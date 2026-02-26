‘हेरा फेरी 3’ का इंतजार कर रहे फैंस को बड़ा झटका, रुक गई फिल्म की शूटिंग, प्रियदर्शन बोले- ‘काम आगे नहीं बढ़ेगा...’

Priyadarshan on Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बुरी खबर है. फिल्म इस साल शुरू नहीं होगी. निर्देशक प्रियदर्शन ने साफ कर दिया है कि ये सीक्वल अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. फिल्म की शूटिंग पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन राइट्स को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बाद काम रोक दिया गया है. जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, टीम फिल्म फ्लोर नहीं लौट पाएगी.

हाल ही में एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने कहा कि मामला काफी उलझा हुआ है. उनके मुताबिक कुछ लोग फिल्म के राइट्स का दावा कर रहे हैं, तो कुछ लोग म्यूजिक राइट्स अपना बता रहे हैं. निर्माता जी पी विजयकुमार ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि फिल्म के राइट्स उनके पास हैं, फिरोज नाडियाडवाला के पास नहीं. इसी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच गया है.

रूक गई ‘हेरा फेरी 3’ की शूटिंग

सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेवन आर्ट्स इंटरनेशनल का कहना है कि नाडियाडवाला को सिर्फ एक मलयालम फिल्म ‘रामजी राव स्पीकिंग’ के रीमेक के राइट्स मिले थे, जिसके तहत 2000 में पहली ‘हेरा फेरी’ फिल्म बनी थी. आरोप है कि इसके बाद 2006 में बनी फिल्म ‘फिर हेरा फेरी’ और फ्रेंचाइजी के बाकी राइट्स दूसरे बैनर को देने में कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ. इसी को लेकर अब कानूनी पेच फंसा हुआ है.

‘हेरा फेरी 3’ के राइट्स पर मचा बवाल

प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि भूषण कुमार ने सार्वजनिक तौर पर साफ किया कि ‘हेरा फेरी 3’ के म्यूजिक राइट्स उनके पास हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म इस साल शुरू होगी? तो उन्होंने साफ कहा, ‘इस साल तो बिल्कुल नहीं’. उनका कहना है कि जब तक सभी कानूनी मुद्दे खत्म नहीं होते, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है. फिल्म को लेकर पहले भी मुश्किलें सामने आ चुकी हैं. इससे पहले परेश रावल ने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी.

क्या बन पाएगी ‘हेरा फेरी 3’?

उस दौरान खबरें आई थीं कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है. बाद में मामला सुलझ गया और अक्षय ने केस वापस ले लिया. प्रियदर्शन ने अपने और परेश रावल के रिश्ते पर कहा, ‘मैंने लोगों को झगड़ते और फिर साथ काम करते देखा है. सिनेमा या राजनीति में दुश्मनी नहीं होती’. प्रियदर्शन ने ‘भागम भाग’ के सीक्वल पर भी बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें इसे डायरेक्ट करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने खुद को इससे अलग रखने का फैसला किया.

‘भागम भाग’ के सीक्वल का भी है इंतजार

उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने न तो मेकर्स को रोका और न ही अक्षय कुमार को आगे बढ़ने से मना किया. गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी के आने की चर्चा पर उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता वे क्या कर रहे हैं या कहानी क्या है’. अब देखना ये है कि ‘हेरा फेरी 3’ के राइट्स पर कोर्ट का क्या फैसला आता है और फिल्म की शूटिंग दोबारा कब शुरू होगी. साथ ही फिल्म ‘भागम भाग’ के सीक्वल को लेकर अपडेट पर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.