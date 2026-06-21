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83 साल के बिग बी और 50 की शिल्पा-मलाइका! बॉलीवुड सेलेब्ल की एवरग्रीन जवानी और फिटनेस का असली राज है ‘योग’

International Yoga Day 2026: बॉलीवुड के टॉप स्टार्स अपनी गजब की फिटनेस और एनर्जी से हर किसी को हैरान कर देते हैं. चाहे 50 की उम्र हो या 80 के पार, इन सितारों की जबरदस्त फिटनेस और जवानी का सबसे बड़ा राज योग है. आइए जानते हैं कि कौन-से वो बड़े स्टार्स हैं जो योग के दम पर बढ़ती उम्र को मात दे रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 21, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:23 AM IST
83 साल के बिग बी और 50 की शिल्पा-मलाइका! बॉलीवुड सेलेब्ल की एवरग्रीन जवानी और फिटनेस का असली राज है ‘योग’
Image Credit: Bollywood Celebs International Yoga Day 2026

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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