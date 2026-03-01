Advertisement
trendingNow13126347
Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय कुमार की वो मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसने रिलीज से पहले ही निकाल लिया आधा बजट, इस महीने बड़े पर्दे पर काटेगी गदर

अक्षय कुमार की वो मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसने रिलीज से पहले ही निकाल लिया आधा बजट, इस महीने बड़े पर्दे पर काटेगी गदर

Akshay Kumar Film OTT Rights: इस साल अक्षय कुमार की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं, जिनको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच उनकी एक मोस्ट अवेटेड फिल्म ने रिलीज से पहले बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर उतरने से पहले ही अपने बजट का 70% निकाल लिया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akshay Kumar Film OTT Rights Sold
Akshay Kumar Film OTT Rights Sold

Akshay Kumar Film OTT Rights Sold: बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की कई बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने को तैयार हैं, जिनको लेकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और बेसब्री से उनकी रिलीज का वेट कर रहे हैं. उनक इस साल की सबसे बड़ी फिल्म ‘भूत बंगला’ हैं, जिसके बाद उनकी एक और बड़ी फिल्म ‘हैवान’ आने वाली है, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान नजर आएंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है. 

हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. खबर है कि रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा निकाल लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘हैवान’ के नॉन-थिएट्रिकल राइट्स की अच्छी डील हो चुकी है. बताया जा रहा है कि सोनी नेटवर्क ने फिल्म के डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स करीब 80 करोड़ रुपये में खरीद लिए हैं. इस सौदे के बाद फिल्म की लगभग 70 प्रतिशत लागत पहले ही वसूल हो गई है. इससे मेकर्स को बड़ी राहत मिली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyadarshan (@priyadarshan.official)

Add Zee News as a Preferred Source

ओटीटी डील से निकाल लिया आधा बजट

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ‘हैवान’ के राइट्स के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दिलचस्पी दिखाई थी. लेकिन सबसे ज्यादा बोली सोनी नेटवर्क की तरफ से लगाई गई. इसी वजह से डील फाइनल हुई. अब उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म इसी साल अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसका इंतजार है. दरअसल, ‘हैवान’ मलयालम फिल्म ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक है. 

मुंबई के मेगा अवॉर्ड शो से ठीक पहले अस्पताल में भर्ती हुए मशहूर सिंगर, लंदन में हुआ बड़ा हादसा, फैंस मांग रहे दुआएं

रीमेक की कहानी में बड़ा सस्पेंस ट्विस्ट

ओरिजिनल फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में नजर आए थे. कहानी एक जज और उसकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है. जज अपनी बेटी को उस अपराधी से बचाना चाहता है जिसे उसने सजा सुनाई थी. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जज की मौत के बाद एक अंधा इंसान लड़की की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता है. दिलचस्प बात ये है कि ‘ओप्पम’ के स्टार मोहनलाल भी इस हिंदी रीमेक का हिस्सा बताए जा रहे हैं. हालांकि, उनका किरदार क्या होगा, इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. 

इसके अलावा आने वाली हैं कई और फिल्में

अगर ऐसा होता है तो दर्शकों के लिए ये एक खास सरप्राइज हो सकता है. अक्षय और सैफ की जोड़ी भी लंबे समय बाद साथ दिखेगी, जिससे फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है. अक्षय कुमार के लिए ये साल काफी खास माना जा रहा है. पिछली कुछ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. ऐसे में ‘भूत बंगला’ और ‘हैवान’ से काफी उम्मीदें जुड़ी हैं. इसके अलावा उनके पास ‘वेलकम टू जंगल’ और एक और फिल्म भी लाइन में है. अब देखना है कि ये फिल्म क्या कमाल कर पाती हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Akshay KumarHaiwaan

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी