30 सितारों की फौज के साथ रिलीज हुआ ‘वेलकम टू जंगल’ का टीजर, 1 मिनट 30 सेकंड के वीडियो ने मचाया धमाल, अक्षय करेंगे ‘जंगल’ में मंगल

Welcome To The Jungle Teaser: अक्षय कुमार की आने वाली कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. फिल्म के टीजर और पहले गाने की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. मल्टी स्टार कास्ट वाली ये फिल्म कॉमेडी और मस्ती से भरपूर बताई जा रही है. रिलीज डेट और नए लुक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.
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Welcome To The Jungle Teaser Out: अक्षय कुमार की आने वाली कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. ये फिल्म लंबे समय से चर्चा में है और अब इसके रिलीज से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म बड़े स्केल पर बनाई जा रही है और इसमें कॉमेडी, मस्ती और हंगामे का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. फिल्म को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं और इसे बड़ी एंटरटेनर फिल्म माना जा रहा है.
फिल्म का जो टीजर सामने आया है उसमें अक्षय कुमार और बाकी किरदार जंगल के अंदर जाते हुए नजर आते हैं. वहां उन्हें कुछ अजीब और मिस्टीरियस चीजों का सामना करना पड़ता है. कहानी में दिखाया गया है कि सभी लोग किसी खास चीज की तलाश में हैं, ताकि एक बड़ा इनाम जीत सकें. जंगल के माहौल में कॉमेडी और कन्फ्यूजन का पूरा तड़का देखने को मिलता है. ये सब मिलकर फिल्म को एक अलग तरह का मजेदार एक्सपीरियंस बनाता है. बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना 18 मई को रिलीज होगा.
इसी गाने को लेकर भी फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक भी काफी एंटरटेनिंग होने की उम्मीद है. ये फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रिलीज डेट सामने आने के बाद फिल्म की चर्चा और तेज हो गई है और लोग अब इसके ट्रेलर और गानों का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में अक्षय कुमार का फिल्म से पहला लुक भी सामने आया था. इस पोस्टर में अक्षय कुमार का अंदाज काफी अलग और दमदार नजर आ रहा है. वे एक रफ-टफ और स्टाइलिश लुक में नजर आ रहे है, जो वायरल हो रहा है.
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उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा था, ‘नेक्स्ट… #WelcomeToTheJungle’. इस लुक के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर रिएक्शन दिए और फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई. फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने कास्टिंग को लेकर भी बात की है. उन्होंने बताया कि ये फिल्म पूरी तरह नए अंदाज में बनाई गई है और पुरानी फिल्मों से इसका कॉन्सेप्ट अलग है. उन्होंने कहा कि हर फिल्म में कास्ट बदलती रहती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है. फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स नजर आ रहे हैं.
फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी और रवीना टंडन जैसे कलाकार फिर से साथ नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों के लिए खास बात है. इनके अलावा जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, डलेर मेहंदी, फरदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, दिवंगत पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, जाकिर हुसैन, सायाजी शिंदे कलाकार शामिल हैं.
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