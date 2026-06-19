बॉलीवुड डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इस समय थिएटर में लगी हुई है. इसी बीच उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में पर्दा और बुर्का प्रथा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई जंग छेड़ दी है. इम्तियाज अली हाल ही में यूट्यूबर समदीश भाटिया के शो में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने बुर्का और पर्दे पर खुलकर बात करते हुए अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि लोग पाबंदी वाले सामाजिक रिवाजों में कंफर्टेबल फील करें. इम्तियाज ने इसे गिरे हुए समाज की निशानी बताई है.
इम्तियाज अली ने समदीश से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें ये सब पसंद नहीं है जब महिलाएं कहती हैं कि वो बुर्के में कंफर्टेबल हैं या पर्दे में कंफर्टेबल हैं. अली ने कहा, 'मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है जब कोई कहता है कि 'मैं अपने बुर्के में कंफर्टेबल हूं या मुझे पर्दे से दिक्कत नहीं है. ये एक गिरा हुआ समाज है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये ठीक नहीं है'.
इम्तियाज के इस बयान ने सोशल मीडिया पर यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब कई लोग सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक सोच को लेकर आपस में बहस करने लगे हैं. वहीं दूसरी ओर इस इंटरव्यू के होस्ट समदीश ने इम्तियाज के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि किसी एक समुदाय में आम हो चुकी प्रथाओं पर सावल उठाना कई बार मुश्किल हो जाता है. इस पर इम्तियाज ने क्लियर करते हुए कहा कि वो किसी इंसान या समुदाय को टारगेट नहीं बना रहे हैं, बल्कि आराम से और सही तरीके से वकालत कर रहे थे.
Imtiaz Ali called the burkha/parda concept weak, backward & problematic. But this d@lla Samdish is shielding it by saying if the community has normalized it, how can we question? Imtiaz is lietrally from that community. Wah re Absolute hypocrite @UFbySamdishh pic.twitter.com/3azvE5G0SV
— Annihilator (@Gargi16191) June 18, 2026
इम्तियाज ने आगे कहा, 'मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं. मैं बस बुनियादी सहनशीलता और संयम की बात कर रहा हूं. हो सकता है कि आप किसी बात से सहमत हो और किसी से मैं हूं. हमें इस बात के साथ भी मिल-जुलकर आपस में रहना चाहिए.' डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' सिनेमाघरों में 12 जून को रिलीज हुई थी.
फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इस समय थिएटर में लोगों का लगातार दिल जीत रही है. इस फिल्म से पहली बार एक्टर वेदांग रैना और शरवरी की जोड़ी देखने को मिली. वहीं नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ जैसे मंझे हुए कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाईं, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया.