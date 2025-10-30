Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

‘रावण भी बन सकता है...’, ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के ‘राम’ बनने पर बोले सद्गुरु, कह दी ऐसी बात... सुनकर खड़े हो जाएंगे कान

Sadhguru On Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है और अब वीएफएक्स पर काम चल रहा है. बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए रणबीर इन दिनों सात्विक जीवन जी रहे हैं, जिसको लेकर सद्गुरु ने कुछ ऐसा कहा...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:48 AM IST
‘रामायण’ में रणबीर कपूर के ‘राम’ बनने पर बोले सद्गुरु
‘रामायण’ में रणबीर कपूर के ‘राम’ बनने पर बोले सद्गुरु

Sadhguru Defends Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘रामायण’ की शूटिंग में बिजी हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी कास्टिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि रणबीर अपने पुराने विवादों के चलते इस किरदार के लिए सही नहीं हैं. इसी बीच आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने रणबीर के किरदार पर अपनी बात रखी. 

हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन्होंने रणबीर कपूर के पक्ष में बयान देकर सभी को चौंका दिया. हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ बातचीत में सद्गुरु ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. नमित ने कहा, ‘लोग पुरानी बातें निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रणबीर कपूर कैसे श्री राम का किरदार निभा सकते हैं’. इस पर सद्गुरु ने जवाब दिया, ‘किसी एक्टर का इस तरह से आंकलन करना गलत है. उसने पहले कोई किरदार निभाया तो इसका मतलब यह नहीं कि वही उसकी असलियत है’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रणबीर कपूर के सपोर्ट में बोले सद्गुरु

उन्होंने आगे कहा, ‘कल को वो रावण भी बन सकता है’. साथ ही सद्गुरु ने फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे साउथ सुपरस्टार यश की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘यश बहुत हैंडसम हैं’. इस पर नमित मल्होत्रा ने भी सहमति जताते हुए कहते हैं, ‘यश देश के सबसे प्रतिभाशाली और पसंद किए जाने वाले सुपरस्टार्स में से एक हैं. हम रावण के सभी पहलुओं को दिखाना चाहते हैं उसकी भक्ति, गहराई और शक्ति, जो केवल यश ही बखूबी कर सकते हैं’. उनके फैंस भी इस बात ते सहमत हैं. 

92 एपिसोड के बाद बंद हो रहा स्मृति ईरानी का ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’? शो के इस किरदार ने किया खुलासा, बोले- ‘सीरीज लिमिटेड थी...’

फिल्म के लिए जी रहे सात्विक जीवन

सितंबर में खबर आई थी कि रणबीर कपूर ने ‘रामायण’ के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव किए हैं. बताया गया कि उन्होंने सात्विक आहार अपनाया है, सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करना शुरू कर दिया है. वे अब शराब नहीं पीते और पूरी तरह शाकाहारी बन गए हैं. रणबीर चाहते हैं कि वे भगवान राम के चरित्र को अंदर से महसूस कर सकें, इसलिए वो अनुशासन और सादगी पर ध्यान दे रहे हैं. वहीं, फिल्म से जुड़ी ताजा जानकारी के मुताबिक, ‘रामायण पार्ट 1’ का एडिट पूरा हो चुका है. 

दो पार्ट्स में रिलीज होगी ‘रामायण’ फिल्म

इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट आई थी कि मेकर्स अब फिल्म के वीएफएक्स पर काम शुरू करने वाले हैं, जो लगभग 300 दिनों तक चलेगा. सूत्रों के मुताबिक, ‘पहला पार्ट जून 2025 में शूटिंग पूरा हो चुका है. नितेश तिवारी ने इसका एडिट लॉक कर लिया है और अब टीम फाइनल एडिट के साथ लंबा पोस्ट-प्रोडक्शन करने जा रही है’. ‘रामायण’ दो पोर्ट्स में रिलीज होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहला पार्ट यानी ‘रामायण पार्ट 1’ दिवाली 2026 पर रिलीज होगा, जबकि ‘रामायण पार्ट 2’ दिवाली 2027 में रिलीज होगी. 

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

SadhguruRanbir KapoorRamayana

