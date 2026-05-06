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Hindi Newsबॉलीवुडकिसी ने कॉपी किया ऋतिक का लुक, कोई बना चुलबुल पांडे, तो कोई ‘महाभारत’ की गांधारी... सोशल मीडिया पर छाए Met Gala 2026 के मजेदार Memes

किसी ने कॉपी किया ऋतिक का लुक, कोई बना चुलबुल पांडे, तो कोई ‘महाभारत’ की गांधारी... सोशल मीडिया पर छाए Met Gala 2026 के मजेदार Memes

Met Gala 2026: ‘मेट गाला 2026’ इस बार फैशन से ज्यादा अपने मजेदार मीम्स को लेकर वायरल हो रहा है. किसी ने ऋतिक रोशन का लुक कॉपी बताया, तो किसी को सलमान खान का चुलबुल पांडे याद आ गया. वहीं, रैचेल जेग्लर के लुक को ‘गांधारी’ तक बता दिया गया. सोशल मीडिया पर ये मजेदार और फनी रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 06, 2026, 07:50 AM IST
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Met Gala 2026 Funny Memes
Met Gala 2026 Funny Memes

Met Gala 2026 Funny Memes: ‘मेट गाला 2026’ इस बार फिर पूरे शान-ओ-शौकत के साथ लौटा. न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुए इस बड़े फैशन इवेंट में दुनियाभर के बड़े सितारे पहुंचे. रेड कार्पेट पर हर कोई अपने अलग अंदाज में नजर आया. इस साल की थीम ‘फैशन इज आर्ट’ थी, इसलिए ज्यादातर सितारों ने बेहद अलग और क्रिएटिव लुक चुना. करण जौहर, काइली जेनर, रिहाना, गीगी हदीद, मनीष मल्होत्रा और हैली बीबर जैसे सेलेब्स ने अपने स्टाइल से खूब सुर्खियां बटोरीं. 

हर किसी का अंदाज और यूनिक लुक सुर्खियों में छाया रहा. इस बार खास बात ये रही कि रेड कार्पेट के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली. जैसे-जैसे सितारों के लुक सामने आते गए, वैसे-वैसे इंटरनेट पर मीम्स और मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. लोगों ने हर ड्रेस और स्टाइल पर खुलकर अपनी राय दी. कुछ लुक्स की तारीफ हुई तो कुछ को मजाक में खूब ट्रोल भी किया गया. कुल मिलाकर फैशन के इस बड़े इवेंट ने ऑनलाइन भी जबरदस्त एंटरटेनमेंट दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कॉपी किया ऋतिक रोशन का ‘धूम 2’ वाला लुक

इसी बीच ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ को लेकर भी काफी चर्चा हुई. फिल्म की रिलीज और मेट गाला का टाइम लगभग साथ होने से लोगों को मजेदार कंटेंट मिल गया. मेरिल स्ट्रीप के पुराने किरदार को फिर से याद किया जाने लगा, जिसे लोग अक्सर अन्ना विंटूर से जोड़ते हैं. इंटरनेट यूजर्स ने इन दोनों के बीच तुलना करते हुए कई मीम्स बनाए. इससे फैशन और फिल्मों का एक मजेदार मेल देखने को मिला. हीदी क्लम का ‘लिविंग स्टैच्यू’ लुक भी खूब वायरल हुआ. उनका अंदाज इतना अलग था कि लोग उसे देखकर हैरान रह गए. 

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फनी रिएक्शन

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके इस लुक की तुलना ऋतिक रोशन के ‘धूम 2’ वाले स्टाइल से कर दी. ये तुलना इतनी वायरल हुई कि हर जगह इसी की चर्चा होने लगी. लोगों ने इस पर जमकर मजेदार कमेंट भी किए. कैटी पेरी का लुक भी इस बार काफी चर्चा में रहा. उन्होंने ऐसा हेडपीस पहना था जिससे उनका चेहरा पूरी तरह छिप गया था. जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आईं, इंटरनेट पर मीम्स की बारिश शुरू हो गई. किसी ने इसे रहस्यमयी बताया तो किसी ने मजाकिया अंदाज में ट्रोल किया. 

सलमान खान का ‘चुलबुल पांडे’ भी हुआ कॉपी 

वहीं, ल्यूक इवांस के लुक को सलमान खान के ‘चुलबुल पांडे’ से जोड़ा गया. रैचेल जेग्लर को ‘GenZ गांधारी’ कहकर लोग खूब मजे लेते नजर आए. सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, इंडियन सितारों ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया. विजय वर्मा और वीर दास ने अपने अंदाज में मेट गाला को मजेदार बना दिया. दोनों ने अपने एआई से बने फेक रेड कार्पेट फोटो शेयर किए, जो देखते ही देखते वायरल हो गए. लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद आया. इस तरह मेट गाला 2026 सिर्फ फैशन इवेंट ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा एंटरटेनमेंट शो बन गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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