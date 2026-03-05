2024 की वो धमाकेदार फिल्म, जो महीनों तक OTT पर करती रही ट्रेंड, आ रहा है उसका दूसरा सीजन, ये है तारीख

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड2024 की वो धमाकेदार फिल्म, जो महीनों तक OTT पर करती रही ट्रेंड, आ रहा है उसका दूसरा सीजन, ये है तारीख

Ravi Kishan की मोस्ट अवेटेड सीरीज 'मामला लीगल है 2' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. जिससे फैंस का एक्साइटेंड और भी ज्यादा बढ़ गया है.

 

Mar 05, 2026
मामला लीगल है 2
Maamla Legal Hai 2: 2024 में लीगल कोर्ट ड्रामा सीरीज 'मामला लीगल है' (Maamla Legal Hai) को लोगों ने खूब प्यार दिया था. यहां तक कि ये मूवी कई दिनों तक नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 फिल्मों में ट्रेंड करती रही. बीते कई दिनों से इस मूवी के दूसरे पार्ट को लेकर काफी चर्चाएं थीं. ऐसे में मेकर्स ने दूसरे पार्ट की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. ये सीरीज अप्रैल में रिलीज होगी.

क्या कहा रवि किशन ने?

इस सीरीज के बारे में बात करते हुए एक्टर और राजनेता रवि किशन ने कहा- 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये बात कर रहा हूं लेकिन मैं कोर्ट जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूं. मैं दर्शकों के इस प्यार का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है. इन्होंने इस मूवी के पहले पार्ट पर खूब प्यार बरसाया था.'

हर मामला सीरियस होता है

एक्टर ने आगे कहा- 'इस सीजन में त्यागी खुद को जज साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. यहां हर मामला सीरियस होता है ..पर तरीका बिल्कुल हटके होता है. पड़पड़गंज की कोर्ट की इस मैडनेस को ऑडियंस को दिखाने के लिए ब्रेसब्र हूं. जैसा कि मैंने पहले सीजन में कहा था कि ये वकील सिर्फ कोर्ट के काले है लेकिन मन के नहीं.' इस फिल्म में इस बार कुशा कपिला, दिनेश लाल यादव का फ्रेश तड़का लगाया गया है. इसके अलावा सारे पुराने सितारे पहले सीजन वाले इसमें नजर आएंगे.

 'हर कोई बस प्यार में...' ग्रैंड रिसेप्शन के बाद न्यूली वेड रश्मिका मंदाना- विजय का पोस्ट, दिखाया पार्टी का अंदर का नजारा

 

3 अप्रैल को आ रहा दूसरा सीजन

'मामला लीगल है' का पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर 1 मार्च, 2024 को टेलीकास्ट हुआ था. इस शो को प्रोड्यूस पोशम पा पिक्चर्स ने किया था. वहीं, 'मामला लीगल है 2', 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसकी झलक लोगों को खूब पसंद आ रही है. आपको बता दें, रवि किशन ने इस फिल्म में वकील का रोल निभाया था. उनके बोलने के अंदाज से लेकर उनकी एक्टिंग सभी कुछ फैंस का दिल जीत गई थी. इससे अलावा उनकी 'लापता लेडीज' में पुलिस वाले के किरदार ने भी लोगों को इंप्रेस कर दिया था. 

 

