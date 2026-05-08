2026 की वो सस्ती फिल्म… जिसमें करोड़ों फीस लेने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फ्री में किया काम, 8 मई को थिएटर में दी दस्तक

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी हर फिल्म में एक नए किरदार, नई कहानी और धमाकेदार डायलॉग के साथ आते हैं, जिसे दर्शक बेहद पसंद किया करते हैं. कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है, एक्टर एक नए कैरेक्टर के साथ सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं. कम बजट, बड़ा कॉन्सेप्ट और दमदार कहानी के साथ फिल्म ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ सिनेमाघरों में आज 8 मई को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को महज 1.5 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मौजूदगी के चलते फैंस के बीच फिल्म को काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है, क्योंकि उनका रियलिस्टिक अंदाज लोगों को हर बार पसंद आता रहा है.

साल 2026 की लो-बजट फिल्मों में गिनी जाने वाली इस फिल्म की खास बात ये है कि फिल्म को लिमिटेड बजट पर तैयार किया है, लेकिन फिर भी इसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे कई बड़े शहरों के करीब 100 सिनेमाघरों की स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नहीं लिया 1 भी रुपया

फिल्म ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ अपनी दमदार कहानी, रियलिस्टिक अंदाज और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कारण लोगों के बीच इसका क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवाने वाले नवाजुद्दीन ने इस किरदार के लिए कोई फीस नहीं ली है? फिल्म के डायरेक्टर के मुताबिक, एक्टर ने शूटिंग के लिए खुद ही टिकट खरीदा और बिना मैनेजर के फ्रैंकफर्ट पहुंच गए.

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फिल्म के टाइटल में बदलाव

फिल्म के डायरेक्टर आदित्य ने बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना और हर सीन को बारीकी से समझना उनके करियर का सबसे अहम अनुभव रहा है. वहीं उन्होंने फिल्म के टाइटल को लेकर बात करते हुए बताया कि पहले इस फिल्म का टाइटल ‘Impulse' रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ कर दिया गया.

फिल्म के बारे में

फिल्म को फैजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने प्रोडक्शन हाउस साइड हीरो एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. बतौर निर्माता यह उनका पहला प्रोजेक्ट है. ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ की शूटिंग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में बेहद छोटे क्रू के साथ की गई है. इसके अलावा, फिल्म के कुछ हिस्से मुंबई में भी शूट हुए हैं. मेकर्स का कहना है कि फ्रैंकफर्ट की लोकेशंस फिल्म को इंटरनेशनल फील देती हैं, लेकिन इसकी कहानी पूरी तरह इंडियन फीलिंग्स और रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है. फिल्म की स्टोरीटेलिंग को इंटिमेट और रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है ताकि दर्शक किरदारों से खुद को जोड़ सकें.