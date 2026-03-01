अक्षय कुमार की वो मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसने रिलीज से पहले ही निकाल लिया आधा बजट, इस महीने बड़े पर्दे पर काटेगी गदर

Akshay Kumar Film OTT Rights Sold: बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की कई बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने को तैयार हैं, जिनको लेकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और बेसब्री से उनकी रिलीज का वेट कर रहे हैं. उनक इस साल की सबसे बड़ी फिल्म ‘भूत बंगला’ हैं, जिसके बाद उनकी एक और बड़ी फिल्म ‘हैवान’ आने वाली है, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान नजर आएंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है.

हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. खबर है कि रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा निकाल लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘हैवान’ के नॉन-थिएट्रिकल राइट्स की अच्छी डील हो चुकी है. बताया जा रहा है कि सोनी नेटवर्क ने फिल्म के डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स करीब 80 करोड़ रुपये में खरीद लिए हैं. इस सौदे के बाद फिल्म की लगभग 70 प्रतिशत लागत पहले ही वसूल हो गई है. इससे मेकर्स को बड़ी राहत मिली है.

ओटीटी डील से निकाल लिया आधा बजट

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ‘हैवान’ के राइट्स के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दिलचस्पी दिखाई थी. लेकिन सबसे ज्यादा बोली सोनी नेटवर्क की तरफ से लगाई गई. इसी वजह से डील फाइनल हुई. अब उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म इसी साल अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसका इंतजार है. दरअसल, ‘हैवान’ मलयालम फिल्म ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक है.

रीमेक की कहानी में बड़ा सस्पेंस ट्विस्ट

ओरिजिनल फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में नजर आए थे. कहानी एक जज और उसकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है. जज अपनी बेटी को उस अपराधी से बचाना चाहता है जिसे उसने सजा सुनाई थी. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जज की मौत के बाद एक अंधा इंसान लड़की की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता है. दिलचस्प बात ये है कि ‘ओप्पम’ के स्टार मोहनलाल भी इस हिंदी रीमेक का हिस्सा बताए जा रहे हैं. हालांकि, उनका किरदार क्या होगा, इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

इसके अलावा आने वाली हैं कई और फिल्में

अगर ऐसा होता है तो दर्शकों के लिए ये एक खास सरप्राइज हो सकता है. अक्षय और सैफ की जोड़ी भी लंबे समय बाद साथ दिखेगी, जिससे फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है. अक्षय कुमार के लिए ये साल काफी खास माना जा रहा है. पिछली कुछ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. ऐसे में ‘भूत बंगला’ और ‘हैवान’ से काफी उम्मीदें जुड़ी हैं. इसके अलावा उनके पास ‘वेलकम टू जंगल’ और एक और फिल्म भी लाइन में है. अब देखना है कि ये फिल्म क्या कमाल कर पाती हैं.