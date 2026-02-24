आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड मूवी 'अल्फा' पर YRF का सबसे बड़ा फैसला, ठुकराई 215 करोड़ की OTT डील! लेने को तैयार हैं रिस्क

Alia Bhatt Alpha Film: आलिया भट्ट इन दिनों 'अल्फा' फिल्म को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये मूवी यशराज यूनीवर्स की अगली कड़ी है. जिसे शिव रवैल डायरेक्ट कर रहे हैं. कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि 'वॉर 2' का हाल देखने के बाद आलिया की इस मूवी को थिएटर के बजाय सीधे ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. यहां तक कि ये भी खबर थी कि वाईआरएफ ने इस फिल्म को लेकर ओटीटी से एक बड़ी डील भी क्रैक की है. वहीं, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि YRF ने ओटीटी डील को लेने से मना कर दिया है और वो इस मूवी को अब सीधे सिनेमाघर में लेकर आएंगे.

ठुकराई 215 करोड़ की डील

सूत्रों की मानें तो YRF ने नेटफ्लिक्स की 215 करोड़ की डील ऑफर की थी. लेकिन, वाईआरएफ ने इस डील को ठुकरा के फिल्म को सीधे थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लिया बड़ा फैसला

इस बारे में टीम की तरफ से बयान में कहा गया- 'अल्फा के साथ कुछ खास बनाने की कोशिश कर रहा है. आलिया बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. वहीं, शरवरी यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. फिल्म के थिएटर रिलीज को कंफर्म करके हुए बयान में कहा- हमें उम्मीद है कि हमने अल्फा अच्छी फिल्म बनाई है. ये सभी का मनोरंजन करेगी और साबित करेगी कि दर्शक इस फिल्म को भी उतना ही प्यार देंगे जितना वे अन्य एक्शन फिल्मों को देते हैं.'

'एक बार नहीं दो बार भंसाली ने मुझे धोखा दिया...'इस्माइल दरबार का बड़ा खुलासा, बोले- डेढ़ साल काम करने के बाद हीरामंडी से किया रिप्लेस

2026 मोस्ट अवेटेड फिल्म

'अल्फा' फिल्म बीते 25 दिसंबर को पहले रिलीज होने वाली थी. बाद में इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर 17 अप्रैल कर दिया. लेकिन, अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है. हालांकि, उस वक्त ऐसे कयास लगाए गए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने के पीछे की वजह ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के फेल होने की वजह से ये फैसला लिया गया. वहीं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' से क्लैश टालने के लिए इसकी डेट आगे खिसक सकती है.