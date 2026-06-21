International Yoga Day 2026: बॉलीवुड में जब भी फिटनेस की बात आती है, तो हमारे दिमाग में जिम और भारी-भरकम वर्कआउट की फोटो-वीडियो घूमने लगती हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार्स की फिटनेस का असली राज कुछ और ही है. इन सितारों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा ‘योग’ बन चुका है. ये न सिर्फ उनकी पसंदीदा एक्सरसाइज है, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा है.
आज के समय में कई बड़े सुपरस्टार्स नियमित योग करके खुद को पूरी तरह फिट बनाए हुए हैं. योग की वजह से ही ये सितारे अपनी बढ़ती उम्र को भी मात दे रहे हैं. 50 से लेकर 80 साल की उम्र में भी इन स्टार्स की एनर्जी किसी यंग एक्टर से कम नहीं लगती. आइए आज आपको बॉलीवुड के उन मशहूर सितारों के बारे में बताते हैं, जो योग के दम पर हमेशा जवान और एक्टिव बने रहते हैं. इतना ही नहीं, अपने फैंस को भी काफी इंस्पायर करते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी जबरदस्त फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. 50 की उम्र में भी वे बिल्कुल 30 साल की दिखती हैं. उनकी इस टोंड बॉडी और एनर्जी का सबसे बड़ा राज़ 'योग' है. शिल्पा हर दिन योग, प्राणायाम और ध्यान करना कभी नहीं भूलतीं. वे सोशल मीडिया पर अक्सर अपने वर्कआउट वीडियो शेयर करती हैं, जिससे उनके लाखों फैंस को भी फिट रहने की इंस्पिरेशन मिलती है. यही वजह है कि आज उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में योग का सबसे बड़ा ब्रैंड एंबेसडर माना जाता है.
83 साल की उम्र में भी सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन लगातार फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग में बिजी रहते हैं. बिग बी अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस को बताते हैं कि वे देर रात तक काम करते रहते हैं. इस उम्र में भी उनकी ऐसी फुर्ती और फिटनेस हर किसी को हैरान कर देती है. दरअसल, खुद को इतना एक्टिव और सेहतमंद रखने के लिए वे पिछले कई दशकों से एक खास नियम अपना रहे हैं. वे रोज सुबह अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करते हैं.
58 साल की उम्र में भी अक्षय कुमार की गजब की फिटनेस सबको हैरान कर देती है. उनका सुबह जल्दी जागना और रात को वक्त पर सो जाना हर किसी को इंस्पायर करता है. खुद को एकदम फिट रखने के लिए वे दौड़ लगाने के साथ-साथ रोजाना योग भी करते हैं. अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली में योग करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. उनका ये अंदाज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और उनकी जमकर तारीफ हो रही है.
एक्टिंग, डांस और बेहतरीन एक्शन स्टार ऋतिक रोशन खुद को फिट रखने के लिए जिम में तो पसीना बहाते ही हैं, साथ ही योग का भी पूरा सहारा लेते हैं. अपनी बॉडी को फ्लैक्सिबल यानी लचीला बनाए रखने के लिए वे खास तौर पर ‘अष्टांग योग’ और ‘पावर योग’ करते हैं. यही वजह है कि 52 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं है और वे आज के यंगस्टर्स को मात देते हैं. उनकी इस जबरदस्त फिटनेस के पीछे रोजाना की कड़ी मेहनत और सही लाइफस्टाइल है.
मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिटनेस आइकन मानी जाती हैं. उन्होंने अपने बेहतरीन डांस और कमाल की फिटनेस से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है. मलाइका अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखती हैं और वे रोज नियम से योग का अभ्यास करती हैं. उन्हें देखकर कोई भी उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वे 52 साल की हो चुकी हैं. उनकी इस कमाल की फिटनेस और लाइफस्टाइल को देखकर आज की यंग जनरेशन भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है.
‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित पिछले कई सालों से योग का अभ्यास कर रही हैं. यही वजह है कि 57 की उम्र में भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस का जलवा बरकरार है. माधुरी के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे भी योग के दीवाने हैं. जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा जैसी मशहूर हस्तियां योग को अपनी लाइफस्टाइल का एक बेहद जरूरी हिस्सा मानती हैं. इन सभी स्टार्स का मानना है कि योग उन्हें मेंटली और फिजिकली फिट रखता है.