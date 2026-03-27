राम नवमी पर मिला बड़ा सरप्राइज! खत्म हुआ सालों का इंतजार, हनुमान जयंती पर होगा बड़ा धमाका, दिखेगी भगवान 'राम' की झलक

Ramayana Big Update: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ‘रामायण’ का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही खत्म होने वाला है. राम नवमी के खास मौके पर मेकर्स ने एक बड़ा अपडेट देते हुए 2 अप्रैल यानी हनुमान जयंती पर खास रिवील का ऐलान किया है. बड़ी स्टारकास्ट और ग्लोबल लेवल पर बनने वाली ये फिल्म अब एक बड़े सरप्राइज के साथ दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार है.
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2026 Most Awaited Ramayana Big Update: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म ‘रामायण’ का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. लंबे समय से इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. हाल ही में राम नवमी के खास अवसर पर मेकर्स ने बड़ा अपडेट साझा करते हुए 2 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन एक खास रिवील का ऐलान किया है. बड़े बजट, दमदार स्टारकास्ट और ग्लोबल लेवल पर बन रही ये फिल्म अब एक बड़े सरप्राइज के साथ दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार है.
इस फिल्म को बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, ताकि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सके. डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इस प्रोजेक्ट को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी और इसे एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने की तैयारी की जा रही है. राम नवमी के खास मौके पर फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसने फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया. 27 मार्च को नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया.
मेकर्स ने दिया ‘रामायण’ से जुड़ा बड़ा अपडेट
इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के सफर के बारे में बताया और ये भी कहा कि यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हम सभी की आस्था से जुड़ी हुई है. अपने नोट में उन्होंने लिखा, ‘शुभ राम नवमी, ये कहानी हम सबकी है. हम जो भी कदम उठा रहे हैं, वो पूरी जिम्मेदारी और श्रद्धा के साथ उठा रहे हैं, ताकि हमारी ‘रामायण’ को सही भावना के साथ दिखाया जा सके’. इस मैसेज के साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया, जिसने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी. उन्होंने आगे बताया कि 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन फिल्म से जुड़ी अगली झलक दिखाई जाएगी.
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हनुमान जयंती पर दिखाई जाएगी खास झलक
ये सिर्फ एक छोटा सा अपडेट नहीं होगा, बल्कि इसे एक बड़े ग्लोबल इवेंट की तरह पेश किया जाएगा. मेकर्स का कहना है कि ये पल पूरी दुनिया के फैंस के लिए खास होगा और सभी लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे. रामायण की कहानी हजारों साल पुरानी मानी जाती है और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. इस फिल्म के जरिए उसी कहानी को नए अंदाज में दिखाने की कोशिश हो रही है. पहले जो झलक दिखाई गई थी, उसने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी चर्चा बटोरी थी. टाइम्स स्क्वायर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसका प्रेजेंटेशन की ग्रैंडनेस को दिखाता है.
दमदार स्टारकास्ट और ग्रैंड रिलीज प्लान
इस फिल्म को खास बनाने के लिए नई तकनीक और शानदार विजुअल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. मेकर्स चाहते हैं कि दर्शकों को सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस मिले. यही वजह है कि इसमें इमोशन और टेक्नोलॉजी दोनों का संतुलन रखा जा रहा है, ताकि लोग इससे गहराई से जुड़ सकें. फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दमदार है. रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का किरदार निभाएंगी. यश रावण के रोल में दिखेंगे, वहीं सनी देओल हनुमान का किरदार निभाएंगे. इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में होंगे.
बता दें, फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा.
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