Border 2: सीना ठोककर कहेगा हिम्मत है तो आ...फिर खड़ा है हिंदोस्तान,पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने लौटे सनी देओल

Border 2 Teaser: 2 मिनट 4 सेकेंड के इस टीजर में सनी देओल एक बार फिर से पाकिस्तान पर दहाड़ते नजर आए हैं. उनकी इस दहाड़ से पाकिस्तान थर्रा गया है. इस टीजर ने आते ही बवाल मचा दिया है.
Trending Photos
Border 2 Teaser Release: 28 साल बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने सनी देओल लौट आए हैं. 2 मिनट 4 सेकेंड के इस टीजर में शुरुआत से आखिर तक सनी देओल पाकिस्तान पर ऐसे दहाड़ते नजर आए हैं कि जिसे देखकर इतना तो तय है कि ये मूवी कई फिल्मों का सूपड़ा बॉक्स ऑफिस पर साफ कर देगी.
देश के दुश्मनों को मात देने आ गए सनी देओल
इस टीजर की शुरुआत गोलियों की बारिश से हुई है. जिसके बाद सनी देओल अपनी दमदार आवाज में डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद किसी हर देशभक्त का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे... आसमान से समंदर से जमीन से...सामने एक हिंदोस्तानी फौजी खड़ा पाओगे. जो आंखों में आंखे डालकर, सीना ठोककर कहेगा, हिम्मत है तो आ सामने खड़ा है हिंदोस्तान.' इस टीजर में जल, थल और वायु सेना देश के दुश्मनों से लड़ती नजर आ रही हैं. इसमें सनी देओल के अलावा, वरुण, अहान और दिलजीत दोसांझ की झलक भी नजर आई.
9.04 सेकंड का वो गाना… जो 28 साल बाद भी है लोगों का फेवरेट, बोल सुन आज भी होती हैं आंखे नम!
आवाज कहां तक जानी चाहिए...
'बॉर्डर 2' के टीजर को सनी देओल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसे शेयर करके हुए कैप्शन में लिखा- 'आवाज कहां तक जानी चाहिए...इस विजय दिवस पर , मोस्ट अवेटेड टीजर बॉर्डर 2. ये मूवी सिनेमाघरों में 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी. जय हिंद.' आपको बता दें, 'बॉर्डर 2' फिल्म का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया है. ये मूवी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध पर आधारित सच्ची कहानियों पर आधारित है. जिसमें सैनिकों की बहादुरी और उनके संघर्ष को दिखाया जाएगा.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.