैं. इस दौरान सिंगर ने सरेआम स्टेज पर कुछ ऐसी हरकते कीं, जिनको देखने के बाद लोग भड़क गए और सोशल मीडिया पर उनको खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं. चलिए बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामजा? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:33 PM IST
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Jasmine Sandlas Concert Controversy
Jasmine Sandlas Concert Controversy

Jasmine Sandlas Concert Controversy: ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ की मशहूर सिंगर जैस्मीन सैंडलस को इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. अहमदाबाद में हुए उनके लाइव कॉन्सर्ट के बाद उन पर लिप सिंक करने के आरोप लग रहे हैं. फैंस इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड थे क्योंकि वे उनकी दमदार आवाज को लाइव सुनना चाहते थे. लेकिन जब परफॉर्मेंस शुरू हुई तो कई लोगों को निराशा हुई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बहस तेज हो गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे. 

कुछ ने इसे नॉर्मल शो बताया जबकि कुछ ने सवाल उठाए. दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मीन ने कई गानों पर परफॉर्म किया. लेकिन दर्शकों का ध्यान इस बात पर गया कि वे ज्यादातर जगहों पर गाना खुद नहीं गा रही थीं, बल्कि पहले से रिकॉर्डेड आवाज पर लिप सिंक कर रही थीं. ‘धुरंधर’ के सबसे फेमस गाने ‘शरारत’ के दौरान उन्होंने स्टेज पर अपने ऊपर पानी भी डाला, जिसको लेकर सिंगर और ज्यादा ट्रोल होने लगीं. कुछ फैंस ने इसे एंटरटेनिंग बताया लेकिन कई लोग इससे नाराज नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सोशल मीडिया पर भड़के लोग

वीडियो सामने आने के बाद लोगों की राय बंट गई और बहस तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई लगातार वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने कहा कि लाइव कॉन्सर्ट में असली सिंगिंग होनी चाहिए न कि लिप सिंक. कुछ लोगों ने लिखा कि फैंस पैसे देकर लाइव परफॉर्मेंस देखने आते हैं, इसलिए उन्हें पूरा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. वहीं कुछ फैंस ने जैस्मीन का सपोर्ट करते हुए कहा कि स्टेज शो में एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है. बहस काफी बढ़ गई. 

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जैस्मीन सैंडलस का करियर जानकारी

इतना ही नहीं, लोगों ने इस पूरे विवाद को लेकर कई मीम्स भी शेयर किए जो तेजी से वायरल हो रहे हैं. जैस्मीन ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से की थी. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और कई हिट गाने दिए. बॉलीवुड में उन्हें सलमान खान की फिल्म ‘किक’ से बड़ा ब्रेक मिला जहां उनका गाना ‘यार ना मिले’ काफी पसंद किया गया. इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी और हिंदी गानों में अपनी आवाज दी. उनकी सिंगिंग को युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है और वे अपनी अलग स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. 

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‘धुरंधर’ के गानों से मिली और ज्यादा पॉपुलैरिटी

धीरे-धीरे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करना शुरू किया. फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ के गानों ने रिलीज के बाद काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इन गानों में ‘शरारत’, ‘जाइए सजना’, ‘आरी आरी’ और ‘मैं और तू’ जैसे ट्रैक शामिल हैं. जैस्मीन की आवाज को इन गानों की सबसे बड़ी ताकत माना गया. सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर ये गाने लगातार ट्रेंड करते रहे. युवाओं ने इन्हें खूब पसंद किया और कई रील्स और वीडियो भी बनाए. इसी वजह से जैस्मीन की पहचान और भी मजबूत हुई और उन्हें एक अलग स्टारडम मिला. 

पॉडकास्ट में दिए बयान जैस्मीन

हाल ही में एक पॉडकास्ट में जैस्मीन ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें साझा की थीं. उन्होंने अपने स्ट्रगल, परिवार के साथ रिश्तों और शराब को लेकर भी खुलकर बात की. इस बातचीत में उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था और उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी. उनके इन बयानों को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई थी. कई लोगों ने उनके ईमानदार जवाबों की तारीफ की जबकि कुछ ने इसे लेकर अलग राय रखी. हालांकि, वे लगातार अपने काम पर फोकस कर रही हैं. उनका ये इंटरव्यू काफी वायरल भी हुआ फैंस ने खूब देखा. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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