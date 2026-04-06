Bhooth Bangla Trailer Out: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज, 'गोल्डन तिकड़ी' एक बार फिर लगाने आई हंसी का तड़का!

Booth Bangla Trailer Out: इस साल की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी-हॉरर फिल्म 'भूत बंगला' (Booth Bangla) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये किसी शानदार विंटेज राइड से कम नहीं है जो हंसी, डर और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर है. एक जबरदस्त कहानी और सुपर फनी मोमेंट्स के साथ ये ट्रेलर असली 'लाफ्टर रायट' है.
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अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी-हॉरर फिल्म 'भूत बंगला' (Booth Bangla) के टीजर ने सिर्फ माहौल बनाया था, लेकिन इसका ट्रेलर एक ठोस और दिलचस्प कहानी दिखाता है जो काफी एंटरटेनिंग है. ट्रेलर ने शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शकों को बांधे रखने वाला ह्यूमर और बैलेंस दोनों है, जो उन्हें आखिर तक फिल्म से जोड़े रखेगा. वहीं हिंदी सिनेमा में काफी समय बाद ऐसा ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो लोगों को हर तरह से एंटरटेन करने की दम रखता है.
अक्षय कुमार ट्रेलर में अपनी उसी पुरानी फॉर्म में वापस नजर आ रहे हैं, जिसमें दर्शक उन्हें सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं. अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की 'गोल्डन तिकड़ी' के साथ असरानी के कॉमेडी के तड़के ने इस ट्रेलर से सबका दिल जीत लिया और खूब हंसाया भी है.
ट्रेलर के बारे में
फिल्म के ट्रेलर में मजाक और रहस्य से भरी दिलचस्प कहानी को सिर्फ डायरेक्टर प्रियदर्शन ही दिखा सकते हैं. ये ट्रेलर यह साबित करता है कि इस तरह की कॉमेडी सिर्फ हॉरर-कॉमेडी जॉनर के दिग्गज ही पेश कर सकते हैं. एक दर्शक के तौर पर, आप इस तरह की फिल्मों और अक्षय कुमार को इस रूप में काफी मिस नहीं करना चाहेंगे. फाइनली, 'भूत बंगला' उस कमी को पूरा करती दिख रही है और एक पावर-पैक कॉमेडी एंटरटेनर के रूप में उभरने के लिए तैयार है.
14 साल बाद अक्षय-प्रियदर्शन का कमबैक
'भूत बंगला' 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म है, जो 14 साल बाद बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को वापस ला रही है. उन्होंने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है और इस बार वो एक और एंटरटेनमेंट के साथ फिर से वापस आ गए हैं. बालाजी मोशन पिक्चर्स के सपोर्ट वाली इस फिल्म ने पहले ही जबरदस्त बज पैदा कर दिया है, क्योंकि यह जोड़ी कल्ट कॉमेडी क्लासिक देने के लिए जानी जाती है. फैंस बड़े पर्दे पर उनके सिग्नेचर ह्यूमर, अफरा-तफरी और बेहतरीन कहानी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
'एडवांस पेड प्रिव्यू' कब से शुरू?
केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की एक डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स पेश करते हैं 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर नज़र आएंगे. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म के 'एडवांस पेड प्रिव्यूज' 16 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे.
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