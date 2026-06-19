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कोई भगवान नहीं है...’ सलमान खान को लेकर ‘काला हिरण’ के डायरेक्टर का बड़ा बयान; भाईजान के फिरोजा ब्रेसलेट पर भी कसा तंज

Kala Hiran Director on Salman Khan: हिंदी सिनेमा के जाने-माने प्रोड्यूसर अमित जानी इन दिनों अपनी फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का नाम सलमान खान के पुराने 28 साल पुराने केस ‘ब्लैकबक केस’ से जोड़ा जा रहा है. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर और सलमान के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 19, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:48 PM IST
कोई भगवान नहीं है...’ सलमान खान को लेकर ‘काला हिरण’ के डायरेक्टर का बड़ा बयान; भाईजान के फिरोजा ब्रेसलेट पर भी कसा तंज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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