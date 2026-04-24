'दृश्यम 3' पर 100 करोड़ का दांव! मोहनलाल की फिल्म को मिला बड़ा प्रोडक्शन हाउस? बन गई बिग बजट थ्रिलर

Mohanlal Drishyam 3 Deal: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को लेकर काफी तगड़ा बज बना हुआ है. यह फिल्म पहले 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. अब यह फिल्म मई में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. खबर है कि 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से हाथ मिलाया है. बताया जा रहा है कि पेन स्टूडियों ने पनोरमा स्टूडियों के जरिए आशीर्वाद सिनेमाज में बहुत मोटी रकम इन्वेस्ट करने का बड़ा प्लान बनाया है.

'दृश्यम 3' का फैंस को बेसब्री से इंतजार

एक्टर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' को फैंस ने काफी पसंद किया था. इन फिल्मों के बाद अब मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस 'दृश्यम 3' के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. इसी बीच मोहनलाल की इस फिल्म पर पेन स्टूडियो ने कई करोड़ रुपये दांव पर लगाए हैं. इसकी जानकारी खुद 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने फैंस को दी है. तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस स्टूडियो ने कितने रुपये इन्वेस्ट किए हैं.

100 करोड़ में हुई मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की डील

'दृश्यम 3' मोहनलाल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का डायरेक्शन जीतू जोसेफ ने किया है. फिल्म अब 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है. बड़ी खबर यह है कि पेन स्टूडियो ने 'दृश्यम 3' के लिए पैनोरमा स्टूडियो के जरिए आशीर्वाद सिनेमाज में 100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम इन्वेस्ट किया है.

इस दिन होगी फिल्म रिलीज

मोहनलाल की इस फिल्म में एक्टर की पत्नी की भूमिका में मीना नजर आएंगी और फिल्म को लेकर अभी से ही काफी चर्चा हो रही है. मोहनलाल और मीना के अलावा इस फिल्म में अंसिबा हासन, एस्तेर अनिल, आशा शरत और मुरली गोरी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म से जुड़ी और जानकारी जल्द ही अनाउंस होने की उम्मीद है. सिनेमाघरों में फिल्म 21 मई 2026 को दस्तक दे सकती है.