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सिनेमा को अलविदा कहने से पहले थलापति विजय से हुई चूक? आखिर क्यों ‘जना नायकन’ पर उठ रहे हैं सवाल

Thalapathy Vijay Film Jana Naayagan: तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय अपनी नई फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. विजय का स्टारडम और एक्शन अब भी लोगों का दिल जीत रहा है, लेकिन उनकी इस फिल्म को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं. लोग क्यों इस फिल्म को लेकर निराश नजर आ रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 24, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:18 AM IST
सिनेमा को अलविदा कहने से पहले थलापति विजय से हुई चूक? आखिर क्यों ‘जना नायकन’ पर उठ रहे हैं सवाल
Image Credit: Thalapathy Vijay Film Jana Naayagan

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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