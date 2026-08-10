स्पाइडर-मैन ने तोड़ा 'अवतार' का रिकॉर्ड, भारत की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म; ये हैं सबसे ज्यादा कमाने वाली 10 मूवी

Spider Man Brand New Day BO Day 11: ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. टॉम हॉलैंड और जेंडाया की इस फिल्म ने सिर्फ 11 दिनों में कई बड़ी बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
Spider Man Brand New Day BO Day 11: डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी सुपरहीरो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है. 30 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 11 दिनों में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है.
दरअसल, फिल्म ने दूसरे वीकेंड के बाद भारत में 415 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म भारत में 400 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई है.
सिर्फ नेट कलेक्शन ही नहीं, बल्कि ग्रॉस कमाई के मामले में भी फिल्म ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. भारत में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की ग्रॉस कमाई 500 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है. इससे पहले भारत में सबसे ज्यादा ग्रॉस कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड जेम्स कैमरून की 2022 में रिलीज हुई साइंस-फिक्शन फिल्म ‘Avatar: The Way of Water’ के नाम था. इस फिल्म ने भारत में करीब 477.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.
अब ‘'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. खास बात यह है कि फिल्म को भारत में रिलीज हुए अभी सिर्फ 11 दिन ही हुए हैं और इसकी कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है.
ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में ₹500 करोड़ का आंकड़ा भी छू लिया है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह भारत की पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है, क्योंकि इसने जेम्स कैमरून की 2022 की साइंस-फ़िक्शन फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने भारत के बॉक्स ऑफिस पर ₹477.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की थी.
इसके पहले मार्वल की एक और फिल्म, रूसो ब्रदर्स की 'एवेंजर्स: एंडगेम' (2019) आई थी, जिसने भारत के बॉक्स ऑफ़िस पर 445 करोड़ रुपये की कमाई की और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फ़िल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही. इससे पहले आई रूसो ब्रदर्स की फ़िल्म 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' (2018) चौथे नंबर पर है, क्योंकि इसने 272 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी. वहीं, सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, अब तक सिर्फ तीन हॉलीवुड फिल्में ही भारत के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाई हैं.
पांचवें नंबर पर भी मार्वल की ही एक मूवी है, जो जॉन वॉट्स की साल 2021 में आई 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' है. यानी, भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फ़िल्मों में से चार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की हैं, और इन सभी में टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर यानी स्पाइडर-मैन का रोल निभाया है.
बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों की इस लिस्ट में वॉल्ट डिज़्नी कंपनी का दबदबा है, जिसके पास मार्वल का मालिकाना हक भी है. कंपनी छठे नंबर पर भी काबिज है, और इसका श्रेय जॉन फैवरो की 2016 की एडवेंचर फ़ैंटेसी फिल्म 'द जंगल बुक' को जाता है, जो रुडयार्ड किपलिंग की 1894 की मशहूर कहानियों के संग्रह पर बेस्ड है. इस फिल्म ने भारत में 240 करोड़ रुपये की कमाई की.
वहीं, सातवें नंबर पर कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' है, जो पिछले साल रिलीज हुई थी और 'अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर' का सेकेंड पार्ट है. वहीं, अवतार फ़्रैंचाइजी की इस तीसरी फिल्म ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. फिर आठवें नंबर पर भी डिज़्नी की ही एक मूवी है और यह भी फैवरो की ही एक एडवेंचर फ़ैंटेसी फिल्म है, जो एक मशहूर एनिमेटेड फ़िल्म का रीमेक है, नाम है 'द लायन किंग. जिसने भारत में 190 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.
साल 2024 में आई फिल्म, फैवरो की 'मुफ़ासा: द लायन किंग', भारत के बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ रुपये की कमाई के साथ नौवें नंबर पर है. वहीं, दसवें नंबर पर डिज़्नी/मार्वल की एक और फ़िल्म है-साल 2024 में आई शॉन लेवी की 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' है. रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन स्टारर इस फिल्म ने भारत में 169 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की.
इन सब आंकड़ों के बाद, कोई शक नहीं रहा कि आठ साल पहले 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' के बाद और खासकर कोरोना के बाद से भारत में हॉलीवुड फिल्मों का प्रदर्शन तेजी से बेहतर हुआ है. कोविड से पहले जहां सिर्फ सात फिल्मों ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, वहीं उसके बाद से 16 और हॉलीवुड फिल्में इस क्लब में शामिल हो चुकी हैं. इसका क्रेडिट कॉलिन ट्रेवोरो की 2015 की साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड' को जाता है, जो भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनी और जिसने इस महीने रिलीज हुई 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' तक कई और फिल्मों के लिए रास्ता बनाया.
बता दने कि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में अपनी शानदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की शुरुआत ओपनिंग वीकेंड से ही कर दी थी. हालांकि इसे IMAX स्क्रीन नहीं मिल पाईं, क्योंकि वे हॉलैंड की ही एक और फिल्म - क्रिस्टोफर नोलन की ब्लॉकबस्टर एक्शन-एडवेंचर-फैंटेसी 'द ओडिसी' के लिए बुक थीं, फिर भी इस सुपरहीरो फिल्म ने देश में जबरदस्त शुरुआत की.
अपनी ओपनिंग के दिन ही 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने अकेले भारत में 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की. दूसरे दिन, यानी पहले शुक्रवार को इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट आई और इसने 49 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए. हालांकि, ओपनिंग वीकेंड के दौरान इसकी कमाई में ज़बरदस्त उछाल आया; शनिवार को फिल्म ने 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा और रविवार को 77 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की. चार दिनों के लंबे ओपनिंग वीकेंड के साथ, स्पाइडर-मैन फ्रैंचाइज़ी की इस चौथी फिल्म ने भारत में किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया और कुल मिलाकर 257 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की.
उम्मीद के मुताबिक, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई में पांचवें दिन यानी पहले सोमवार को भारी गिरावट आई और इसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 23 करोड़ रुपये से कुछ ज़्यादा की कमाई की. पूरे हफ़्ते कमाई कम ही रही, फ़िल्म ने छठे दिन यानी मंगलवार को 21.75 करोड़ रुपये, सातवें दिन यानी बुधवार को 17 करोड़ रुपये और आठवें दिन यानी गुरुवार को 14.25 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह, पहले हफ़्ते में फ़िल्म की कुल कमाई 334.75 करोड़ रुपये रही.
इसके बाद शुक्रवार यानी 9वें दिन ₹15 करोड़ और कमाने के बाद 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दूसरे वीकेंड में अपनी कमाई में ज़बरदस्त उछाल देखा. फिल्म ने शनिवार (10वें दिन) को ₹31 करोड़ और रविवार (11वें दिन) को ₹34 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की. इस तरह, भारत में फिल्म का अब तक का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹415.45 करोड़ हो गया है.