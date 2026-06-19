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बुर्का-पर्दा विवाद में कूदे इम्तियाज अली, 'मैं वापस आऊंगा' के निर्देशक की टिप्पणी पर मचा हंगामा; बोले- 'मुझे ये पसंद नहीं है जब कोई...'

इन दिनों डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की हर जगह बात हो रही है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकरों ने लोगों का दिल जीत लिया है. इसी बीच डायरेक्टर इम्तियाज अली के एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान ने हंगामा क्रिएट कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 19, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:32 PM IST
बुर्का-पर्दा विवाद में कूदे इम्तियाज अली, 'मैं वापस आऊंगा' के निर्देशक की टिप्पणी पर मचा हंगामा; बोले- 'मुझे ये पसंद नहीं है जब कोई...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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