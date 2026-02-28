Advertisement
Toxic से पहले ‘तबाही’ लेकर आ रहे यश, इस हसीना संग दिखेगी जबरदस्त रोमांटिक केमिस्ट्री, धमाकेदार पोस्टर ने बढ़ाई गर्मी

Yash Taabahi Poster: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज से पहले यश के सिंगल ‘तबाही’ का पोस्टर जारी हो चुका है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट कई गना बढ़ गई है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:13 AM IST
Yash First Single Taabahi Poster: 2026 की मोस्ट अवेटेड एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) के पहले गाने ‘तबाही’ का पोस्टर सामने आ गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया. इस पोस्टर को देखने के बाद गाने को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. पोस्टर देखकर साफ समझ आता है कि ये सिर्फ रोमांटिक गाना नहीं, बल्कि मोहब्बत के जुनून की कहानी बयां करने वाला धमाकेदार ट्रैक होगा. 

हालांकि, अभी तक गाने की धुन सुनने या बोल सामने नहीं आए हैं, लेकिन पोस्टर ने लोगों की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है. पोस्टर में रॉकिंग स्टार यश कियारा आडवाणी को अपनी बाहों में उठाए नजर आ रहे हैं. दोनों समंदर किनारे खड़े हैं और तेज हवा के बीच आगे बढ़ते दिखते हैं. यश का अंदाज मजबूत और शांत है, जबकि कियारा उन्हें कसकर थामे हुए हैं. उनकी केमिस्ट्री इतनी असरदार लग रही है कि सिर्फ एक तस्वीर से ही इमोशन साफ झलक रहे हैं.

2 मार्च को आएगा ‘टॉक्सिक’ का पहला गाना

कियारा का सॉफ्ट व्हाइट आउटफिट और खुले लहराते बाल उनके लुक को बेहद खास बना रहे हैं. दूसरी तरफ यश का रफ एंड रग्ड अंदाज जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट तैयार करता है. पीछे उठती समंदर की लहरें दोनों के बीच की बेचैनी और गहराई को और ज्यादा उभारती हैं. पूरा पोस्टर ऐसा लगता है जैसे किसी तूफानी लव स्टोरी का एक अहम पल हो, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है. ‘तबाही’ गाना 2 मार्च को रिलीज होगा, लेकिन इसका क्रेज अभी से देखने को मिल रहा है. 

बदल गए कंगना रनौत के सुर? पहले किया विरोध, अब हॉलीवुड में करने जा रही एंट्री, बोलीं- ‘कई ऑफर आए, सोच रही हूं...’

फिल्म में नजर आएगी दमदार कास्ट

इस गाने को विशाल मिश्रा ने कंपोज किया है और अपनी आवाज भी दी है. विशाल मिश्रा अपने इमोशनल और दिल को छू लेने वाले गानों के लिए जाने जाते हैं. उम्मीद की जा रही है कि उनका ये गाना इस साल का चार्टबस्टर ट्रैक बन सकता है. फिल्म में यश और कियारा आडवाणी के अलावा नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया नजर आएंगे. इसकी कहानी गीतू मोहनदास, यश और राघव विनय शिवगंगे ने मिलकर लिखी है. कहानी को लेकर मेकर्स ने ज्यादा खुलासा नहीं किया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

‘धुरंधर 2’ से टकराएगी ‘टॉक्सिक’

हालांकि, स्टारकास्ट और पोस्टर ने लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है. इस फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है. ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ शूट किया जा रहा है. इसके हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम डब वर्जन भी रिलीज होंगे. फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स बना रहे हैं. ये फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका सामना रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ से होगा.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

