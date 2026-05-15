यश की 'टॉक्सिक' लाई विदेशी विलेन की फौज... वो इंटरनेशनल स्टार्स जो रॉकी भाई से टक्कर लेकर इस ट्रेंड को बनाएंगे और भी दमदार!

Global Celebs in Indian Cinema: भारतीय सिनेमा अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुका है. यही वजह है कि फिल्मों में विदेशी कलाकारों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है. पहले उन्हें छोटे-मोटे किरदार दिए जाते थे, लेकिन अब वे कहानी का अहम हिस्सा बन रहे हैं. खासकर बड़े बजट की फिल्मों में इंटरनेशनल कास्टिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. इससे फिल्मों का लेवल और प्रेजेंटेशन दोनों बदल रहे हैं. दर्शकों को भी नया कल्चर और अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. यही बदलाव भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल स्तर पर और मजबूत बना रहा है.

यही बदलाव भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर और मजबूत बना रहा है. पहले हिंदी फिल्मों में विदेशी कलाकारों को बहुत कम मौके दिए जाते थे. उन्हें ज्यादातर किसी खास सीन या छोटे कैमियो रोल के लिए ही चुना जाता था. जैसे फिल्म ‘कम्बख्त इश्क’ में हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन की झलक देखने को मिली थी. वहीं, ‘तीन पत्ती’ में बेन किंग्सले ने प्रोफेसर का किरदार निभाया था. उस दौर में ऐसे रोल सिर्फ एक्सपेरिमेंट माने जाते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे विदेशी कलाकारों को फिल्मों में बड़े किरदार मिलने लगे हैं और ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है.

‘आरआरआर’ फिल्म का असर

फिल्म ‘आरआरआर’ ने इस ट्रेंड को नई ताकत दी. इस फिल्म में टोबी स्टीफेंस जैसे विदेशी कलाकारों ने अहम किरदार निभाए, जिससे मूवी को इंटरनेशनल पहचान मिली. विदेशी एक्टर्स की मौजूदगी ने कहानी को ज्यादा वास्तविक और ग्लोबल टच दिया. यही वजह रही कि दुनियाभर के दर्शकों ने फिल्म से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया. ‘आरआरआर’ की सक्सेस के बाद अब कई फिल्ममेकर्स अपनी फिल्मों में विदेशी कलाकारों को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं. उनका मानना है कि सही किरदार में इंटरनेशनल चेहरों को लेने से कहानी ज्यादा इंप्रेसिव और दमदार बनती है.

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‘टॉक्सिक’ और नई कास्टिंग सोच

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ भारतीय सिनेमा में हो रहे बड़े बदलाव की मिसाल बनती दिख रही है. इस फिल्म में डरेल डी सिल्वा, नताली बर्न और बेनेडिक्ट गैरेट जैसे विदेशी कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी गोवा के ड्रग माफिया की दुनिया पर आधारित है, इसलिए इंटरनेशनल चेहरे इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं. खास बात ये है कि अब विदेशी कलाकारों को सिर्फ छोटे या बैकग्राउंड रोल तक लिमिटेड नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें दमदार किरदार दिए जा रहे हैं. इससे फिल्म का लेवल और प्रेजेंटेशन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ग्लोबल लगता है.

भारतीय सिनेमा की बढ़ती ग्लोबल पहचान

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय सिनेमा को दुनिया भर की ऑडियंस तक पहुंचा दिया है. अब फिल्में सिर्फ भारत के लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जातीं, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस की पसंद का भी खास ध्यान रखा जाता है. यही वजह है कि फिल्मों में विदेशी कलाकारों की एंट्री तेजी से बढ़ रही है. इससे फिल्मों की ग्लोबल अपील मजबूत होती है और कहानी ज्यादा बड़े लेवल पर जुड़ी हुई महसूस होती है. ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि वे सिर्फ लोकल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की फिल्म देख रहे हैं. इसलिए वे भी समय के साथ ये बड़ा बदलाव कर रहे हैं.

इंडस्ट्री को मिलने वाले फायदे

विदेशी कलाकारों के भारतीय फिल्मों में आने से हमारे एक्टर्स को भी काफी फायदा मिल रहा है. उन्हें नई एक्टिंग स्टाइल, अलग तरह के किरदार और इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मौका मिल रहा है. इससे कलाकारों का एक्सपीरियंस बढ़ता है और उनकी सोच भी ज्यादा क्रिएटिव बनती है. वहीं, विदेशी टेक्नीशियन और इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करने से फिल्मों की प्रोडक्शन क्वालिटी भी बेहतर हो रही है. इंडस्ट्री में प्रोफेशनल माहौल तेजी से बढ़ रहा है. यही वजह है कि आज यश जैसे स्टार्स ग्लोबल पहचान बना रहे हैं और उनकी फिल्मों को दुनिया भर के दर्शक पसंद कर रहे हैं.

भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव

आने वाले समय में भारतीय सिनेमा का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है. अब विदेशी कलाकार सिर्फ विलेन या छोटे किरदारों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें फिल्मों में हीरो और अहम भूमिकाओं में भी देखा जा सकता है. इससे फिल्मों की कहानियों में नई ताजगी और इंटरनेशनल अंदाज देखने को मिलेगा. मेकर्स अब ऐसी कहानियां बनाने पर जोर देंगे, जिनमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्शन और ड्रामा का मेल होगा. इससे भारतीय फिल्में सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि दुनियाभर की ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेंगी, जो मेकर्स के लिए भी काफी अच्छी बात है.

यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’

‘टॉक्सिक’ एक बड़े बजट की पैन-इंडिया गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसे गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी और नयनतारा नजर आ सकती हैं. वहीं, इंटरनेशनल कलाकारों में नताली बर्न, बेनेडिक्ट गैरेट और डेरेल डी'सिल्वा के शामिल हैं. फिल्म की कहानी गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की खतरनाक दुनिया पर आधारित बताई जा रही है. जहां पावर, पैसा और क्राइम का जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा. पहले ये 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसका स्केल और विजुअल्स बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ा दिया है.