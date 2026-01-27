सलमान खान की ऑनस्क्रीन बीवी बनीं चित्रांगदा सिंह, 'बैटल ऑफ गलवान' पर बोलीं-मुझे अपनी मां की खामोशी...

Advertisement
Battle of Galwan में चित्रांगदा सिंह सलमान खान की ऑन स्क्रीन वाइफ का रोल प्ले करती नजर आएंगी. इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस ने हाल ही में खुलकर बात की.एक्ट्रेस के लिए ये रोल खास इसलिए है क्योंकि वो भी आर्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:17 PM IST
चित्रांगदा सिंह और सलमान खान
Battle of Galwan: चित्रांगदा सिंह अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में सैन्य अधिकारी की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी. इस रोल की तैयारी के दौरान उन्होंने मिलिट्री परिवारों की महिलाओं की ताकत और अंदरूनी भावनात्मक डर को गहराई से समझा.एक्ट्रेस ने कहा कि रोल ने उन्हें अपनी मां और ऐसी तमाम महिलाओं के संघर्ष को बेहतर तरीके से महसूस कराया. 

मां की खामोशी...

एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के नाते चित्रांगदा को यूनिफॉर्म, बार-बार पोस्टिंग और डिसिप्लिन वाली जीवन की आदत पहले से थी. लेकिन फिल्म के लिए आर्मी पत्नियों से मिलने और उनकी कहानियां सुनने के बाद उन्होंने कहा-'मेरे पिता आर्मी में थे, उनकी कहानियां सुनना मेरे लिए सामान्य था. लेकिन एक आर्मी पत्नी का रोल निभाना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है. जब मैं उन महिलाओं से मिली,तो मुझे अपनी मां की खामोशी, गर्व और चिंता का मिश्रण समझ आया.'

दिल टूटने के बावजूद...

चित्रांगदा ने आगे कहा- 'ये महिलाएं हर दिन ताकत और डर दोनों को अपने अंदर संजोकर रखती हैं. मैंने रोल में सिर्फ हिम्मत या मुस्कान नहीं, बल्कि उस भावना को भी दिखाने की कोशिश की. जहां दिल टूटने के बावजूद खुद को संभालना सीखना पड़ता है.'

17 अप्रैल को होगी रिलीज

फिल्म में वह उन भारतीय महिलाओं का प्रतीक बनती दिखेंगी, जो वर्दी पहने सैनिकों के पीछे मजबूती से खड़ी रहती हैं. फिल्म में चित्रांगदा, सलमान खान के किरदार के लिए इमोशनल सहारा बनती हैं.'बैटल ऑफ गलवान' 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है. यह टकराव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर हुए बड़े सीमा विवाद का हिस्सा था. इस लड़ाई में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में तैयार फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. चित्रांगदा सिंह और सलमान खान के साथ फिल्म में अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज और सिद्धार्थ जैसे सितारे नजर आएंगे.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

