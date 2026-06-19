बॉलीवुड डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इस समय थिएटर में लगी हुई है. इसी बीच उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में पर्दा और बुर्का प्रथा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई जंग छेड़ दी है. इम्तियाज अली हाल ही में यूट्यूबर समदीश भाटिया के शो में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने बुर्का और पर्दे पर खुलकर बात करते हुए अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि लोग पाबंदी वाले सामाजिक रिवाजों में कंफर्टेबल फील करें. इम्तियाज ने इसे गिरे हुए समाज की निशानी बताई है.