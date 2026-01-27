Advertisement
trendingNow13088168
Hindi NewsबॉलीवुडWelcome To Jungle: 2026 में आएगी अक्षय कुमार की बिगेस्ट कॉमेडी फिल्म, 31 से ज्यादा सितारों की पलटन एक साथ लाएगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान

Welcome To Jungle: 2026 में आएगी अक्षय कुमार की बिगेस्ट कॉमेडी फिल्म, 31 से ज्यादा सितारों की पलटन एक साथ लाएगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान

अक्षय कुमार की बिगेस्ट कॉमेडी फिल्म Welcome To Jungle की आखिरकार रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. कई बार डेट पोस्टपोन होने के बाद मेकर्स  इस फिल्म को इसी साल गर्मी में रिलीज करेंगे.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेलकम टू जंगल
वेलकम टू जंगल

Welcome To Jungle Release Date: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू जंगल' की रिलीज डेट का आखिरकार ऐलान हो गया. ये फिल्म बीते साल से रिलीज होते-होते अब इस साल थिएटर में फैंस का मनोरंजन करने आएगी. इस मल्टीस्टारर फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि बल्कि 31 से ज्यादा सितारे एक साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे.

2026 में इस तारीख को आएगी मूवी

अहमद खान डायरेक्टोरियल इस मूवी में को इसी साल मेकर्स 26 जून, 2026 को थिएटर में उतारेंगे. इस मूवी में अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तड़पड़े, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, बिंदु दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, अर्जुन फिरोज खान, पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, जाकिर हुसैन, सइंयाजी शिंदे के अलावा और भी सितारे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आसान नहीं था ये मूवी बनाना

'वेलकम टू जंगल' को लेकर अहमद खान से हाल ही में एंटरटेनमेंट पोर्टल ने बात की. इनसे पूछा गया कि क्यों पुरानी स्टारकास्ट को रिपीट नहीं किया गया. इस सवाल का जवाब देते हुए डायरेक्टर ने कहा- 'हम लोगों का थॉट थोड़ा अलग था. वेलकम रेगुलर फिल्म बनी थी उसमें भी सिमिलर कास्ट जैसा कुछ नहीं था. अक्षय पहले में थे और जॉन दूसरी वाली में थे.इसके बाद तीसरे पार्ट में अक्षय को लिया गया. तो ये 360 डिग्री का टर्नअराउंड था. तो लोगों का आना जाना कॉमन चीज है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

एक नाम से रिलीज हुई तीन फिल्में, अमिताभ बच्चन-ऋषि कपूर हो गए सुपरहिट तो गोविंदा की फूटी किस्मत

मुश्किल सफर रहा

अहमद खान ने कहा कि 'वेलकम टू जंगल' बनाना उनसे लिए आसान नहीं था वो भी इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ. अहमद ने कहा- 'बहुत मुश्किल था लेकिन ये फिल्म मेकर का एक सफर होता है. शूट में बहुत सारी परेशानियां आईं...लेकिन डायरेक्टर को किसी भी हालात में मूवी को पूरा करना होता है. वेलकम मेरे लिए एक मुश्किल सफर रहा जिसकी वजह इसकी बड़ी स्टारकास्ट थी. एक्टर्स की डेट मैनेज करना,पैसा और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना कोई आसान टास्क नहीं था.'

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Welcome to JungleAkshay Kumar

Trending news

'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
UGC नियमों पर बवाल के बीच शिक्षामंत्री प्रधान का दावा, बोले- कोई न कर सकेगा मिसयूज
UGC
UGC नियमों पर बवाल के बीच शिक्षामंत्री प्रधान का दावा, बोले- कोई न कर सकेगा मिसयूज
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
Vijay
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
politics security threat
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
Bangladeshi Hindu
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
EU Council President
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल