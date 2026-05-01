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Hindi NewsबॉलीवुडMet Gala 2026: खाने में नहीं मिलेगा प्याज-लहसुन, स्मोक करना गैर-कानूनी... मेट गाला के ये 6 सख्त नियम तोड़ने पर क्या मिलती है सजा? हर सुपरस्टार को करना पड़ता है फॉलो

Met Gala 2026: खाने में नहीं मिलेगा प्याज-लहसुन, स्मोक करना गैर-कानूनी... मेट गाला के ये 6 सख्त नियम तोड़ने पर क्या मिलती है सजा? हर सुपरस्टार को करना पड़ता है फॉलो

Met Gala 2026 Rules: दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला 2026 की चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां जाना इतना आसान नहीं है. पिछले साल इवेंट के कुछ नियन तय किए गए थे, जिन्होंने सभी को चौंका दिया था. इनमें मेहमानों के लिए नो-सेल्फी से लेकर खाने-पीने तक के कई कड़े और अजीब नियम शामिल हैं. सवाल ये है कि इन नियमों को तोड़ने पर क्या सजा मिलती है और सितारों को किन चीजों से दूर रहना है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 01, 2026, 06:35 AM IST
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Met Gala 2026 Strict Rules (Image AI)
Met Gala 2026 Strict Rules (Image AI)

Met Gala 2026 Strict Rules: मेट गाला को फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. हर साल इसमें बड़े-बड़े सेलेब्रिटी अपने खास और महंगे आउटफिट्स में नजर आते हैं. लेकिन यहां शामिल होने के लिए कुछ सख्त नियम भी होते हैं. इस इवेंट की जिम्मेदारी ‘अन्ना विंटोर’ के पास होती है. उन्होंने मेहमानों के लिए कई पाबंदियां तय की हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है. कोई भी स्टार इन्हें तोड़ नहीं सकता. ये नियम ड्रेस से लेकर बिहेवियर तक सब पर लागू होते हैं और इवेंट को खास बनाते हैं.

मेट गाला में एंट्री मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है. यहां केवल पैसा होने से काम नहीं चलता बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और काम भी मायने रखता है. इवेंट की पूरी जिम्मेदारी ‘अन्ना विंटोर’ के हाथ में होती है. वही तय करती हैं कि कौन मेहमान लिस्ट में शामिल होगा और कौन नहीं? अगर किसी को इंविटेशन मिल भी जाए तो उसे डिसिप्लिन में रहना पड़ता है. जो लोग नियम नहीं मानते उन्हें अगली बार इवेंट में नहीं बुलाया जाता. पिछले साल की तरह ही इस बार भी ‘मेट गाला 2026’ में भी सख्त नियम लागू किए गए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मेट गाला 2026 के 6 सख्त नियम 

Met Gala 2026 का सबसे पहला और बड़ा नियम ‘नो सेल्फी’ है. मतलब अंदर कोई भी अपनी फोटो खुद नहीं ले सकता और न ही तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है. अन्ना विंटोर का मानना है कि इससे इवेंट की प्राइवेसी और उसकी गरिमा बनी रहती है. भले ही सितारे करोड़ों के महंगे कपड़े पहनकर आएं, लेकिन रेड कार्पेट के बाद उन्हें फोन का इस्तेमाल बहुत कम करने की सलाह दी जाती है. ये नियम कई सेलिब्रिटीज के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई इस खास पल को अपने तरीके से कैद करना चाहता है.

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‘मेट गाला’ में स्मोकिंग पर सख्त बैन

मेट गाला जैसे बड़े इवेंट में स्मोकिंग यानी धूम्रपान पूरी तरह से बैन है. ये इवेंट ‘मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट’ के अंदर होता है, जहां महंगी और ऐतिहासिक आर्टिफेक्ट्स रखी होती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया है. साल 2017 में कुछ सेलेब्स को बाथरूम में छिपकर स्मोकिंग करते देखा गया था, जिसके बाद अन्ना विंटोर ने इस नियम को और ज्यादा सख्त कर दिया. अब अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है और उसे इवेंट से बाहर भी निकाला जा सकता है.

अन्ना विंटोर के सख्त डिनर रूल्स

मेट गाला में खाने-पीने को लेकर भी काफी सख्त और अलग नियम रखे जाते हैं. डिनर में कभी भी प्याज या लहसुन वाला खाना नहीं परोसा जाता, ताकि मेहमानों के मुंह से बदबू न आए और वे आराम से बातचीत कर सकें. इसके अलावा ऐसी चीजें भी मेन्यू में शामिल नहीं होतीं जो दांतों में फंस सकती हैं, जैसे अजवाइन या कुछ खास मसाले. अन्ना विंटोर का साफ मानना है कि इवेंट में हर छोटी चीज परफेक्ट दिखनी चाहिए. इसलिए खाना भी ऐसा चुना जाता है जिससे मेहमानों को किसी तरह की असहजता या शर्मिंदगी महसूस न हो.

‘मेट गाला’ में उम्र का सख्त नियम

मेट गाला में उम्र को लेकर भी एक कड़ा नियम लागू होता है. इस इवेंट में 18 साल से कम उम्र के बच्चों और यंगस्टर्स को एंट्री नहीं दी जाती. चाहे कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, अगर उसकी उम्र तय सीमा से कम है तो वो इस खास रेड कार्पेट पर शामिल नहीं हो सकता. आयोजक अन्ना विंटोर और उनकी टीम मानती है कि ये इवेंट बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी थीम और माहौल काफी मैच्योर होता है. हालांकि, कुछ खास मौकों पर थोड़ी छूट देखने को मिली है, लेकिन आम तौर पर इस नियम को सख्ती से फॉलो किया जाता है.

‘मेट गाला’ की सीटिंग भी तय करती हैं अन्ना विंटोर

मेट गाला में सीटिंग अरेंजमेंट भी पूरी तरह अन्ना विंटोर ही तय करती हैं. यहां कोई भी सेलिब्रिटी अपनी पसंद से किसी के साथ नहीं बैठ सकता. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो सितारे असल जिंदगी में अच्छे दोस्त होते हैं, उन्हें जानबूझकर अलग-अलग सीट दी जाती है. इसकी वजह ये है कि नए लोगों से मिलें, बातचीत करें और अपना नेटवर्क बढ़ाएं. इस इवेंट का मकसद सिर्फ फैशन दिखाना नहीं, बल्कि नए कनेक्शन बनाना भी होता है. इसलिए सीटिंग को लेकर किसी की सिफारिश नहीं चलती और सभी को अन्ना का फैसला मानना पड़ता है.

‘मेट गाला’ में ड्रेस कोड का सख्त नियम

आखिर में सबसे जरूरी बात ड्रेस कोड का पालन करना होता है. हर साल ‘मेट गाला’ की एक खास थीम तय होती है और सभी मेहमानों को उसी थीम के मुताबिक तैयार होकर आना पड़ता है. अगर कोई इससे अलग कपड़े पहनता है, तो उसे फैशन एक्सपर्ट्स की आलोचना झेलनी पड़ती है. Anna Wintour हर ड्रेस पर खास नजर रखती हैं और कई बार डिजाइनर्स को सलाह भी देती हैं. इन नियमों से साफ है कि ‘मेट गाला’ में जाना जितना ग्लैमरस है, उतना ही ये डिसिप्लिन और तैयारी का भी बड़ा खेल है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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