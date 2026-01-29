औरतों के हक की बात करते-करते रानी मुखर्जी की फिसली जुबान, 'मर्दानी 3' के प्रमोशन में बोला कुछ ऐसा...हो गईं जमकर ट्रोल

Mardaani 3 Rani Mukerji Troll: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' लगातार सुर्खियों में छाई हुई है. इस फिल्म के दोनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. ऐसे में तीसरे पार्ट को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट हाईलेवल पर है. इस बीच हाल ही में दिए इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि वो लोगों के निशाने पर आ गई हैं.

बच्चे जो भी सीखते हैं वो...

रानी ने फिल्म 'मर्दानी 3' के प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि वो लोगों को रास नहीं आ रहा है और वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. रानी ने अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'औरतों के सम्मान की शुरुआत घर से होती है. बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने घर में देखने के बाद ही सीखते हैं. अगर कोई लड़का अपनी मां को पिता से डांट खाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि महिलाओं के साथ इस तरह का बिहेव करना कोई गलत बात नहीं है.'

Add Zee News as a Preferred Source

रानी का विवादित बयान

एक्ट्रेस ने कहा कि मेरा मानना है कि 'ये पिता की जिम्मेदारी है कि वे घर में पत्नी के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है. मां को इज्जत मिलती है तो बच्चे भी सीखते हुए समाज में महिलाओं को सम्मान देने लगते हैं.घर में पिता को मां पर चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बल्कि मैं तो ये कहती हूं कि मां को पिता पर चिल्लाना चाहिए. इसी इंटरव्यू में रानी ने कहा कि आप मेरे पति से मत पूछिए कि घर पर उनके साथ रोज क्या होता है.' रानी का ये बयान मिनटों में वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने एक्ट्रेस के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, आर्यन खान को बड़ी राहत

आपको बता दें, 'मर्दानी' फिल्म की शुरुआत साल 2014 में हुई थी. इसके बाद दूसरा पार्ट 2019 में आया था. इन दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा था. ऐसे में तीसरे पार्ट से काफी उम्मीदें हैं. ये फिल्म 30 जनवरी को थिएटर में रिलीज होगी.

