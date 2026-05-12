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Hindi Newsबॉलीवुड40 हजार फैंस ने स्टेडियम के बाहर ही बना दिया BTS कॉन्सर्ट, मेक्सिको में गूंजा फैंस का जबरदस्त क्रेज

40 हजार फैंस ने स्टेडियम के बाहर ही बना दिया BTS कॉन्सर्ट, मेक्सिको में गूंजा फैंस का जबरदस्त क्रेज

BTS Mexico Concert: दुनियाभर में के-पॉप सुपरस्टार BTS ने मेक्सिको में जबरदस्त क्रेज दिखाया है. हाल ही में मेक्सिको में जो नजारा देखने को मिला, उसने यह साबित कर दिया कि BTS केवल एक म्यूजिक ग्रुप नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन चुका है. BTS के दूसरे मेक्सिको सिटी कॉन्सर्ट में करीब 40 हजार से ज्यादा फैंस की भीड़ उमड़ी और शो के वीडियो ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रहे हैं.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 12, 2026, 06:30 AM IST
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40 हजार फैंस ने स्टेडियम के बाहर ही बना दिया BTS कॉन्सर्ट, मेक्सिको में गूंजा फैंस का जबरदस्त क्रेज

BTS Mexico Concert: दुनियाभर में अपनी म्यूजिक और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए मशहूर के-पॉप ग्रुप BTS ने मेक्सिको में ऐसा माहौल बना दिया कि हर कोई हैरान रह गया. हाल ही में मेक्सिको में हुए एक बड़े म्यूजिक इवेंट के दौरान करीब 40 हजार फैंस स्टेडियम के बाहर ही जमा हो गए. खास बात यह रही कि इनमें से कई लोगों के पास टिकट तक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बाहर ही ऐसा माहौल बना दिया, मानो असली कॉन्सर्ट वहीं चल रहा हो. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हजारों फैंस एक साथ BTS के सुपरहिट गाने गाते, डांस करते और मोबाइल फ्लैशलाइट्स जलाकर माहौल को रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं. इन वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग इसे 'स्टेडियम के बाहर बना दूसरा कॉन्सर्ट' कह रहे हैं. 

वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल

दरअसल, BTS के मेक्सिको सिटी कॉन्सर्ट के दूसरे दिन के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और फैंस इसे हाल के सालों में ग्रुप के सबसे यादगार लाइव पलों में से एक बता रहे हैं. इस देश में आखिरी बार आने के लगभग 9 साल बाद आरएम, जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन, वी और जुंगकुक अपने अरिरंग वर्ल्ड टूर के तहत मेक्सिको सिटी लौटे. सात सदस्यों वाले इस ग्रुप ने 7, 9 और 10 मई को एस्टाडियो GNP सेगुरोस (Estadio GNP Seguros) में परफॉर्म किया. जहां तीनों कॉन्सर्ट में भारी भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरा शो खास तौर पर सबसे अलग रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें एक लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें से 40,000 से ज्यादा फैंस तो उस जगह के बाहर ही मौजूद थे, जहां की सभी टिकटें बिक चुकी थीं. कॉन्सर्ट से पहले, ग्रुप ने राष्ट्रपति भवन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शीनबॉम से भी मुलाकात की.

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दूसरे दिन के वीडियो ऑनलाइन वायरल

मेक्सिको सिटी के क्लिप्स में फैंस को BTS के गाने गाते हुए, लाइटस्टिक्स लहराते हुए, सड़कों पर नाचते हुए और स्टेडियम के बाहर के इलाके को एक विशाल फैन फेस्टिवल में बदलते हुए दिखाया गया. वेन्यू के आस-पास के नजारे BTS और उनके मेक्सिकन फैंस के बीच गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं. इनमें से कई फैंस ने इस ग्रुप की वापसी के लिए लगभग एक दशक तक इंतजार किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 लाख से ज्यादा फैंस ने कोशिश की टिकट खरीदने की

कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही, उनके प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था. Ticketmaster की रिपोर्ट के मुताबिक, प्री-सेल के दौरान 21 लाख से ज्यादा फैंस ने टिकट पाने की कोशिश की, जबकि तीनों कॉन्सर्ट के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 1,50,000 सीटें ही उपलब्ध थीं. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि एक घंटे से भी कम समय में 1,36,000 से ज्यादा टिकट बिक गए, जिससे ये कॉन्सर्ट हाल के सालों में मेक्सिको के सबसे बड़े टिकट बिक्री इवेंट्स में से एक बन गए.

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मेक्सिको के राष्ट्रपति से की मुलाकात

शहर में अपने सोल्ड-आउट कॉन्सर्ट से पहले BTS ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति शीनबॉम से मुलाकात की थी. बाद में ग्रुप बाहर निकला और हजारों की संख्या में जमा अपने फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इस मुलाकात के वीडियो और तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस को लाइटस्टिक्स लहराते और ग्रुप का स्वागत करते हुए बैनर थामे देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BTS ने अपनी इस आधिकारिक यात्रा के दौरान मेक्सिको के राष्ट्रपति के साथ लगभग 40 मिनट बिताए. बताया जाता है कि शीनबॉम ने ग्रुप की इस बात के लिए तारीफ की कि वे अपने म्यूजिक और वैश्विक प्रभाव के जरिए 'शांति, दोस्ती और उम्मीद' के संदेशों को बढ़ावा दे रहे हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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