तमिल फिल्म 'करुप्पु' की शानदार सफलता के बाद इसके निर्माताओं ने एक विशेष धन्यवाद संदेश जारी किया है. प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने फिल्म की सफलता में योगदान देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है. इसमें दर्शकों से लेकर कलाकारों, तकनीकी टीम, वितरकों और वित्तीय सहयोगियों तक सभी का नाम शामिल है.
अपने मैसेज में मेकर्स ने कहा कि सिनेमा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जुनून, मेहनत और विश्वास से बना एक सपना होता है. इसे सफल बनाने में कई लोगों का योगदान रहता है और उन्हीं के सहयोग से यह आगे बढ़ता है.
बता दें कि फिल्म 'करुप्पु' का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है. यह एक फैंटेसी-एक्शन फिल्म है, जिसे 15 मई को रिलीज किया गया था. फिल्म का तेलुगु डब वर्जन 'वीरभद्रुडु' नाम से रिलीज हुआ था. फिल्म की कहानी एक ऐसे देवता के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक वकील का रूप धारण करता है. साथ ही वह लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत वाली एक छोटी बच्ची की मदद भी करता है.
इसके अलावा निर्माताओं ने फिल्म से जुड़े फाइनेंशियल सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और इंडस्ट्री के कई प्रमुख लोगों का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में इन लोगों ने फिल्म और टीम पर भरोसा बनाए रखा. साथ ही मीडिया, पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया. मेकर्स का कहना है कि 'करुप्पु' की यह सफलता पूरी टीम की मेहनत और दर्शकों के प्यार का नतीजा है.
फिल्म 'करुप्पु' की सफलता पर जारी किए गए थैंकयू मैसेज में मेकर्स ने डायरेक्टर आरजे बालाजी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि फिल्म की शानदार जर्नी और बड़ी सफलता आरजे बालाजी और उनकी टीम की मेहनत के बिना संभव नहीं थी. मेकर्स के मुताबिक, बालाजी ने शुरुआत से लेकर रिलीज तक फिल्म की भावना और विजन को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाला. उन्होंने निर्देशक को सलाम करते हुए उनकी मेहनत की सराहना की.
फिल्म की सफलता में योगदान देने वाले अन्य लोगों में सिनेमैटोग्राफर जीके विष्णु, संगीतकार साई अभ्यंकर, एडिटर आर. कलैवानन और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन, इंद्रंस, नट्टी सुब्रमण्यम अनाघा माया रवि, स्वासिका और शिवदा शामिल हैं. मेकर्स ने कहा कि इन सभी ने फिल्म को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.
इसके अलावा प्रोडक्शन डिजाइनर अरुण वेंजारामूडु, स्टंट कोरियोग्राफर विक्रम मोर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अरवेंद्रराज बास्करण, प्रोडक्शन कंट्रोलर राजेंद्रन और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स की पूरी टीम को भी धन्यवाद दिया गया.
हालांकि फिल्म की रिलीज का सफर आसान नहीं रहा. फिल्म के फाइनेंसर तिरुप्पुर सुब्रमण्यम ने बताया कि मेकिंग के दौरान टीम को सीरियस आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया, निर्माता एस आर प्रभु को उम्मीद थी कि फिल्म के ओटीटी अधिकारों से 75 से 80 करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन असल में सिर्फ 30 करोड़ रुपये ही मिले. इस वजह से करीब 45 करोड़ रुपये की कमी हो गई और फिल्म की रिलीज में लगभग आठ महीने की देरी हुई.
बताया गया कि फिल्म को पहले दिवाली 2025 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा. मामला इतना बढ़ गया कि रिलीज से एक दिन पहले यानी 14 मई को निर्माताओं और फाइनेंसरों के बीच भुगतान को लेकर विवाद सामने आ गया. इसके चलते तमिलनाडु के कई सिनेमाघरों में सुबह और दोपहर के कुछ शो रद्द करने पड़े थे. कई मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद फिल्म आखिरकार रिलीज हुई और दर्शकों के शानदार समर्थन से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रही.