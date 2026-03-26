2 घंटा 26 मिनट की वो फिल्म...जिसने बॉक्स ऑफिस पर ला दिया तूफान, 3 दिन में कमाए 1300 करोड़; 'धुरंधर' को भी छोड़ा पीछे

इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने शानदार कमाई करते हुए नए रिकॉर्ड बनाए. आजकल बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही फिल्मों की बात करें तो 'धुरंधर 2' का नाम सबसे पहले आ रहा है. लेकिन इस बीच एक फिल्म ने आकर कमाई के नए रिकॉर्ड ही बना डाले.

साइंस-फिक्शन का जादू

फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी (Project Hail Mary) एक साइंस-फिक्शन फिल्म है, जो किताब प्रोजेक्ट हेल मेरी पर बेस्ड है. इस फिल्म को फिल लार्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रयान गोसलिंग लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मिशन पर अकेला अंतरिक्ष में जाता है. उसे धीरे-धीरे पता चलता है कि वह इंसानों को बचाने के लिए भेजा गया है. कहानी में साइंस, इमोशन और सर्वाइवल का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है.

3 दिन में कमाए 1300 करोड़

फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी ने पहले तीन दिनों के वीकेंड में दुनियाभर में लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ यह फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पोजीशन पर है. वहीं, इस फिल्म ने रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर धुरंधर 2: द रिवेंज को भी प[पछाड़ दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन में दूसरे नंबर पर है.

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2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी

प्रोजेक्ट हेल मेरी ने उत्तर अमेरिका में 80 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ओपनिंग की, जबकि धुरंधर 2 ने डोमेस्टिक मर्केट में दमदार परफॉर्मेंस दिखाई और विदेशी बाजारों में भी अच्छी कमाई की. इस फिल्म से हॉलीवुड और बॉलीवुड का मुकाबला देखने को मिल रहा है.

रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म साल 2026 में दुनिया भर में 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. बॉक्स ऑफिस मोजो पर दिए गए डेटा के मुताबिक इस फिल्म ने सेंड हेल्प और एक और फिल्म को पीछे छोड़कर इस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का मुकाम हासिल कर लिया है.