YouTube से लेकर Netflix, Prime Video और JioHotstar तक... कौन-सा डिजिटल प्लेटफार्म बना लोगों की पहली पसंद, व्यूवरशिप में कौन किस पर पड़ा भारी?

India Top Digital Platforms: भारत में डिजिटल मनोरंजन का तरीका तेजी से बदल रहा है और लोग अब पहले जैसा कंटेंट नहीं देखते. पहले टीवी ही एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन था, लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट ने उसकी जगह ले ली है. सस्ते डेटा और बढ़ते स्मार्टफोन इस्तेमाल ने हर वर्ग के लोगों को ऑनलाइन कंटेंट तक आसान पहुंच दे दी है. अब लोग अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी और कहीं भी फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हैं. इसी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और ये इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 तक भारत में ओटीटी देखने वालों की संख्या 60 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. ये देश की कुल आबादी का करीब 41 प्रतिशत हिस्सा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है. खास बात ये है कि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा युवाओं का है. आज का युवा टीवी के टाइम टेबल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से कंटेंट देखना पसंद करता है. इसी बदलाव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मजबूती दी है और विज्ञापन के तरीकों से लेकर कमाई के मॉडल तक सब कुछ बदल दिया है.

जियोहॉटस्टार का दबदबा

अगर मार्केट में सबसे आगे रहने वाले प्लेटफॉर्म की बात करें, तो जियोहॉटस्टार इस समय नंबर 1 पर बना हुआ है. ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियोसिनेमा के मर्ज होने से बना है, जिसने बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. आंकड़ों के मुताबिक, इसका करीब 31 प्रतिशत मार्केट शेयर है. इसके पास 11 करोड़ से ज्यादा यूनीक व्यूअर्स और लगभग 28 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स हैं. इसकी सबसे बड़ी ताकत लाइव क्रिकेट है. ‘आईपीएल’ जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान इस प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप हासिल की, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

3 मिनट 6 सेकंड का वो एक रोमांटिक गाना... जो यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में 3000 करोड़ी ‘धुरंधर 2’ के 4 गानों पर पड़ा भारी, बना मच लिसनिंग सॉन्ग

नेटफ्लिक्स का प्रीमियम कंटेंट

प्रीमियम और इंटरनेशनल कंटेंट की बात करें तो नेटफ्लिक्स आज भी लोगों की सबसे बड़ी पसंद बना हुआ है. इसकी कीमत बाकी प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा जरूर है, लेकिन क्वालिटी के मामले में ये अलग पहचान रखता है. भारत में इसके करीब 2 करोड़ पेड यूजर्स हैं और इसकी वीकली पहुंच लगभग 44 प्रतिशत है. ‘दो पत्ती’ और ‘हीरामंडी’ जैसी सीरीज ने इसे और मजबूत बनाया है. नेटफ्लिक्स उन लोगों के लिए खास है जो बिना विज्ञापन के शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं और जिन्हें इंटरनेशनल फिल्मों और सीरीज में दिलचस्पी होती है.

अमेजन प्राइम वीडियो की पहुंच

अमेजन प्राइम वीडियो ने भारत में अपनी जगह काफी मजबूत कर ली है, खासकर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के बीच. इसके पास लगभग 6.5 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जो नेटफ्लिक्स से काफी ज्यादा हैं. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके लोकल शो हैं. ‘मिर्जापुर’, ‘पंचायत’ और ‘द फैमिली मैन’ जैसे शो लोगों के दिलों में बस चुके हैं. इसकी वीकली पहुंच करीब 43 प्रतिशत है. साथ ही, प्राइम में शॉपिंग और म्यूजिक जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे ये लोगों के लिए एक किफायती और वैल्यू फॉर मनी प्लेटफॉर्म बन जाता है.

सोनीलिव और जी5 की अलग पहचान

सोनीलिव और जी5 ने भी इस बदलते बाजार में अपनी अलग पहचान बना ली है. जी5 के पास करीब 4.8 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स हैं और ये विज्ञापन वाले मॉडल में काफी मजबूत माना जाता है. दूसरी तरफ सोनीलिव ने ‘स्कैम 1992’ और ‘शार्क टैंक इंडिया’ जैसे पॉपुलर शोज के जरिए लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है. इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको स्पोर्ट्स, दमदार ड्रामा और पुराने टीवी शोज का नया अंदाज देखने को मिलता है. यही वजह है कि इनका एक खास और वफादार ऑडियंस बेस बन गया है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है.

तकनीक का बढ़ता असर

भारत में अब लोग सिर्फ मोबाइल ही नहीं, बल्कि टीवी पर भी इंटरनेट के जरिए ओटीटी कंटेंट देख रहे हैं. इस नए तरीके को कनेक्टेड टीवी कहा जाता है और इसका चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है. साल 2025 तक करीब 12.9 करोड़ लोग इस तरह से फिल्में और वेब सीरीज देख रहे हैं. लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि अभी भी केवल 24 प्रतिशत लोग ही पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेते हैं. ज्यादातर लोग फ्री या विज्ञापन वाले कंटेंट को देखना पसंद करते हैं. इसी वजह अब कंपनियां फ्रीमियम मॉडल पर ज्यादा फोकस कर रही हैं.

भविष्य में क्या होगा

आने वाले समय में ओटीटी इंडस्ट्री में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कई बड़ी कंपनियां आपस में मिलकर काम कर सकती हैं, जिससे बाजार और मजबूत होगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2033 तक यह इंडस्ट्री 27.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. अब सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु और बंगाली जैसी भाषाओं का कंटेंट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज के समय में आधे से ज्यादा व्यूअरशिप नॉन-हिंदी कंटेंट की है, जो एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसमें कुछ कंटेंट मुफ्त और कुछ पैसे देकर मिलता है.

डिजिटल मनोरंजन का नया दौर

टोटल मिलाकर देखा जाए तो भारत का डिजिटल मनोरंजन बाजार अब दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल हो चुका है. 5जी इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें आने वाले समय में इसे और बेहतर बनाएंगी. इससे लोगों को उनकी पसंद के हिसाब से कंटेंट मिलेगा और देखने का एक्सपीरियंस भी और पर्सनल हो जाएगा. जिस तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसे देखकर साफ है कि आने वाले सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन जाएंगे, जिनमें यूट्यूब भी शामिल हो चुका है.