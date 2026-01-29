औरतों के हक की बात करते-करते रानी मुखर्जी की फिसली जुबान, 'मर्दानी 3' के प्रमोशन में बोला कुछ ऐसा...हो गईं जमकर ट्रोल

Mardaani 3 के प्रमोशन के दौरान रानी मुखर्जी औरतों की बात कहते-कहते कुछ ऐसा कह गईं कि वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. एक्ट्रेस के इस बयान को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.
Trending Photos
Mardaani 3 Rani Mukerji Troll: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' लगातार सुर्खियों में छाई हुई है. इस फिल्म के दोनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. ऐसे में तीसरे पार्ट को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट हाईलेवल पर है. इस बीच हाल ही में दिए इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि वो लोगों के निशाने पर आ गई हैं.
बच्चे जो भी सीखते हैं वो...
रानी ने फिल्म 'मर्दानी 3' के प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि वो लोगों को रास नहीं आ रहा है और वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. रानी ने अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'औरतों के सम्मान की शुरुआत घर से होती है. बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने घर में देखने के बाद ही सीखते हैं. अगर कोई लड़का अपनी मां को पिता से डांट खाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि महिलाओं के साथ इस तरह का बिहेव करना कोई गलत बात नहीं है.'
रानी का विवादित बयान
एक्ट्रेस ने कहा कि मेरा मानना है कि 'ये पिता की जिम्मेदारी है कि वे घर में पत्नी के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है. मां को इज्जत मिलती है तो बच्चे भी सीखते हुए समाज में महिलाओं को सम्मान देने लगते हैं.घर में पिता को मां पर चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बल्कि मैं तो ये कहती हूं कि मां को पिता पर चिल्लाना चाहिए. इसी इंटरव्यू में रानी ने कहा कि आप मेरे पति से मत पूछिए कि घर पर उनके साथ रोज क्या होता है.' रानी का ये बयान मिनटों में वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने एक्ट्रेस के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, आर्यन खान को बड़ी राहत
आपको बता दें, 'मर्दानी' फिल्म की शुरुआत साल 2014 में हुई थी. इसके बाद दूसरा पार्ट 2019 में आया था. इन दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा था. ऐसे में तीसरे पार्ट से काफी उम्मीदें हैं. ये फिल्म 30 जनवरी को थिएटर में रिलीज होगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.