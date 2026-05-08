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Hindi NewsबॉलीवुडBTS फीवर ने हिला दिया मेक्सिको, सिर्फ एक झलक के लिए उमड़ी 50 हजार की भीड़; इकोनॉमी को 107.5 मिलियन डॉलर का फायदा

BTS फीवर ने हिला दिया मेक्सिको, सिर्फ एक झलक के लिए उमड़ी 50 हजार की भीड़; इकोनॉमी को 107.5 मिलियन डॉलर का फायदा

BTS Mexico Visit: के-पॉप सुपरस्टार BTS ने मेक्सिको में ऐसा क्रेज दिखाया कि उनके होटल के बाहर करीब 50 हजार फैंस जुट गए. इस विजिट से मेक्सिको को 107.5 मिलियन डॉलर का आर्थिक फायदा भी हुआ. होटल, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. BTS ने फिर साबित कर दिया कि उनका असर सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 08, 2026, 06:47 AM IST
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Kpop Boy Band BTS Mexico Visit
Kpop Boy Band BTS Mexico Visit

BTS Mexico Visit: दुनियाभर में अपनी म्यूजिक और फैन फॉलोइंग के लिए मशहूर के-पॉप ग्रुप BTS ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया. मेक्सिको विजिट के दौरान उनके होटल के बाहर करीब 50 हजार फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. हर तरफ पोस्टर, मोबाइल कैमरे और बीटीएस के नाम के नारे सुनाई दे रहे थे. पूरा इलाका किसी बड़े फेस्टिवल जैसा लग रहा था. सोशल मीडिया पर इस नजारे के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगे. ये साफ दिखा कि BTS सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं, बल्कि दुनियाभर के लोगों के लिए एक बड़ा इमोशन बन चुके हैं.

BTS का फैनबेस ‘आर्मी’ दुनियाभर में काफी ताकतवर माना जाता है. मेक्सिको में भी यही दीवानगी देखने को मिली. हजारों लोग घंटों सिर्फ एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर खड़े रहे. खास बात ये रही कि वहां सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, बल्कि हर उम्र के लोग मौजूद थे. कई फैंस अपने हाथों से बने पोस्टर और गिफ्ट्स लेकर पहुंचे थे. लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. फैंस के लिए बीटीएस सिर्फ सिंगर्स का एक ग्रुप नहीं, बल्कि होप, मोटिवेशन और जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. यही वजह है कि उनका हर दौरा खास बन जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मेक्सिको की इकोनॉमी को हुआ बड़ा फायदा

BTS के इस विडिट का असर सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं रहा. इससे मेक्सिको की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा हुआ. मेक्सिको सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक इस विजिट से करीब 107.5 मिलियन डॉलर का आर्थिक लाभ हुआ. होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और लोकल मार्केट में अचानक भीड़ बढ़ गई. छोटे दुकानदारों की बिक्री भी काफी तेज हो गई. कई लोगों ने BTS से जुड़ा सामान बेचकर अच्छी कमाई की. इससे ये साबित हो गया कि बड़े इंटरनेशनल स्टार्स किसी भी शहर की इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ी डिमांड

BTS के आने से पहले ही कई होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी थी. फैंस सिर्फ कॉन्सर्ट देखने नहीं, बल्कि कई दिनों तक शहर में रुकने के लिए पहुंचे थे. इसका सीधा फायदा होटल इंडस्ट्री को मिला. वहीं टैक्सी, बस और फ्लाइट्स की डिमांड भी काफी बढ़ गई. लोकल ट्रांसपोर्ट लगातार बिजी दिखाई दिया. शहर के कैफे और रेस्टोरेंट्स में भी भारी भीड़ देखने को मिली. कई जगहों पर BTS थीम वाले स्पेशल मेन्यू और ऑफर शुरू कर दिए गए. बिजनेस मालिकों ने फैंस के एक्साइटमेंट को समझते हुए इसे कमाई के बड़े मौके में बदल दिया.

BTS ने बढ़ाया मेक्सिको का ग्लोबल प्रमोशन

BTS का असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है. उनके विजिट से मेक्सिको को दुनियाभर में जबरदस्त पहचान भी मिली. इंटरनेशनल मीडिया में लगातार इस विजिट की चर्चा होती रही. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भी मेक्सिको को नई पहचान दिलाई. दुनियाभर के फैंस ने इस देश को एक फ्रेंडली और म्यूजिक लविंग डेस्टिनेशन के रूप में देखा. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे आने वाले समय में टूरिज्म को भी फायदा मिल सकता है. जिस तरह के-पॉप ने साउथ कोरिया को नई पहचान दी, उसी तरह बड़े कलाकारों को भी पहचान मिली. 

सोशल मीडिया ने बढ़ाया बीटीएस फीवर

BTS की पॉपुलैरिटी को सोशल मीडिया ने और ज्यादा मजबूत बना दिया है. मेक्सिको विजिट के दौरान ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर लगातार बीटीएस ट्रेंड करते रहे. फैंस ने लाइव वीडियो, फोटो और इमोशनल पोस्ट शेयर किए. जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, उन्होंने भी इंटरनेट के जरिए इस पल को महसूस किया. कई वीडियो मिनटों में लाखों व्यूज तक पहुंच गए. सोशल मीडिया की यही ताकत किसी लोकल इवेंट को ग्लोबल बना देती है. BTS की टीम भी डिजिटल दुनिया की ताकत को अच्छी तरह समझती है, जिससे उनका फैंस बेस काफी मजबूत है.

गानों से ज्यादा मैसेज के लिए पसंद किए जाते हैं BTS 

BTS सिर्फ म्यूजिक बनाने तक सीमित नहीं हैं. उनके गाने मेंटस हेल्थ, कॉन्फिडेंस, खुद से प्यार और जिंदगी की परेशानियों जैसे मुद्दों पर बात करते हैं. यही वजह है कि अलग-अलग देशों के लोग उनसे खुद को जोड़ पाते हैं. मेक्सिको जैसे अलग संस्कृति वाले देश में भी लोगों का इतना प्यार इसी बात का सबूत है. भाषा अलग होने के बावजूद लोग उनके मैसेज को महसूस करते हैं. BTS ने ये दिखा दिया कि म्यूजिक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया भी बन सकता है. इसी के चलते ग्लोबली उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. 

BTS बन चुके हैं ग्लोबल कल्चर का बड़ा नाम

कुल मिलाकर BTS का मेक्सिको दौरा सिर्फ एक सेलिब्रिटी विजिट नहीं था. ये एक बड़ा कल्चर और इकोनॉमी इवेंट बन गया. 50 हजार फैंस की भीड़ और करोड़ों डॉलर का फायदा ये दिखाता है कि आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी ताकतवर हो चुकी है. BTS ने फिर साबित कर दिया कि उनका प्रभाव सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं है. वे म्यूजिक, बिजनेस, इमोशन और सोशल मीडिया का ऐसा मेल बन चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी BTS को 80.1 मिलियन से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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