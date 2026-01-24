Advertisement
trendingNow13084869
Hindi NewsबॉलीवुडMaatrubhumi Song Out: 2 मिनट 24 सेकेंड का वो गाना, जिसमें देश पर मर-मिटते नजर आए सलमान खान, आते ही हो गया वायरल

Maatrubhumi Song Out: 2 मिनट 24 सेकेंड का वो गाना, जिसमें देश पर मर-मिटते नजर आए सलमान खान, आते ही हो गया वायरल

सलमान खान की धमाकेदार मचअवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मातृभूमि' आउट हो गया है. इस गाने में सलमान खान और चित्रांगदा की केमिस्ट्री लोगों को खूब रास आ रही है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 24, 2026, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैटल ऑफ गलवान
बैटल ऑफ गलवान

Salman Khan The Battle of Galwan Song: सलमान खान की बैटल ऑफ फिल्म का मचअवेटेड सॉन्ग 'मातृभूमि' रिलीज हो गया है.यह गाना फिल्म के म्यूजिकल सफर की पहली झलक देता है,जिसमें देशभक्ति और इमोशन दोनों साफ महसूस होते हैं. ये गाना भले ही सिंपल है लेकिन असरदार है जो फिल्म की कहानी का मूड सेट करता है. इस गाने में सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथ चित्रांगदा सिंह दिखाई देती हैं और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी बेहतरीन लग रही है.

सलमान-चित्रांगदा की केमिस्ट्री

इस गाने में दोनों को दो छोटे बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में दिखाया गया है, जहां घर के सुकून भरे पल और गलवान की जंग के कड़े दृश्य साथ-साथ चलते हैं. मातृभूमि गाते हुए परिवार के ये सीन ड्यूटी और संघर्ष के पलों से जुड़ते हैं, जो प्यार, बलिदान और देशसेवा के भाव को और भी गहराई से सामने लाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

नरक की पटरी पर दौड़ती ट्रेन...हर सुरंग के बाद कम होता जाता है एक डिब्बा, अंदर से सुनाई देती है चीख पुकार, 24 घंटे में बनीं नंबर 1 

'मातृभूमि' गाना रिलीज

मातृभूमि गाना 'बैटल ऑफ गलवान' का इमोशनल और देशभक्ति से भरा एहसास है. इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, जो एक बार फिर दिल को छू लेने वाली और असरदार धुन के साथ अपनी खास पहचान छोड़ते हैं. हिमेश ने बताया कि बैटल ऑफ गलवान के लिए मातृभूमि बनाना उनके लिए काफी इमोशनल रहा. इस गाने के बोल समीर अंजन ने लिखे हैं, जबकि इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है.'बैटल ऑफ गलवान' को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, जबकि फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया हैं. इस मूवी का कुछ दिन पहले ही टीजर आउट हुआ था जो दबंग खान के फैंस को काफी पसंद आया था. ऐसे में उनके फैंस इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये इसी साल थिएटर में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanBattle Of Galwan

Trending news

'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'