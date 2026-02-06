Vadh 2 Twitter Review: जेल की दीवारों में दफन खौफनाक राज, क्लाइमेक्स खड़े कर देगा रोंगटे, लोगों को कैसी लगी संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की फिल्म?

Advertisement
Hindi NewsबॉलीवुडVadh 2 Twitter Review: जेल की दीवारों में दफन खौफनाक राज, क्लाइमेक्स खड़े कर देगा रोंगटे, लोगों को कैसी लगी संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की फिल्म?

Vadh 2 Twitter Review: संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की मोस्ट अवेटेड क्राइम ड्रामा फिल्म ‘वध 2’ फाइनली सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. इसके साथ फिल्म के रिव्यू भी सोशल मीडिया पर आने लगे हैं. फिल्म की कहानी बेहद ही डार्क है. चलिए जानते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी और उन्होंने इस फिल्म को कितनी रेटिंग दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:15 AM IST
वध 2 ट्विटर रिएक्शन
फिल्म: वध 2
डायरेक्टर: जसपाल सिंह संधू
स्टारकास्ट: संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा, अमित के. सिंह, योगिता बिहानी, अक्षय डोगरा, शिल्पा शुक्ला
रनटाइम: 2 घंटे 11 मिनट

Vadh 2 Twitter Review: 2022 में रिलीज हुई फिल्म ‘वध’ एक आम आदमी के शोषण और ताकतवर लोगों के अत्याचार पर आधारित थी. फिल्म ये दिखाती है कि जब एक नॉर्मल इंसान की सहनशक्ति टूट जाती है, तो वे अन्याय के खिलाफ हिंसा को भी अपने लिए सही ठहराने लगता है. इसी सोच को आगे बढ़ाती है फिल्म ‘वध 2’, जो करीब तीन साल बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि, इसके किरदारों के नाम पहले जैसे हैं, लेकिन इसकी कहानी पूरी तरह नई और अलग है.

‘वध 2’ की कहानी इस बार मध्य प्रदेश के शिवपुरी की एक जेल के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म की शुरुआत मंजू सिंह से होती है, जिसे दो प्रेमियों की हत्या के आरोप में 28 साल की सजा मिलती है. इसके बाद कहानी वर्तमान में पहुंचती है, जहां मंजू अब उम्रदराज हो चुकी है और अपनी रिहाई का इंतजार कर रही है. जेल का माहौल, कैदियों और पुलिसकर्मियों के बीच की सियासत इस कहानी को और गहराई देती है. जेल की दीवारों में कई राज दफन है. फिल्म के रिव्यू भी आने लगे हैं.

लोगों का कैसी लगी फिल्म?

फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक बार फिर अपनी दमदार अदाकारी से कहानी को मजबूती देते हैं. दोनों कलाकार अपने किरदारों में पूरी तरह ढले नजर आते हैं. खास बात ये है कि फिल्म किसी बड़े स्टार सिस्टम पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि कहानी और परफॉर्मेंस के दम पर आगे बढ़ती है. यही वजह है कि ‘वध 2’ एक गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म बनकर सामने आती है.

सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. एक यूजर ने इसे 4 स्टार देते हुए लिखा कि ‘वध 2’ एक रोमांचक और मजबूत मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है. उन्होंने डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू की तारीफ की और कहा कि इतने कंटेंट वाले सब्जेक्ट को बिना बड़े सितारों के बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मेकर्स ने यह जोखिम बखूबी उठाया है.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब कलाकार सिनेमा के लिए बोलते हैं, तो दर्शक ध्यान से सुनते हैं. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बड़े पर्दे के जादू की याद दिलाते हैं. उनके मुताबिक ‘वध 2’ ऐसी फिल्म है, जिसे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस किया जाना चाहिए. यह उन कहानियों में से है, जो अंधेरे हॉल और बड़े पर्दे पर देखने के लिए ही बनी होती हैं.

क्या ये फिल्म ‘बॉर्डर 2’ और ‘मर्दानी 2’ को दे पाएगी टक्कर? 

एक और रिव्यू में फिल्म को ‘एब्सोल्यूट सिनेमा एक्सपीरियंस’ बताया गया है. यूजर के मुताबिक शानदार राइटिंग, सटीक निर्देशन और दमदार अभिनय के कारण ‘वध 2’ अपने पहले भाग से भी बेहतर लगती है. जसपाल सिंह संधू के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा, योगिता बिहानी और शिल्पा शुक्ला जैसे कलाकार नजर आते हैं. अब देखना होगा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मर्दानी 2’ को कितनी टक्कर देती है.

Vadh 2Sanjay MishraNeena Gupta

