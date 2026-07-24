सिनेमा को अलविदा कहने से पहले थलापति विजय से हुई चूक? आखिर क्यों ‘जना नायकन’ पर उठ रहे हैं सवाल

तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की नई एक्शन फिल्म ‘जना नायगन’ को उनके एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. इसी वजह से इस फिल्म को लेकर फैंस और सिनेमा क्रिटिक्स के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी. जैसे ही ये फिल्म सिनेमाघरों में आई, वैसे ही सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों का साफ कहना है कि विजय का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि, फिल्म की कहानी वैसी दमदार नहीं बन सकी जैसी उम्मीद हर कोई कर रहा था.
इसी वजह से फिल्म की कुछ खास बातों की तारीफ होने के साथ-साथ इसकी खामियों पर भी खुलकर बातें की जा रही हैं. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत विजय का पर्दे पर आना और उनका शानदार अंदाज माना जा रहा है. जब भी वे स्क्रीन पर नजर आते हैं, लोग अपनी नजरें उनसे हटा ही नहीं पाते. उनके धमाकेदार एक्शन सीन, बेमिसाल कॉन्फिडेंस और स्टाइल ने हर किसी को प्रभावित किया है. फैंस का मानना है कि विजय ने अपने किरदार को बहुत ही दिल से निभाया है. हालांकि, केवल स्टार के दम पर किसी फिल्म को हमेशा यादगार बनाना आसान नहीं होता है.
फिल्म के रिव्यू करने वालों की सबसे बड़ी शिकायत इसकी कहानी को लेकर ही रही है. उनका मानना है कि इस कहानी में कोई नयापन नहीं है और आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा पहले ही आसानी से लग जाता है. इसमें ऐसे मौके बहुत कम हैं, जहां कहानी ऑडियंस को हैरान कर सके. इतने बड़े सुपरस्टार की विदाई जैसी फिल्म से लोग एक बेहद इमोशनल और यादगार कहानी की उम्मीद लगाए बैठे थे. लेकिन फिल्म क्रिटिक्स के मुकाबिक, ये पक्ष काफी कमजोर साबित हुआ, जिसकी वजह से थियेटर से निकलते वक्त कई लोग थोड़े निराश दिखाई दिए.
फिल्म की स्क्रीनप्ले को लेकर भी लोगों की मिली-जुली राय देखने को मिल रही है. कई लोगों का कहना है कि फिल्म की चाल बीच-बीच में काफी धीमी पड़ जाती है और कुछ सीन बेवजह लंबे खींच दिए गए हैं. एक अच्छी और कसी हुई स्क्रीनप्ले किसी भी नॉर्मल कहानी में भी जान फूंक सकती है, लेकिन यहां वो बैलेंस गायब सा नजर आता है. फिल्मी जानकारों का मानना है कि अगर इस फिल्म के ड्राफ्ट और स्क्रीनप्ले पर थोड़ा और काम किया गया होता, तो फिल्म का असर कई गुना बढ़ जाता और लोग आखिर तक सिनेमा से पूरी तरह जुड़े रहते.
ये फिल्म लोगों को उस तरह से इमोशनल नहीं कर पाई जैसी उम्मीद की जा रही थी. विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं हैं, बल्कि उनके फैंस के लिए एक जज्बात की तरह हैं. ऐसे में लोग उनके इस खास सफर के पड़ाव पर कुछ बहुत ही खास देखना चाहते थे. कई लोगों को लगा कि फिल्म में वह गहराई नजर नहीं आई, जो सीधे दिल को छू सके. हालांकि, कुछ सीन काफी असरदार जरूर बन पड़े हैं, लेकिन पूरी फिल्म मिलकर वो बड़ा अहसास नहीं दे पाती, जिसकी उम्मीद लनके फैंस लगाकर बैठे थे. इसके बावजूद फिल्म को इग्नोर करना ठीक नहीं है.
विजय के दीवानों ने फिल्म के कई बेहतरीन हिस्सों के छोटे-छोटे वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर करना शुरू कर दिया है. खासतौर पर उनकी एंट्री का सीन, एक्शन सीक्वेंस और कुछ धमाकेदार डायलॉग्स लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि विजय का करिश्मा आज भी वैसा ही कायम है. यही वजह है कि फिल्म में कुछ कमियां होने के बाद भी दर्शक थियेटर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये उनके पसंदीदा सितारे के लिए प्यार जताने का एक जरिया है. अब हर किसी की नजरें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी है.
हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये फिल्म टिकट खिड़की पर कुल कितना कलेक्शन कर पाती है. देखा जाए तो बड़े स्टार्स की फिल्मों को पहले कुछ दिनों में तो बढ़िया ओपनिंग मिल ही जाती है. हालांकि, लंबे समय में फिल्म का असली बजट और मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि आम जनता को यह कितनी पसंद आ रही है. अगर आने वाले दिनों में दर्शकों को फिल्म का कंटेंट और स्टोरी अच्छी लगती है, तो सिनेमाघरों में कमाई की रफ्तार लगातार बनी रहेगी. वहीं, अगर इसे नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं तो कमाई पर इसका असर पड़ सकता है.
कुल मिलाकर फिल्म की किस्मत का आखिरी फैसला आने वाले दिनों के कलेक्शन के आंकड़े ही तय करेंगे. ‘जना नायकन’ एक ऐसी फिल्म है, जिसने सिनेमा प्रेमियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ जहां विजय की शानदार पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी फिल्म को सहारा दे रही है. वहीं, दूसरी तरफ कमजोर कहानी और इमोशन सवालों के घेरे में हैं. यही वजह है कि कुछ लोग इसे एंटरटेन बता रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि विजय जैसे बड़े कलाकार को अपनी इस अहम पारी में इससे कहीं ज्यादा बेहतर और यादगार फिल्म मिलनी चाहिए थी.