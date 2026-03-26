‘धुरंधर 2’ ने 7 दिनों में कमा लिए 1000 करोड़, 9 फिल्मों को दी धोबी पछाड़, क्या तोड़ पाएगी अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड?

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 1000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रणवीर सिंह की इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म का खतरनाक मिशन, दुश्मनों का जाल और दमदार एक्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया. कई फिल्मों सितारों ने भी इसकी जमकर तारीफ की है. अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है.
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Dhurandhar 2 Earns Rs 1000 Crore: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2: The Revenge) 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से ही फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई से लगाया जा सकता है. हर दिन इसके कलेक्शन में तेजी देखने को मिल रही है. अब खबर सामने आई है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है.
इतनी तेजी से इतनी बड़ी कमाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह की इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही करीब 1005 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ये अचीवमेंट हासिल करने वाली ये अब तक की 10वीं भारतीय फिल्म बन गई है. खास बात ये है कि हिंदी फिल्मों में भी ये एक बड़ा रिकॉर्ड है. इसने पहले से मौजूद कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे इसकी सफलता और भी खास बन जाती है.
क्या तोड़ पाएगी ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड?
इस फिल्म ने कमाई के मामले में ‘पठान’, ‘जवान’, ‘धुरंधर’ और ‘दंगल’ जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि ये फिल्म ‘पुष्पा 2’ (Pushpa 2: The Rule) का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, जिसने पहले हफ्ते में 1011 करोड़ रुपये कमाए थे. लेकिन जिस रफ्तार से ये फिल्म आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. कहानी की बात करें तो ये फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था. फिल्म में लियारी की घटनाओं को आगे बढ़ाया गया है.
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कहानी में है खतरनाक मिशन और एक्शन
जहां रहमान डकैत की मौत के बाद हालात बदल जाते हैं. फिल्म में देश की सुरक्षा, अंडरकवर मिशन और पाकिस्तान में फैले दुश्मनों के नेटवर्क को दिखाया गया है. रणवीर सिंह का किरदार हमजा इन सबके बीच कई खतरनाक सच्चाइयों का सामना करता है. फिल्म को सिर्फ दर्शकों से ही नहीं बल्कि कई बड़े सितारों से भी खूब तारीफ मिल रही है. आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी, रजनीकांत, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और राम चरण जैसे सितारों ने फिल्म की सराहना की है.
सितारों ने दी फिल्म को तारीफ
सभी ने फिल्म की कहानी, एक्शन और एक्टिंग को काफी दमदार बताया है. हाल ही में कंगना रनौत ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, ‘फिल्में जैसे धुरंधर एक नए भारत की सोच को दिखाती हैं और ऐसी फिल्मों को और मौके मिलने चाहिए’. वहीं विक्की कौशल ने भी अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें पहला पार्ट बहुत पसंद आया था और वह इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. अब देखना ये है आने वाले दिनों में ये फिल्म और क्या-क्या नए रिकॉर्ड बनाती है.
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