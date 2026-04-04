4000 करोड़ का बजट, मिला 700 करोड़ की OTT डील का ऑफर, मेकर्स ने चुटकियों में कर दिया मना; 1000 करोड़ का रखा टारगेट

Ramayana 2026 OTT Rights Deal: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड और सबसे महंगी फिल्म ‘रामायण’ पिछले तीन सालों से लगातार चर्चा में बनी हुई है. जैसे ही फिल्म का टीजर सामने आया, लोगों के बीच इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिली. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफी बातें हो रही हैं. ‘रामायण’ की कहानी भारत में पहले से ही बेहद पॉपुलर है, ऐसे में इसे बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, जिसको लोग पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

टीजर ने इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे दो पार्ट में बनाया जा रहा है. मेकर्स की प्लानिंग है कि दोनों पार्ट एक साल के गैप में रिलीज किए जाएं. फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए काफी पैसा खर्च किया गया है. ऐसे में अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इतना बड़ा बजट आखिर कैसे रिकवर किया जाएगा? इसी बीच ओटीटी डील को लेकर भी खबरें सामने आई हैं.

4000 करोड़ के बजट में बनी ‘रामायण’

सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘रामायण’ का टोटल बजट करीब 4000 करोड़ बताया जा रहा है. इस हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी और महंगी भारतीय फिल्म बन चुकी है. साथ ही बताया जा रहा है कि फिल्म रिलीज से पहले ही एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने करीब 700 करोड़ रुपये की डील ऑफर की थी. लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. ऐसे में जब ये खबर सामने आई तो हर कोई इसे सुनकर हैरान रह गया.

US-Iran जंग की आहट पर कांपा बॉलीवुड! तनाव में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, तो जावेद अख्तर ने ट्रंप को सुनाई खरी-खोटी

मेकर्स ने ठुकराई 700 करोड़ की OTT डील

खबरों की मानें तो नमित मल्होत्रा इससे भी बड़ी डील चाहते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि नमित ‘रामायण’ के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये की ओटीटी डील फाइनल करना चाहते हैं. उनका मानना है कि फिल्म के लेवल और बजट को देखते हुए इससे कम रकम लेना सही नहीं होगा. इसी वजह से उन्होंने 700 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया. अब मेकर्स सही समय और सही पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर डील मिल सके.

मेकर्स मे 1000 करोड़ का टारगेट

वहीं, फिल्म के बाकी बजट को रिकवर करने के लिए मेकर्स ने अलग प्लान तैयार किया है. माना जा रहा है कि करीब 1000 करोड़ रुपये ओटीटी से आने की उम्मीद है, जबकि बाकी 3000 करोड़ रुपये थिएटर रिलीज और इंटरनेशनल मार्केट से कमाने की प्लानिंग है. फिल्म को ग्लोबल लेवल पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इसे पहुंचाया जा सके और अच्छा कलेक्शन हो सके.

दो पार्ट्स में रिलीज होगी ‘रामायण’

रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि नमित मल्होत्रा फिल्म के राइट्स को लेकर काफी सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं. वे फिलहाल सारे राइट्स अपने पास रखना चाहते हैं और सही कीमत मिलने पर ही डील करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि वे पहले सिर्फ ‘रामायण पार्ट 1’ के राइट्स बेचें और ‘पार्ट 2’ को बाद में रिलीज के बाद डील करें. इस तरह की रणनीति पहले भी कुछ फिल्मों में अपनाई जा चुकी है, जिससे मेकर्स को अच्छा फायदा मिला है.