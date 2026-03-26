Advertisement
trendingNow13155008
Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटा 26 मिनट की वो फिल्म...जिसने बॉक्स ऑफिस पर ला दिया तूफान, 3 दिन में कमाए 1300 करोड़; धुरंधर को भी छोड़ा पीछे

2 घंटा 26 मिनट की वो फिल्म...जिसने बॉक्स ऑफिस पर ला दिया तूफान, 3 दिन में कमाए 1300 करोड़; 'धुरंधर' को भी छोड़ा पीछे

Mega-Record Breaker Film: इन दिनों आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' चर्चा में है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी रणवीर सिंह की फिल्म का जलवा बरकरार है. देश और दुनियाभर में महज 6 दिन में धुआंधार कलेक्शन कर डाला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक 2 घंटे 36 मिनट की फिल्म ने 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को पछाड़ दिया है.  इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 घंटा 26 मिनट की वो फिल्म...जिसने बॉक्स ऑफिस पर ला दिया तूफान, 3 दिन में कमाए 1300 करोड़; 'धुरंधर' को भी छोड़ा पीछे

इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने शानदार कमाई करते हुए नए रिकॉर्ड बनाए. आजकल बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही फिल्मों की बात करें तो 'धुरंधर 2' का नाम सबसे पहले आ रहा है. लेकिन इस बीच एक फिल्म ने आकर कमाई के नए रिकॉर्ड ही बना डाले.

साइंस-फिक्शन का जादू 

फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी (Project Hail Mary) एक साइंस-फिक्शन फिल्म है, जो किताब प्रोजेक्ट हेल मेरी पर बेस्ड है. इस फिल्म को फिल लार्ड और   क्रिस्टोफर मिलर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रयान गोसलिंग लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मिशन पर अकेला अंतरिक्ष में जाता है. उसे धीरे-धीरे पता चलता है कि वह इंसानों को बचाने के लिए भेजा गया है. कहानी में साइंस, इमोशन और सर्वाइवल का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है.

3 दिन में कमाए 1300 करोड़

फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी ने पहले तीन दिनों के वीकेंड में दुनियाभर में लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ यह फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पोजीशन पर है. वहीं, इस फिल्म ने रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर धुरंधर 2: द रिवेंज को भी प[पछाड़ दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन में दूसरे नंबर पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

मर चुकी थी वो 22 साल की लड़की… फिर भी 900 दिनों तक चलती रही सांसें, रोंगटे खड़े देगी इसकी कहानी; दिल-दिमाग में बस जाएगा असर

 

2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी

प्रोजेक्ट हेल मेरी ने उत्तर अमेरिका में 80 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ओपनिंग की, जबकि धुरंधर 2 ने डोमेस्टिक मर्केट में दमदार परफॉर्मेंस दिखाई और विदेशी बाजारों में भी अच्छी कमाई की. इस फिल्म से हॉलीवुड और बॉलीवुड का मुकाबला देखने को मिल रहा है. 

रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म साल 2026 में दुनिया भर में 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. बॉक्स ऑफिस मोजो पर दिए गए डेटा के मुताबिक इस फिल्म ने सेंड हेल्प और एक और फिल्म को पीछे छोड़कर इस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का मुकाम हासिल कर लिया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

box office collection

Trending news

'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस